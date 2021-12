Ce programme de bureau de poste vous permet de doubler votre argent – Vérifiez le taux d’intérêt, les caractéristiques, les règles de retrait

Avec ce régime, quelles que soient les fluctuations du marché, on obtiendra la somme garantie.

La poste propose différents types de systèmes de dépôt, très appréciés des investisseurs. C’est principalement parce qu’ils sont garantis – soutenus par le gouvernement. Certains de ces régimes bénéficient également d’avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la loi sur l’impôt sur le revenu. Par conséquent, de nombreux investisseurs préfèrent avoir ces régimes dans leur portefeuille.

Les multiples plans d’épargne comprennent le compte de dépôt à terme postal (TD), le compte de revenu mensuel de la poste (MIS), le plan d’épargne pour personnes âgées (SCSS), le compte d’épargne postal, les certificats d’épargne nationaux (NSC), Kisan Vikas Patra (KVP) , les comptes Sukanya Samriddhi, le compte de dépôt récurrent (RD) du bureau de poste sur 5 ans et le compte de la caisse de prévoyance publique (PPF). Cependant, ces programmes s’adressent à différents types d’investisseurs avec des objectifs différents.

Par conséquent, les investisseurs prévoyant d’épargner à long terme pourraient envisager d’investir dans Kisan Vikas Patra (KVP). Non seulement le montant du capital investi est sûr car il est soutenu par une garantie gouvernementale, mais les intérêts gagnés par l’investisseur sont également entièrement sûrs. Avec les certificats KVP, un particulier peut faire un investissement minimum de Rs 1000, sans limite supérieure. Le taux d’intérêt actuel offert est de 6,9 ​​pour cent pa composé annuellement.

Les experts disent que l’objectif principal du programme est d’encourager la discipline financière à long terme chez les personnes. Actuellement, la durée du régime est de 10 ans et 4 mois (124 mois) selon la dernière mise à jour. La popularité de ce programme est due au fait qu’il est connu pour doubler un investissement ponctuel en 10 ans environ. Par exemple, après avoir investi 5 000 Rs dans le système de certificats KVP, vous obtiendrez un corpus de 10 000 Rs post-maturité. Ainsi, après avoir investi un montant forfaitaire aujourd’hui, vous pouvez obtenir le double à la fin du 124e mois.

Il existe différents types de certificats Kisan Vikas Patra disponibles ;

– Certificat de type à titulaire unique, qui est délivré à un adulte pour lui-même. Il est également délivré au nom d’un mineur ou à un mineur.

– Les certificats conjoints de type « A » sont délivrés conjointement à deux adultes, payables aux deux titulaires conjointement ou au survivant.

– Les certificats conjoints de type « B » sont délivrés conjointement à deux adultes, payables à l’un des titulaires ou au survivant.

Les experts de l’industrie disent que KVP est un choix idéal pour les personnes averses au risque avec un excédent d’argent, ce qui n’est pas nécessaire sous peu. Cependant, sachez que tout dépend de votre profil de risque et de vos objectifs. Par exemple, les investisseurs à la recherche de programmes d’économie d’impôt peuvent opter pour des options telles que le PPF (Fonds de prévoyance public), le NSC (Certificats d’épargne nationaux), les programmes FD des banques à économie d’impôt ou le programme d’épargne lié aux actions (ELSS) si l’un est ouvert pour certains niveau d’exposition au risque.

Un autre avantage de Kisan Vikas Patra est ses rendements garantis. Ainsi, quelles que soient les fluctuations du marché, on obtiendra la somme garantie. Même si la période d’échéance actuelle de ce certificat est de 124 mois, le produit de l’échéance continuera à accumuler des intérêts jusqu’à ce que l’investisseur retire le montant.

De plus, même si le compte arrive à échéance après 10 ans et 4 mois, la période de blocage est de 30 mois. Par conséquent, on peut faire une clôture prématurée de KVP avant l’échéance, mais seulement après 2 ans et 6 mois. Pour retirer le montant à l’échéance, le titulaire du compte doit soumettre un formulaire de demande-2 au bureau des comptes.

Avec un montant investi de Rs 1000, si l’on se retire juste à la fin de la période de blocage, deux ans et demi mais moins de trois ans, il obtiendra Rs 1154. Alors qu’après cinq ans mais moins de cinq et demi ans, on obtiendra Rs 1332. Après sept ans et demi mais moins de huit ans, on obtiendra Rs 1537. Après 10 ans mais avant l’échéance du certificat, Rs 1774 sera payable à l’investisseur et à l’échéance, l’investisseur obtiendra Rs 2000.

