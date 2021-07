Ce projet de cryptographie est en hausse de 125% aujourd’hui – Voici où l’acheter

Harvest Finance (FARM) est la crypto-monnaie la plus populaire aujourd’hui. Le prix de l’altcoin a augmenté de 125% en seulement 24 heures après son inscription sur Coinbase et le lancement V2 de The Dapp List, et l’annonce de son intégration à Polygon.

Si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies de Harvest Finance, cet article vous aidera à éclairer votre investissement. Lisez la suite pour découvrir en quoi consiste le projet, les perspectives d’investissement futur de la crypto FARM et notre prévision du prix des pièces Harvest Finance pour 2021 et au-delà.

Avant d’entrer dans tout cela, consultez la section directement ci-dessous si vous souhaitez acheter des jetons FARM rapidement et facilement. Nos analystes ont sélectionné les deux meilleurs endroits pour acheter des pièces Harvest Finance en ligne.

Comment et où acheter des jetons Harvest Finance aujourd’hui

Pour acheter des pièces FARM, commencez en cliquant sur l’un des liens ci-dessous. Vous pouvez ensuite remplir certains détails pour vérifier votre compte, avant de le financer à partir d’une source acceptée. Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, vous êtes prêt à acheter la crypto Harvest Finance.

Alors sans plus tarder, voici les meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des jetons FARM en ce moment :

Qu’est-ce que le financement des récoltes ?

C’est un projet de crypto-monnaie et $ FARM est son jeton natif.

Plus précisément, il se présente comme un projet qui génère automatiquement le débit disponible le plus élevé des derniers protocoles de finance décentralisée (DeFi). La plateforme optimise ensuite les retours reçus en utilisant les dernières techniques de culture.

En tant que jeton utilitaire du protocole Harvest, FARM permet aux détenteurs de voter sur les décisions de gouvernance de la plate-forme pour la trésorerie opérationnelle de FARM, en plus de recevoir des frais de 5% sur les opérations de Harvest.

Devriez-vous acheter la crypto FARM aujourd’hui ?

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’agriculture de rendement cryptographique, ou si vous souhaitez simplement spéculer sur la valeur future des jetons, acheter FARM aujourd’hui pourrait être une décision intelligente. Assurez-vous simplement de faire vos propres recherches approfondies avant de vous lancer dans le ring, et n’investissez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, en particulier avec un actif numérique volatil comme un altcoin.

Prévision des prix de Harvest Finance 2021

Notre prévision de prix FARM explique quel sera le prix de la crypto FARM en 2021 et au-delà :

Nous projetons un prix pouvant aller jusqu’à 303 $ cette année, 340 $ Dollars en 2022 et 704 $ Dollars Dans 5 ans.

$ FARM couverture des médias sociaux cryptographiques

FARM sera lancé sur https://t.co/bCG11KMQ6s et dans les applications iOS et Android dans les 15 prochaines minutes. Vous devrez peut-être mettre à jour votre application pour acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir ou stocker FARM. Nous mettrons à jour lorsque tout sera pleinement opérationnel.https : //t.co/jiYGcDkf3f – Coinbase (@coinbase) 29 juillet 2021

1/2 @harvest_finance est désormais en ligne sur Polygon ! 📢 Avec l’intégration de Polygon, Harvest, un agrégateur d’agriculture de rendement, introduit un nouvel ensemble de stratégies pour minimiser les frais et maximiser les rendements. 🌐En savoir plus : https://t.co/TxgjLSgPyW pic.twitter.com/XtAgfygzeZ – Polygone (@ 0xPolygon) 27 juillet 2021

🎉 Je suis ravi de partager que @harvest_finance sera en direct dans @thedapplist V2 🎉 Harvest Finance est un protocole d’agriculture de rendement automatique qui aide les commerçants à tirer parti des dernières plates-formes DeFi avec le rendement le plus élevé. #CTBot Adrop RAM 0,12 trx 50 pic.twitter.com/uyyUTPQllV – Victoria Olayinka (@ VictoriaOlayin3) 29 juillet 2021

#Coinbase ne se contente pas de lister tous les projets de défi existants. Ils font des recherches approfondies et s’assurent que tous leurs devoirs sont faits avant de continuer. Le fait qu’ils aient listé $ FARM est énorme à mon avis. 🚀 – Shill (@__don_don) 29 juillet 2021

$ FERME À LA LUNE # $ ferme #fermecrypto #ferme – Maître Donut (@bacnater) 30 juillet 2021

Récemment découvert https://t.co/4Fhhhp7dTp. Agriculture de rendement automatisée pour vous obtenir les meilleurs taux en #crypto. Concept fascinant ! $ FARM est le ticker et il vient d’être répertorié sur coinbase. 📈💰🙂 – 𝙴𝚕 𝚂𝚑𝚊𝚍𝚘𝚠𝚢 𝚂𝚞𝚙𝚎𝚛-𝙲𝚘𝚍𝚎𝚛 (@ ElCapitan2020) 30 juillet 2021

$ ferme

Approvisionnement maximum 690 420

Cir. approvisionnement 579 502

Et il a été coté pour la première fois hier à l’échange (#coinbase)

de 96 $ à 280 $ et ça tourne autour de 190 $ maintenant

ce que cela vous dit bientôt #binance et les autres – Chauves-souris® (@ BurcinTanrisev1) 30 juillet 2021

Pour plus d’informations sur la pièce $ FARM et d’autres crypto-monnaies à la mode, consultez les actualités crypto d’Invezz.

Le post Ce projet de crypto est en hausse de 125% aujourd’hui – Voici où l’acheter est apparu en premier sur Invezz.