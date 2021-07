Ce programme de relance vous rapporte jusqu’à 25 000 $, mais personne ne semble le savoir • .

in

L’une des nombreuses mesures extraordinaires prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie de coronavirus, en plus d’approuver des milliards de dollars de paiements directs en espèces aux Américains, a été une interdiction temporaire d’expulsion des locataires. De plus, plus d’un projet de loi sur les secours d’urgence contre les coronavirus adopté par le Congrès comprenait des milliards d’aide à la location de relance. Malheureusement, cependant, il existe des preuves que suffisamment d’Américains ne semblent toujours pas être conscients de ce fait.

Par exemple, le projet de loi de relance que le président Biden a signé en mars et celui que le président Trump a signé en décembre ont réservé un total de 46,6 milliards de dollars d’aide d’urgence à la relance de l’aide à la location. Cependant, seulement 1,5 milliard de dollars auraient été versés en juin. Les chèques de relance ont certainement une sensibilisation très élevée parmi les membres du public. Mais regardons de plus près cet effort que trop peu de gens semblent encore connaître.

Aide à la location Stimulus

Tout d’abord, il convient de noter que l’interdiction nationale des expulsions doit prendre fin le 31 juillet. Cela signifie qu’elles pourront reprendre normalement après cela.

La National Low Income Housing Coalition tient à jour une liste de quelques centaines de programmes d’aide au loyer à travers le pays qui peuvent aider à obtenir une partie de l’argent fédéral de relance de l’aide au loyer aux personnes qui en ont besoin. En règle générale, vous devez être un locataire qui a du mal à payer son loyer et/ou ses factures de services publics à cause de la pandémie. Peut-être, par exemple, la pandémie vous a-t-elle fait perdre votre emploi.

La façon dont ce financement est censé fonctionner est qu’il est distribué aux personnes dans le besoin par plus de 400 agences locales et étatiques. Le problème, cependant, est que si le problème peut être uniforme, la réponse ne l’est pas. Par exemple, toutes ces agences chargées de répartir l’aide à la location de relance ont une technologie différente. Beaucoup d’entre eux ont également des niveaux de dotation différents.

Et on ne sait pas qui devrait mieux alerter les locataires de l’aide disponible. Cependant, ce qui est clair, c’est que quelqu’un doit le faire. Parce que ça ne se passe pas vraiment du tout en ce moment. Selon le Census Bureau, environ 7 millions de ménages étaient en retard sur leur loyer à la fin mai. Mais entre avril et juin, seules 550 000 personnes avaient bénéficié de cette aide au loyer de relance.

Détails supplémentaires

“Il reste encore beaucoup de travail à faire pour s’assurer que les locataires et les propriétaires profitent du financement historique disponible pour aider à couvrir le loyer, les services publics et autres coûts de logement et garder les gens dans leurs maisons”, a déclaré le département du Trésor américain dans un récent communiqué de presse. .

Voici quelques exemples du type d’aide à la location disponible. Sachez que les choses sont assez différentes d’un état à l’autre. Et votre agence de logement locale ou d’État doit être consultée sur les avantages qui s’appliquent dans votre région. Dans l’Illinois, la Housing Developing Authority de l’État supervise l’administration de 1,5 milliard de dollars d’aide au loyer. Là-bas, les locataires et les propriétaires peuvent demander des subventions allant jusqu’à 25 000 $ pour couvrir jusqu’à 15 mois de loyer entre juin de l’année dernière et août de cette année.

Le Texas, quant à lui, offre une aide pour les loyers impayés et les services publics depuis le 13 mars 2020. Utilisez le site Web de la National Low Income Housing Coalition pour lancer une recherche de l’autorité du logement la plus proche de chez vous. C’est là que vous demanderez ce financement.

