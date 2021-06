Ce procès transgenre ira devant la Cour suprême des États-Unis – RedState ⋆ .

Le 6 avril 2021, l’Assemblée générale de l’Arkansas a promulgué la loi 626, surmontant le veto du gouverneur Asa Hutchinson moins de 24 heures auparavant. La loi stipule qu’« un médecin ou un autre professionnel de la santé ne doit pas fournir de procédures de transition de genre à une personne de moins de dix-huit (18) ans », ni référer une personne à un autre fournisseur de soins de santé dans le même but.

Une action en justice fédérale, Dylan Brandt, et al contre Leslie Rutledge et al, a ensuite été déposée devant le tribunal de district américain du district oriental de l’Arkansas, affirmant que la loi telle qu’elle a été adoptée viole la clause de protection égale du quatorzième amendement “en adoptant une législation que la vente en gros interdit aux prestataires de soins de santé de leur fournir certaines catégories de soins médicalement nécessaires, ou de les référer à un autre prestataire pour de tels soins.

La division des droits civils du DoJ a déposé une « déclaration d’intérêt » à l’appui des plaignants le 17 juin, qui comprenait les signataires suivants :

Kristen Clarke, procureure générale adjointe Division des droits civils Pamela S. Karlan, sous-procureure générale adjointe principale Division des droits civils Shaheena A. Simons, sous-procureure générale adjointe par intérim Division des droits civils Christine Stoneman, chef adjointe principale exerçant les fonctions de chef de la division des droits civils Coordination fédérale et Section de la conformité Anna Medina, chef adjointe par intérim de la Division des droits civils Section de la coordination fédérale et de la conformité

[As an aside, these women just made my list for a forthcoming article, entitled, “What’s The Worst Thing in the World? A Leftwing Woman.”]

Alors que la gauche mondiale – y compris la Maison Blanche de The Hologram et le DoJ – présente la loi 626 comme une violation scandaleuse des droits humains et civils et une violation du 14e amendement, la réalité est que l’attaque LGBTQ + contre les normes sociétales existantes est en réalité une attaque sur la morale traditionnelle et la foi judéo-chrétienne. En bref, ce n’est que leur dernière attaque contre la famille en sapant la pratique séculaire de la société et la loi du contrôle parental des enfants mineurs – sans que l’État ou les marxistes culturels n’interfèrent dans ces décisions personnelles. Et c’est exactement ce que le procès intenté contre la loi 626 et la « déclaration d’intérêt » du DoJ sont : des efforts marxistes pour détruire la famille nucléaire et la prise de décision parentale en substituant ce que « le gouvernement » pense être le mieux pour les enfants mineurs.

Réfléchissez aux implications de ces passages de la déclaration d’intérêt du DoJ. Quel genre de pensée déformée et immorale peut produire une telle absurdité ?

Les États-Unis ont tout intérêt à protéger les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. [Page 2]

Cvrk : cet « intérêt » comprend-il le droit de forcer les prestataires de soins de santé à administrer des médicaments et à effectuer des chirurgies de changement de sexe sur des enfants mineurs sans le consentement des parents ? Soit dit en passant, il n’est pas dans mon « intérêt » d’endommager de façon permanente les enfants par des procédures chimiques ou chirurgicales qui modifient leur sexe. Pour moi, c’est de la maltraitance envers les enfants, mais cette administration se livre à des formes similaires de maltraitance, y compris la maltraitance des conjoints et des personnes âgées pratiquée chaque jour en faisant défiler l’hologramme devant le public avec une capacité mentale réduite.

La loi 626 refuse spécifiquement et de manière discriminatoire aux mineurs transgenres, et uniquement aux mineurs transgenres, la possibilité de recevoir des soins médicalement nécessaires sur la seule base de leur sexe assigné à la naissance. La discrimination à l’encontre des mineurs transgenres de cette manière viole la clause de protection égale. [Pages 2 and 3]

Cvrk : Basé sur leur sexe assigné à la naissance. Pensez à cette phrase : quel que soit le sexe du bébé décidé en examinant la « plomberie » évidente par le médecin traitant et les parents, le DoJ considère comme arbitraire. La folie totale. Et qu’est-ce que les « soins médicalement nécessaires » et qui les détermine (puisque le DoJ veut que les parents soient retirés du processus de prise de décision).

La loi stipule qu’« un médecin ou un autre professionnel de la santé ne doit pas fournir de procédures de transition de genre à une personne de moins de dix-huit (18) ans », ni référer une personne à un autre professionnel de la santé pour la même chose. [Page 3, and repeated from above]

Cvrk : Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les « procédures de transition de genre » sont manifestement absurdes, et l’ADN d’une personne le prouve. Un état mental temporaire ne devrait pas être la base d’un changement de sexe physique permanent, en particulier pour les enfants mineurs sans le consentement des parents. Le gouvernement forcerait ces changements à être apportés sans tenir compte des considérations croissantes de regret exprimés par ceux qui ont subi la chirurgie de changement de sexe, comme indiqué ici, ici, ici et ici. Comment est-ce « dans l’intérêt des États-Unis » ou cette « déclaration d’intérêt » n’est-elle qu’une vendetta personnelle de la part des fous de la division des droits civils du DoJ ?

… des soins affirmant le genre – c’est-à-dire des procédures qui affirment le genre auquel on s’identifie. [Page 6]

Cvrk : Je m’identifie comme une amibe martienne asexuée. Qui est le gouvernement américain pour refuser mon auto-identification en vertu de la logique de cette phrase, ou mon besoin de « soins d’affirmation de genre » de quantités illimitées de bière pression aux frais du gouvernement pour m’aider à m’adapter à ma condition auto-identifiée ? Vous pourriez penser que cet argument est absurde, mais alors considérez à quel point les déclarations faites par le gouvernement dans leur dossier auraient été considérées comme absurdes il y a à peine une dizaine d’années ! Nous sommes témoins de l’arbitraire et du culot des marxistes culturels parmi nous chaque jour dans tous les coins et recoins de la société américaine.

[C]Les mineurs de genre peuvent recevoir des soins d’affirmation de genre qui impliquent exactement le même traitement que celui qui est refusé aux mineurs transgenres, simplement parce que pour un mineur, les soins affirment leur « sexe biologique » tel que défini dans la loi 626 et pour l’autre, ce n’est pas le cas. [Page 6]

Cvrk : Et vous avez probablement pensé que j’avais déraillé en qualifiant les imbéciles du DoJ qui ont écrit cette déclaration d’intérêt de « marxistes culturels ». Avez-vous déjà entendu le mot «cisgenre»? C’est le dernier jargon marxiste qui différencie les « transgenres » (quelqu’un atteint de dysphorie sexuelle) des « normaux » (quelqu’un « dont l’identité de genre correspond au sexe que la personne avait ou était identifié comme ayant à la naissance »). Comme c’est pratique! Un nouveau terme ajouté à la longue liste de mots marxistes tels que justice sociale, durabilité et travailleurs sans papiers – uniquement pour faire avancer une cause politique importante pour la gauche (la destruction de la famille nucléaire). [Note: even Merriam Dictionary has been corrupted in buying into the notion of that gender identity is arbitrary and not biologically based.]

Conclusion: les extraits ci-dessus de la déclaration d’intérêt du DoJ dans cette affaire à l’appui des droits illusoires des enfants mineurs prétendant être transgenres sont aussi mauvais que les justifications du DoD pour purger l’armée américaine des « terroristes nationaux » vaguement définis comme des nationalistes blancs, des suprémacistes blancs , et les néo-nazis. Et les arguments avancés sont également arbitraires et sans fondement.

Je n’ai pu parcourir que 6 pages sur les 28 au total dans le dossier du DoJ, mais le but et l’intention sont clairs comme du cristal : attaquer la famille nucléaire sur un nouveau front et insérer l’État dans la prise de décision la plus privée de la famille, ainsi quant à poursuivre la mise en œuvre des contrôles gouvernementaux qui réglementent tous les aspects de la vie en Amérique. Parce que « le gouvernement sait le mieux », amirite, amirite ?

C’était un pays libre jusqu’à ce que nous laissions les marxistes prendre le contrôle de nos institutions politiques et culturelles.

Cette affaire mérite d’être surveillée de près, car elle se rendra inévitablement devant la Cour suprême des États-Unis pour décision.

La fin.