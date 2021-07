Ce projet axé sur le NFT pourrait déclencher un nouveau niveau d’intérêt pour Ethereum ⋆ Crypto new media

C’est une occasion rare pour un projet basé sur la blockchain de prospérer pendant un marché baissier, car l’intérêt pour celui-ci diminue avec la dépréciation des prix. Bitcoin, Ethereum et le marché collectif ont fortement chuté entre mai et juin 2021 et d’autres altcoins ont également souffert en termes de valorisation.

Cependant, l’espace NFT a été étonnamment actif, et un jeu de blockchain particulier a fonctionné au-delà des attentes. Axie Infinity, on vous regarde.

L’ascension et la propagation d’Axie Infinity

En termes d’évaluation des données, Axie Infinity a enregistré des chiffres à couper le souffle au cours des dernières semaines. En termes de prix, sa valorisation a bondi de 1122% au cours du mois dernier, et de près de 205% la semaine dernière. Ainsi, il est devenu l’actif le plus performant lors de la poussée haussière du marché.

Cependant, ces statistiques ne sont pas les principales qui résument l’ascension fulgurante d’Axie. Hélas, décomposer chaque élément de données en chaîne sera fastidieux. Par conséquent, nous examinons les principaux faits saillants du jeu blockchain au cours du mois dernier.

Axie a enregistré une augmentation de 475% du volume des ventes au mois de juin Le jeu compte plus de 370 000 membres actifs dans le monde Au cours du mois de juillet, Axie a généré en moyenne 25 millions de dollars de volume de ventes quotidien Il a attiré plus de 5000 portefeuilles uniques quotidiens, avec une utilisation augmentant de 360 % du premier au deuxième trimestre.

Qu’est-ce qui fonctionne vraiment pour Axie ?

Bien qu’Axie Infinity soit un jeu basé sur la blockchain, il présente l’importance innée des NFT dans le jeu. Cela a conduit à une croissance explosive des ventes et des volumes.

Maintenant, en gardant cela à l’esprit, Axie Infinity est actuellement la collection NFT la plus précieuse de l’espace. Depuis le début de 2018, le jeu a enregistré plus de 753 millions de dollars en Axie NFT. Fait intéressant, plus de la moitié de ces ventes ont été facilitées au cours des dernières semaines. De plus, selon les projections, le jeu blockchain deviendra la première entité à générer plus d’un milliard de dollars de volume de transactions NFT d’ici la fin août.

Un autre facteur a-t-il joué un rôle dans son succès ?

Il n’y a jamais de fumée sans feu sur le marché des crypto-monnaies et l’une des principales raisons du succès d’Axie est la sidechain d’Ethereum, Ronin.

La sidechain développée sur le réseau Ethereum permet aux utilisateurs d’interagir les uns avec les autres à l’échelle mondiale sans utiliser de frais de transaction ou de gaz. Ici, il convient de noter qu’Ethereum a joué son rôle en étant une base fiable pour que la chaîne latérale fonctionne avec une efficacité plus élevée. Cela a peut-être conduit au succès d’Axie Infinity.

Maintenant, alors que de nombreux projets se déplacent vers d’autres plates-formes, l’implication en arrière-plan d’Ethereum dans le plus grand projet de vente NFT ne fait qu’améliorer sa crédibilité en tant que fondation la plus souhaitable.

L’intérêt croissant pour le NFT d’Axie ne fait qu’ouvrir la porte à davantage d’artistes et de développeurs pour amener cet espace à un nouveau niveau d’interaction, et Ethereum peut rester au centre de tout cela.