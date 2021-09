Ce programme de relance peut vous rapporter jusqu’à 25 000 $

La Cour suprême des États-Unis a peut-être mis fin le mois dernier à la pression de l’administration Biden en faveur d’un moratoire national étendu sur l’expulsion des locataires, mais la décision de la Haute Cour n’a pas affecté l’existence d’innombrables programmes d’aide à la location à travers le pays. En effet, leur besoin est plus aigu que jamais dans de nombreuses régions des États-Unis. Un fait qui peut être un peu éclipsé par les chèques de relance qui continuent de couler des gouvernements fédéral et des États.

Trois autres chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants arrivent encore d’ici la fin de cette année. Mais ces fonds de relance ne sont pas exactement la meilleure solution aux crises les plus immédiates de nombreuses personnes, telles que la façon de payer leurs frais de subsistance. La pandémie de coronavirus, bien sûr, en est en grande partie responsable. En raison de la façon dont il a détruit tant de vies et d’emplois et a laissé des personnes vivant déjà près de la ligne dans une situation financière désespérée.

Programmes d’aide à la location — les éléments clés à connaître

Il y avait une aide de relance d’urgence de 46,6 milliards de dollars au titre de l’aide à la location dans la loi de relance que le président Trump a signée en décembre, ainsi que celle que le président Biden a signée en mars. Cependant, seuls quelques milliards de cette aide ont réellement été versés aux locataires. Ci-dessous, nous examinerons de plus près cet effort que trop peu de gens semblent encore connaître.

Pour tous ceux qui recherchent de l’aide, voici par où commencer votre recherche.

La National Low Income Housing Coalition tient à jour une liste de quelques centaines de programmes d’aide au loyer à travers le pays qui peuvent aider les locataires à obtenir une partie de l’argent fédéral disponible pour stimuler l’aide au loyer. Généralement, vous devez être un locataire qui ne peut pas payer votre loyer et/ou vos factures de services publics à cause de la pandémie.

Voici comment ce financement est censé fonctionner. Fondamentalement, il est distribué aux personnes dans le besoin par plus de 400 agences locales et étatiques. Mais alors que les besoins peuvent être quelque peu uniformes, la réponse ne l’est pas. Par exemple, toutes ces agences chargées de répartir l’aide à la location de relance ont une technologie différente. Beaucoup d’entre eux ont également des niveaux de dotation différents.

“Beaucoup de travail à faire”

Source de l’image : méthaphum/Adobe

En effet, même à ce stade avancé du jeu, les grognements bureaucratiques semblent se poursuivre. Selon les chiffres publiés fin août, seulement 5,1 milliards de dollars sur les plus de 46 milliards de dollars d’aide mentionnés ci-dessus avaient été versés. “Il reste encore beaucoup de travail à faire pour s’assurer que les locataires et les propriétaires profitent du financement historique disponible pour aider à couvrir le loyer, les services publics et autres coûts de logement et garder les gens dans leurs maisons”, a déclaré le département du Trésor américain dans un récent communiqué de presse. .

On estime qu’un locataire sur six est actuellement en retard dans le paiement de son loyer. C’est selon une enquête du US Census Bureau. Les derniers chiffres du gouvernement montrent également qu’environ 341 000 ménages américains ont bénéficié d’une aide au loyer en juillet. C’était en hausse par rapport aux 293 000 ménages en juin.

Les locataires peuvent discuter avec leur propriétaire de la façon de demander une aide au programme fédéral d’aide au loyer d’urgence. Ou ils peuvent le lancer eux-mêmes. Plus tôt cette année, selon USA Today, « le département du Trésor a clairement indiqué que les gouvernements étatiques et locaux doivent fournir une assistance directement aux locataires si les propriétaires ne sont pas coopératifs ».

À quoi peut ressembler cette aide au niveau de l’État ? La State Housing Development Authority de l’Illinois, par exemple, a supervisé l’administration de 1,5 milliard de dollars d’aide au loyer. Là-bas, les locataires et les propriétaires ont pu demander des subventions allant jusqu’à 25 000 $. Le Texas, quant à lui, propose de l’aide pour les loyers impayés et les services publics depuis le 13 mars 2020.