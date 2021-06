Ce projet de tour aérienne est composé de «99 îles flottantes», et il a l’air si spectaculaire | Vie

Cette tour aérienne peut être la chose la plus spectaculaire que vous puissiez visiter sur notre planète si elle se matérialise.

L’architecture ne cesse de nous étonner, et bien que nous vous ayons déjà parlé de gratte-ciel capables de dominer le ciel avec leur silhouette élancée, la vérité est que nous n’avions jamais pu imaginer qu’il y avait un projet sous la forme d’une tour aérienne avec “99 îles flottantes” et vous pouviez le voir exactement à Shenzhen, en Chine.

Concrètement, l’idée vient de Sou Fujimoto Architects, une équipe qui a montré différentes conceptions de ce qui semble être une immense tour flottante dans la baie du quartier Qianhaiwan à Shenzhen, après la tenue d’un concours pour concevoir une tour emblématique de la région.

Cette tour proposée, qui n’existe pas et qui semble très difficile à mettre en œuvre, Il mesurerait 268 mètres de haut et serait composé de 99 pièces individuelles en forme de tours reliées par un solide plan horizontal., et s’estompent au fur et à mesure qu’ils descendent, donnant l’impression que tout flotte dans l’air.

Comme ils le commentent, cette tour “symbolise l’avenir des sociétés à l’ère de la diversité”. Il est conçu de manière à pouvoir être constitué principalement d’acier, mais aussi de fibre de carbone et de béton et avec un système en acier situé en périphérie avec des câbles de tension qui maintiennent l’équilibre des noyaux.

Evidemment cette tour ne pouvait pas supporter sinon il a également un noyau centralisé qui est maintenu ensemble par des câbles de tension externes qui ressemblent à de l’eau et qui se jettent dans la baie. La forme étrange que vous voyez est une sorte de geyser gelé inversé qui abriterait une plate-forme d’observation supérieure, une zone d’exposition, un restaurant et un café.

L’idée est que le pont supérieur soit utilisé pour des expositions, dans un endroit où l’on peut voir de belles vues sur la ville et la baie à partir de 268 mètres d’altitude.

La construction est sans aucun doute spectaculaire, mais il semble assez peu probable qu’elle puisse être réalisée à court terme, il reste donc à voir si ce type de projet se concrétise au fil des ans.