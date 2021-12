Ce projet de taxi électrique volant vient de Chine et si vous le voyez, vous croirez qu’il s’agit d’un vaisseau spatial | La technologie

L’avenir de la mobilité urbaine semble qu’elle ne sera pas seulement électrique, mais qu’elle sera aussi aéroportée. Et pour s’en convaincre, il suffit de regarder le grand nombre de projets en cours, comme celui auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.

Après avoir rempli les villes de voitures électriques, l’intention est maintenant que les taxis quittent les routes, ou du moins semble-t-il si l’on fait attention aux projets qui viennent des États-Unis, d’Europe et d’Asie.

Et de ce dernier continent, plus précisément de Chine, nous recevons de nouvelles images de Pantuo Pantala Concept H, un taxi aérien eVTOL qui est encore à un stade précoce de développement mais qui promet déjà certaines performances.

Le Pantuo Pantala Concept H vu de l’extérieur ressemble à un vaisseau spatial, cela ne fait aucun doute. Une cabine centrale futuriste pour cinq passagers, 22 ventilateurs répartis sur deux grandes rangées, nez de Formule 1 pour éviter la résistance de l’air, totalement électrique…

Le Pantala est conçu pour incliner toutes ses ailes, ce qui rend le vol vertical beaucoup plus efficace, vous permettant de descendre au sol et de décoller en douceur au milieu d’une rue passante.

Concernant les spécifications techniques relatives à l’autonomie et à la vitesse, le projet chinois se démarque en promettant jusqu’à 250 km d’autonomie et des vitesses maximales de 300 km/h, ce qui ferait que ce taxi couvrirait également les déplacements entre les villes.

Et ce sont tous les détails que nous avons pour le moment, puisque la société chinoise n’a pas fourni plus de détails: quelques données et des rendus très impressionnants.

Si le taxi volant est une réalité nous ne le savons pas, même s’il existe des prototypes volant en circuit fermé avant d’être présentés au monde, alors tout ce que nous vous avons dit pourrait être une réalité dans quelques années ou un autre projet qui reste dans le néant avant de voir la lumière.