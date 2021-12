Ce projecteur pas cher à moins de 100 euros donnera un saut de qualité à vos journées home cinéma | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous souhaitez lire ou regarder des films et séries avec une qualité cinéma ? Eh bien, avec ce projecteur, vous pouvez le faire à partir de seulement 97 euros. Immergez-vous pleinement dans l’expérience!

« Immersion », ce mot joker qui nous accompagne dans le monde du jeu vidéo depuis des années. Pour s’immerger dans les titres des différentes consoles il existe toutes sortes d’appareils, mais rarement un projecteur est pensé comme un appareil d’immersion. Cependant, un projecteur vous garantit la taille idéale, couvrant la quasi-totalité de votre espace de visionnage.

Vos yeux vous remercieront, votre cou vous remerciera et votre portefeuille vous remerciera également. Surtout si vous achetez ce projecteur, disponible sur Aliexpress à partir de 97 euros : génial, avec le WiFi 5G et à un prix plus que compétitif.

Il existe trois versions : la moins chère, 97 euros ; le plus recommandé par le constructeur, avec multi-écrans et WiFi 2.4G et 5G pour 110 euros ; et un bundle qui comprend le projecteur et une Android TV Box avec télécommande incluse pour 120 euros, ce qui est sûrement l’option la plus rentable.

Projecteur à moins de 100 euros

Avec une résolution native de 1280x720P et un taux de contraste de 3000:1, ce projecteur apporte quatre fois plus de détails que les projecteurs 480P normaux, vous offrant une qualité d’image irréprochable. La taille de la projection varie de 35 à 170 pouces, avec une distance de projection comprise entre 1,5 m et 4,5 m.

Offre une luminosité améliorée de plus de 20 % et jusqu’à 3 800 lumens, vous profiterez ainsi d’une expérience visuelle supérieure en termes de couleur, de luminosité et de détails. En outre, a un zoom qui peut réduire l’image jusqu’à 75% longueur et largeur d’origine via la télécommande.

Il a un haut-parleur intégré Il offre une fidélité audio originale et remplit la pièce d’un son impressionnant et puissant, améliorant l’immersion dans l’expérience. Ses ampoules LED avancées durent jusqu’à 50 000 heures, ce qui signifie que La lampe peut être utilisée pendant plus de 10 ans et utilisée pendant 5 heures par jour.

Il prend en charge les téléphones Android et le WiFi 2.4G et 5G, sans installer aucune application. Il est également compatible avec Miracast, Airplay, Multi Screen, Mirror Screen et Wireless Screen pour certains smartphones et tablettes.

Un accessoire indispensable pour profiter en grand de vos jeux, séries et films préférés comme si vous étiez au cinéma, mais sans sortir de chez vous. Rappel : il est disponible sur Aliexpress à partir de 97 euros, même si nous vous conseillons la version à 110 euros si vous souhaitez tirer le meilleur parti du projecteur.

