Ce programme de contrôle de relance peu connu vous rapporte jusqu’à 25 000 $

in

L’une des mesures les plus controversées du gouvernement fédéral en réponse à la pandémie de coronavirus sous le président Biden est intervenue il y a quelques jours à peine. Le CDC a rétabli l’interdiction d’expulsion des locataires pour 60 jours supplémentaires. Cela peut ressembler à une phrase étrangement construite – comment diable le mandat du CDC englobe-t-il la relation entre les propriétaires et les locataires ? – sans l’affirmation de l’agence de santé selon laquelle un flot de locataires jetés dans la rue aggraverait (théoriquement) la pandémie. Ainsi, la prolongation du moratoire. Ce qui est également lié aux programmes d’aide au loyer financés par les deux précédentes lois de relance votées par le Congrès. Le moratoire, en d’autres termes, donne aux locataires plus de temps pour exploiter les dollars d’aide disponibles.

Sauf que dans le monde réel, rien n’indique que les choses se passeront aussi bien. Parce que, eh bien, ils ne l’ont pas encore fait en 2021. Pendant ce temps, un procès contre l’interdiction d’expulsion s’est rendu jusqu’à la Cour suprême. Ce qui a failli l’abattre comme dépassant le cadre des pouvoirs légaux du CDC. La seule raison pour laquelle la Haute Cour ne l’a pas fait est que le juge Brett Kavanaugh ne s’est pas rangé du côté des quatre conservateurs du tribunal de 9 membres. Il a pensé qu’il valait mieux laisser l’interdiction mourir d’elle-même, comme il était prévu de le faire de toute façon. Et d’ailleurs, a-t-il ajouté, cette manière donnerait plus de temps aux programmes d’aide au loyer pour mettre de l’argent entre les mains d’emprunteurs désespérés.

Programmes d’aide au loyer dans les projets de loi de relance

La loi de relance que Biden a signée plus tôt cette année, ainsi que la dernière législation de relance de l’administration Trump, ont réservé un total de 46,6 milliards de dollars d’aide d’urgence pour les programmes d’aide au loyer. Cependant, le gouvernement a fait un travail assez médiocre pour obtenir cet argent là où il doit aller. En juin, par exemple, seulement 1,5 milliard de dollars de ce total auraient été versés. Et selon le New York Times, seulement 7 % environ de l’aide (3 milliards de dollars sur près de 47 milliards de dollars) est maintenant sortie.

Donc, pour récapituler : une agence fédérale fait pression avec une interdiction d’expulsion de légalité douteuse. Pour gagner du temps, c’est-à-dire pour que le gouvernement fasse quelque chose en parallèle. Le morcellement des dollars qu’il n’a montré aucune urgence à céder jusqu’à présent.

Pour être juste, cela peut être en partie fonction de la façon dont les programmes d’aide au logement ont été conçus pour envoyer de l’argent en premier lieu.

Que souhaitez-vous savoir

La National Low Income Housing Coalition tient à jour une liste de programmes d’aide au loyer à travers le pays qui peuvent aider à obtenir une partie de l’argent fédéral de relance de l’aide au loyer aux personnes qui en ont besoin. Généralement, il faut être un locataire qui a du mal à payer son loyer. Et/ou vos factures de services publics, à cause de la pandémie.

La façon dont ce financement est censé fonctionner est qu’il est distribué par plus de 400 agences locales et étatiques. Le problème, cependant, est que si la crise peut être uniforme dans l’ensemble, la réponse ne l’est pas. Par exemple, toutes ces agences chargées de répartir l’aide à la location de relance ont une technologie différente. Beaucoup d’entre eux ont également des niveaux de dotation différents.

Exemples

De plus, ce qui est disponible à partir de ces programmes d’aide à la location peut varier considérablement d’un État à l’autre. Votre agence de logement locale ou d’État a les détails des prestations qui s’appliquent dans votre région. Dans l’Illinois, par exemple, la Housing Development Authority de l’État supervise l’administration de 1,5 milliard de dollars d’aide au loyer. Là, les locataires et les propriétaires peuvent demander des subventions allant jusqu’à 25 000 $. De l’argent qui peut couvrir jusqu’à 15 mois de loyer jusqu’en août de cette année.

Le Texas, quant à lui, propose de l’aide pour les loyers impayés et les services publics depuis le 13 mars 2020.

