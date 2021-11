Ce programme de relance méconnu vous fait économiser de l’argent chaque mois

La majeure partie de l’attention portée à l’aide liée aux mesures de relance fournie par le gouvernement fédéral pendant la pandémie de coronavirus dévastatrice sur le plan économique s’est à juste titre concentrée sur les chèques de relance distribués par l’Oncle Sam. Des millions d’Américains ont reçu 3 200 $ au total grâce à trois chèques uniques. Et des millions d’Américains reçoivent également jusqu’à quelques milliers de dollars de plus cette année. C’est grâce aux paiements du crédit d’impôt pour enfants, qui se poursuivent lundi. En attendant, peu de gens parlent ou semblent même connaître quelque chose appelé Emergency Broadband Benefit – un programme né de la loi de relance de 1,9 billion de dollars adoptée par le Congrès plus tôt cette année.

Le projet de loi sur les infrastructures récemment adopté a également augmenté le soutien à la prestation. Alors, qu’est-ce que c’est et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Comment économiser de l’argent sur le haut débit

Notre programme de prestations haut débit d’urgence offre des réductions aux ménages qui ont du mal à s’offrir un service #haut débit pendant la pandémie de #COVID19. Plus de 7 millions de foyers se sont inscrits depuis son lancement. En savoir plus : https://t.co/NhgLTEsMAs #DigitalDivide #BroadbandForAll – La FCC (@FCC) 8 novembre 2021

Selon la FCC : « La prestation d’urgence à large bande est un programme de la FCC pour aider les familles et les ménages qui ont du mal à se payer un service Internet pendant la pandémie de COVID-19. » Cet avantage a été conçu en raison de l’importance que la connectivité Internet est devenue pendant la pandémie – grâce, par exemple, aux arrangements généralisés de travail à domicile et d’école virtuelle.

Les bénéficiaires de cet avantage peuvent obtenir un rabais allant jusqu’à 50 $ par mois sur le service à large bande. Un rabais allant jusqu’à 75 $ par mois est disponible pour les ménages sur les terres tribales admissibles. Les ménages éligibles peuvent également obtenir un rabais unique pouvant aller jusqu’à 100 $ pour acheter un ordinateur portable. Ces fonds peuvent également être utilisés sur un ordinateur de bureau ou une tablette des fournisseurs participants. Ils devront contribuer plus de 10 $ et moins de 50 $ au prix d’achat.

Les conditions d’éligibilité comprennent le respect d’un seul des critères suivants :

Le ménage a obtenu une subvention fédérale Pell au cours de l’année d’attribution en cours. Il y a eu une «perte de revenu substantielle» dans le ménage en raison d’une perte d’emploi ou d’un congé depuis le 29 février 2020. Et le ménage avait également un revenu total en 2020 égal ou inférieur à 99 000 $ pour les déclarants uniques et à 198 000 $ pour les déclarants conjoints. Le ménage a un revenu égal ou inférieur à 135 % des lignes directrices fédérales sur la pauvreté ou participe à certains programmes d’assistance, tels que SNAP, Medicaid ou Lifeline.

Il y a deux autres exigences (rappelez-vous, vous n’avez qu’à répondre à un seul de ces critères). Le ménage répond aux critères d’éligibilité du programme COVID-19 d’un fournisseur de prestations haut débit participant. Et/ou le ménage est approuvé pour recevoir des prestations dans le cadre du programme de déjeuner scolaire gratuit et à prix réduit ou du programme de petit déjeuner scolaire, y compris par le biais de la disposition d’admissibilité communautaire de l’USDA, au cours de l’année scolaire 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022 .

Demande de prestations d’urgence pour le haut débit

Les ménages admissibles ont trois façons de demander cette prestation.

Aller à GetEmergencyBroadband.org pour postuler en ligne et pour trouver des fournisseurs participants près de chez vous. Après la demande, vous devrez également contacter un fournisseur participant pour sélectionner un plan admissible.

Contactez un fournisseur de services haut débit participant directement pour en savoir plus sur leur processus de candidature. Si vous ne pouvez pas vous adresser directement à un fournisseur de services haut débit en particulier, vous devrez choisir ici l’une des deux autres options. Et revenez ensuite à un fournisseur de services haut débit pour sélectionner un forfait éligible.

Vous pouvez également appeler le 833-511-0311 pour une demande par la poste ou en imprimer une copie.

Vous devrez retourner cette demande, avec des copies des documents prouvant votre éligibilité à l’adresse fournie.