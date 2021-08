Ce projet fonctionne avec l’énergie solaire pour extraire l’eau potable de l’environnement | La technologie

Cette nouvelle technologie « hyper déshumidificateur » est alimentée par l’énergie solaire respectueuse de l’environnement et est capable de fournir un approvisionnement en eau abondant et ininterrompu à toute une communauté.

Selon la Organisation mondiale de la SANTE environ 785 millions de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à de l’eau potable propre et salubre.

Bien que plusieurs projets voient le jour comme celui de la société espagnole Aquaer Generators capable d’extraire de l’eau potable de nulle part et d’alimenter différentes régions du monde, davantage de machines et de projets de ce type sont nécessaires. Et l’un des nouveaux vient des Émirats arabes unis qui prévoient installer des générateurs d’eau qui convertissent l’humidité de l’air en eau potable pour la consommation publique.

Cette nouvelle technologie est capable d’extraire de l’eau propre de l’atmosphère en grands volumes et fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, et toujours en utilisant une énergie propre. Ce projet est en charge de la société américaine AQUOVUM, en association avec Masdar et la Khalifa University of Science and Technology.

Cette technologie est testée dans le cadre d’un essai pilote et est capable de produire des volumes commerciaux d’un approvisionnement en eau ininterrompu à partir d’une source durable. En cas de succès, le projet sera mis en œuvre à Masdar, une ville durable en construction à côté de l’aéroport d’Abu Dhabi.

Ce genre d’hyper déshumidificateur fonctionne à l’énergie solaire et produit un approvisionnement en eau abondant et ininterrompu. Ils soulignent qu’un ensemble de 20 hyper humidificateurs est capable de produire 6 700 l d’eau douce par jour lorsque les conditions locales tournent autour de 26°C et 60% d’humidité ou plus.

La technologie s’appuie sur les 87 777 panneaux solaires que la ville de Masdar a déjà installés, ainsi que sur les panneaux supplémentaires déjà installés sur les toits de ses bâtiments. Ces panneaux contribuent donc à alimenter les grands fans de cette nouvelle technologie.

Il s’agit d’un projet pilote, mais s’il fonctionnait, les générateurs d’eau seraient installés dans la plate-forme solaire de l’Institut Masdar de l’Université de Khalifa.

“Le projet contribuera positivement à la sécurité de l’eau régionale et mondiale conformément à la stratégie de sécurité de l’eau des Émirats arabes unis 2036, et en tant que seul groupe de R&D planifié et approuvé à Abu Dhabi, nous nous engageons à faciliter les projets de R&D. D qui apportent de nouvelles technologies innovantes à le monde et contribuer à construire un avenir plus durable pour tous. Masdar abrite déjà plus de 900 entreprises, dédiées au développement de technologies innovantes dans les secteurs des énergies renouvelables, du stockage d’énergie, de l’eau, de l’intelligence artificielle, de la santé, de l’espace et de la mobilité », précise-t-il. Abdallah Balalaa, directeur exécutif des biens durables chez Masdar.