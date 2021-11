Ce projecteur ultra courte focale peut presque remplacer un téléviseur

Les télévisions sont moches. Un 55 pouces crée environ 1 300 pouces carrés d’horreur lorsqu’il n’est pas utilisé. Beaucoup ne s’en soucient pas, mais mon conjoint s’en soucie, ce qui signifiait vivre avec une petite télévision plus longtemps que je ne veux l’admettre.

Les projecteurs à focale ultra-courte sont souvent commercialisés en remplacement des téléviseurs. Ils sont petits en comparaison, mais capables de projeter une grande image lorsqu’ils sont placés à quelques centimètres du mur. Mais les projecteurs UST capables d’une grande image HDR 4K lumineuse ont toujours été d’un prix prohibitif. Donc, pour faire court, nous avons acheté un téléviseur OLED de 55 pouces pendant le verrouillage de Covid.

Mais maintenant, il y a un nouveau venu : le Xgimi Aura tout-en-un est un projecteur laser 4K HDR à ultra courte focale avec système audio intégré qui exécute Android TV et est capable de projeter 2400 lumens sur mes murs blancs pour 2 499 $. Ce n’est pas bon marché, mais il est inférieur aux autres projecteurs 4K à courte focale qui commencent à 2 800 $ pour un VAVA, passent à 3 300 $ de marques établies comme Optoma et atteignent des prix aussi élevés que 15 000 $ pour un Sony haut de gamme.

« Votre prochain téléviseur n’est pas un téléviseur », c’est ainsi que Xgimi commercialise l’Aura. Mais un projecteur UST peut-il vraiment remplacer un téléviseur moderne ?

Eh bien, peut-être.

Bon produit

Relativement bon marché pour un projecteur à focale ultra-courte 4K Belle image dans les pièces sombres La coupure laser est rapide pour protéger les yeux des enfants et des animaux Les haut-parleurs intégrés sont puissants

Mauvaises choses

Achetez ceci, ou deux téléviseurs OLED et une console de jeu Nécessite une pièce très sombre Aucune application Netflix Anomalies Chromecast

Prenons d’abord du recul pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas Xgimi. La société chinoise a fait ses débuts en 2014 avant de faire ses débuts sur les marchés occidentaux en 2016. Elle a construit une base de fans fidèles autour de beaux projecteurs portables tout-en-un qui sont raisonnablement spécifiés mais toujours peu coûteux. Ceux-ci incluent le Z4 Aurora et Horizon Pro 4K que The Verge a examinés précédemment.

Le Xgimi Aura n’est pas portable. Il mesure 606 x 401 x 139,5 mm et pèse 14,9 kg (environ 32 livres), ce qui est gros par rapport aux projecteurs longue portée traditionnels. Mais la majeure partie de ce volume repose sur un meuble à la place d’un téléviseur autonome.

Pour remplacer un téléviseur, l’Aura doit s’allumer aussi rapidement, être tout aussi agréable à regarder dans tous les scénarios d’éclairage, offrir une sélection similaire d’applications de streaming et fournir un son comparable avec la possibilité de l’améliorer pour les configurations de cinéma maison. Il doit également faire toutes ces choses tout en justifiant un prix au moins deux fois supérieur à celui d’un OLED de 55 pouces.

Voyons donc chaque élément un par un.

L’heure de la télévision

Mon téléviseur LG 55 pouces démarre dans webOS en 25 secondes environ avec Quick Start+ désactivé. Il s’allume en seulement 5 à 6 secondes avec la veille activée, ce qui est ma configuration habituelle. En comparaison, le Xgimi Aura démarre à froid dans Android TV OS 10.0 en environ 55 secondes, soit deux fois plus longtemps que le LG TV. La mise sous tension à partir du mode veille prend environ 11 secondes, encore une fois le double.

Il existe une option pour désactiver l’unité de projection laser de l’Aura (pour diffuser de la musique, par exemple), ce qui lui permet de reprendre vie instantanément. Mais le bruit du ventilateur (nous en parlerons plus tard) et la consommation excessive d’énergie en font une option que j’utilise avec parcimonie.

Plus important encore, les applications se lancent plus rapidement sur l’Aura que sur mon téléviseur. Plex se lance environ trois fois plus vite, YouTube s’ouvre instantanément tandis que le téléviseur prend quelques secondes, Apple TV se lance environ 50 % plus rapidement et Prime Video environ 20 %.

Je peux gérer quelques secondes supplémentaires de temps de démarrage tant que mes applications sont réactives lorsque je cherche quelque chose à regarder.

Gagnant : Aura.

Les pieds réglables aident à l’angle, mais vous aurez besoin d’une armoire large pour obtenir un écran complet de 150 pouces.

La source de lumière laser se coupe rapidement pour protéger les yeux curieux des enfants et des animaux domestiques.

Ne perdez pas la télécommande car les commandes sur l’appareil font défaut.

Toutes les entrées et sorties sont à l’arrière.

Expérience de visionnage

Comparer l’expérience de visionnage d’un projecteur à celle d’un téléviseur, c’est vraiment comparer des pommes à des oranges. Certains donneront certainement la priorité à un écran immersif de plus de 100 pouces qui, pour la plupart des gens, n’est financièrement viable qu’avec un projecteur. D’autres veulent des écrans à contraste élevé et aux couleurs précises activés par les téléviseurs les plus lumineux. À moins que vous ne soyez à la recherche d’un super yacht, vous ne pouvez pas vous permettre à la fois la taille et le HDR éclatant d’images à partir d’un seul écran.

Les drogués de la taille seront attirés par l’écran de 150 pouces maximum de l’Aura. Mais cela vient avec quelques captures. Premièrement, la diffusion de tous ces lumens sur un espace aussi grand obscurcit considérablement l’image affichée. Deuxièmement, le Xgimi Aura doit être à 17,3 pouces (44,1 cm) du mur pour obtenir une image aussi grande, ce qui peut facilement vaincre les supports de télévision typiques qui ont tendance à être assez étroits (le projecteur mesure près de 16 pouces de large). Néanmoins, acheter une table plus large revient moins cher que de renverser un mur pour gagner la distance requise par certains projecteurs à longue focale pour atteindre la même taille d’affichage.

Dans ma configuration, où l’Aura se trouve sur un petit buffet Ikea, le plus loin que je puisse déplacer le projecteur du mur avant que le projecteur ne tombe par-dessus le bord est d’environ 15,5 cm (6,1 pouces). C’est assez loin pour créer un rectangle projeté de 90 pouces. C’est gros par rapport à mon LG OLED de 55 pouces mais loin d’être aussi lumineux.

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, regarder l’Aura pendant la journée est mauvais. C’est bien pour regarder les nouvelles, je suppose, et rattraper certains de mes abonnements YouTube tant que les stores sont fermés, mais l’image est gravement délavée, même les après-midi pluvieux et mornes.

Le visionnement de jour avec les stores ouverts est… mauvais.

C’est la nuit que l’image géante projetée en 4K de l’Aura prend vraiment vie. Certes, les noirs souffrent de devoir être projetés à distance en utilisant la lumière contrairement à mon téléviseur OLED, mais le Xgimi Aura propose toujours de beaux paysages sombres de films comme Dune, grâce à l’écran plus spacieux qui évoque le type d’expérience cinématographique que j’ai vécu tant attendu depuis que la pandémie a fermé les cinémas. Les sports ont également fière allure sur l’Aura lorsqu’ils sont vus dans une pièce sombre. Cela devrait aller de soi, mais l’image plus grande facilite le suivi de la balle.

Regarder dans l’obscurité n’est pas un problème actuellement car le soleil se couche à 17 heures là où j’habite. Cependant, j’aurais besoin de stores occultants en été lorsque la lumière du jour s’étend après 22 heures. C’est quelque chose à considérer si vous vivez dans un climat nordique.

Les couleurs éclatent, mais Aura manque de luminosité et de contraste pour rivaliser avec le HDR sur les téléviseurs (contenu 4K HDR).

Dans l’ensemble, les couleurs de l’Aura sont riches, même si elles ont tendance à pencher vers le vert ; les images sont nettes ; et la mise au point est uniforme partout. Et bien que l’Aura prenne en charge le HDR10, il n’est tout simplement pas assez lumineux pour produire le contraste saisissant de l’image produit par les téléviseurs modernes.

Le gameplay décontracté est également merveilleux sur cet écran géant, en particulier dans les modes multijoueurs à écran partagé qui peuvent être à l’étroit même sur les grands téléviseurs. Mais la latence d’entrée et l’absence de HDMI 2.1 signifient que vous n’emporterez aucun titre d’esport professionnel à la maison.

J’ai dû incliner mon unité d’examen Aura vers le haut pour empêcher une prise de courant d’obscurcir une partie de la projection. C’était facile à faire grâce aux pattes intégrées d’Aura qui se dévissent par le bas et à la correction trapézoïdale en 8 points pour remettre l’image au carré. Mais comme tous les projecteurs, la luminosité de l’image en souffre à ces angles, tout en produisant des ombres légères trapézoïdales qui deviennent visibles dans les scènes sombres. La configuration idéale est que l’Aura soit assis à plat et pointe directement vers le mur.

La projection de lumière par le bas rend les déformations du mur plus importantes

La projection de la lumière par le bas rend également les déformations de mon mur plus visibles en raison de leurs ombres respectives. Les appareils de projection frontale font un bien meilleur travail pour masquer les trous, les entailles et le plâtre ondulé sur mes murs vieux de 170 ans. Ma configuration bénéficierait d’un écran de projection, qui lisserait les images tout en améliorant la luminosité et le contraste de l’image. Mais cela irait vraiment à l’encontre de cela en tant que remplacement d’un téléviseur, à moins que je ne veuille payer encore plus pour un écran qui se déploie automatiquement à partir d’un recoin du plafond. Non, merci.

Comme les autres projecteurs de Xgimi, l’Aura dispose d’un système audio Harman Kardon intégré. Cette fois, il s’agit d’une configuration robuste de 4 x 15 W (également divisée en deux tweeters et deux woofers) avec prise en charge DTS et Dolby Audio. C’est très fort et donne une séparation audio décente qui souffle mon téléviseur LG hors de l’eau. L’audio de l’Aura ne peut pas rivaliser avec ma configuration Sonos 5.1 habituelle, mais il possède une sortie optique S/PDIF pour l’extension, ainsi qu’une prise casque et la prise en charge de l’audio Bluetooth.

Le bruit du ventilateur de l’Aura produit un léger bourdonnement facilement perceptible. Je peux l’entendre bourdonner à dix pieds de distance alors qu’Android TV parcourt ce qui devrait être des diaporamas silencieux. Cela me dérange quand mon attention est attirée par le bruit, mais la plupart du temps je ne m’en rends pas compte. Avec l’écran éteint, Aura ralentit le ventilateur pour réduire le bruit de moitié. Cela peut être utile si vous souhaitez l’utiliser comme lecteur de musique, par exemple.

Gagnant : C’est un tossup, car parfois un écran géant qui est bon est mieux qu’un plus petit qui est génial.

Applications intelligentes

L’Aura fonctionne sous Android TV comme de nombreux téléviseurs intelligents. Cela signifie de nombreuses applications de streaming parmi lesquelles choisir, comme Apple TV Plus, Disney Plus, YouTube, Amazon Prime Video, Plex et HBO Max. Netflix, cependant, n’a toujours pas certifié Xgimi dans le cadre du programme propriétaire Open Connect du steamer pour rendre les flux Netflix plus efficaces. L’application peut être installée via des solutions de contournement, mais même cela a cessé de fonctionner à mi-chemin de mes tests (d’autres solutions de contournement apparaissent régulièrement). Heureusement, Aura intègre la prise en charge de Chromecast, mais l’expérience est pâle par rapport à une application locale et les performances sont incohérentes.

Par exemple, la vidéo Chromecasting était généralement bonne, mais l’application NFL GamePass a échoué sur les appareils iOS et Android. La seule solution consistait à connecter un ancien dongle Chromecast à un port HDMI qui fonctionnait parfaitement.

L’application Apple TV s’est également trompée à plusieurs reprises au cours de mes tests, ce qui n’a été résolu qu’en redémarrant l’Aura.

Mais cela revient vraiment à Netflix. Netflix est utilisé par plus de 200 millions de personnes dans le monde. Dépenser 2 500 $ pour un projecteur commercialisé en remplacement d’un téléviseur uniquement pour découvrir que l’application est manquante est troublant, en particulier pour les familles avec de jeunes enfants qui n’ont pas de téléphone pour le casting.

Gagnant : Télévision.

Autres observations

L’Aura dispose d’une protection oculaire intégrée qui coupe rapidement la source de lumière laser si elle détecte des interférences. C’est rapide et, espérons-le, protégera les yeux curieux des enfants et des animaux domestiques. Le contenu 1080p mis à l’échelle avait l’air bien. L’Aura dispose de la même télécommande avec le bouton Google Assistant dédié que j’ai testé et apprécié sur l’Horizon Pro. Ne le perdez pas car à part un bouton d’alimentation, il n’y a pas de commandes sur l’appareil. (Même dans ce cas, il y a toujours la télécommande logicielle Google Home.)

Aura fait grand bien.

Au fil des ans, j’ai proposé une variété de solutions télévisées moins laides à ma femme, mais j’ai été repoussée. Un projecteur monté au plafond (vous ne voulez pas ouvrir les murs pour les passages de câbles). TV montée sur un ascenseur électrique (il faut construire un meuble géant pour le cacher). TV enroulable (trop prototype et beaucoup trop chère). Un de ces téléviseurs toujours allumés qui prétend être un cadre photo (pensez-vous que je suis un imbécile ?).

Le projecteur ultra-courte focale tout-en-un Xgimi Aura 4K peut en effet remplacer un téléviseur mais uniquement si vous l’installez dans une pièce très sombre. Même alors, vous devrez supporter le bruit des ventilateurs, pas d’application Netflix et une image inférieure (mais très bonne) pour le prix de deux téléviseurs OLED de 55 pouces et d’une console de jeu.

Mais si vous détestez vraiment l’idée d’un téléviseur géant ruinant l’esthétique de votre salon minimaliste, ou si vous voulez la plus grande image possible dans une pièce étroite où un projecteur longue focale traditionnel ne conviendra tout simplement pas, alors le Xgimi Aura à 2 500 $ est aussi bien que possible pour le prix.

Photographie de Thomas Ricker / The Verge