Ce projet LEGO Ideas serait un excellent moyen de retourner au Wii Sports Resort

Image : Nintendo

Lego a déjà dit qu’il voulait créer plus d’ensembles sur le thème de Nintendo à l’avenir – alors quelle pourrait être la prochaine étape? Tandis que LA légende de Zelda peut sembler un choix évident, que diriez-vous d’un choix basé sur l’île de Wuhu de Complexe sportif Wii au lieu? Cela semble assez relaxant, en fait.

Les fans de Lego et de Nintendo, “Stacked Towels”, ont soumis la création suivante à Lego Ideas – il présente la tour de l’horloge de l’île de Wuhu et divers sports à deux joueurs. Voici un bref aperçu :

“Le jeu est fortement axé sur le multijoueur et la jouabilité générale et cette idée a été apportée au modèle. La plupart des jeux de Wii Sports Resort ont été recréés dans un format compétitif à deux joueurs, dont les règles sont énumérées ci-dessous. L’extérieur est inspiré de la tour de l’horloge brisée de la place Wuhu. Il y a dix Mii inclus et le modèle lui-même est plat de 1600 briques. À l’avenir, j’espère ajouter plus de variété Mii, les suggestions sont appréciées. “

Le plus grand boxeur du monde, Matt figure dans le choix du personnel d’aujourd’hui ! ?? Wii Sports Resort by Stacked Towels présente le complexe principal, ainsi que de petites versions de certains des jeux les plus populaires 🏀🎳 A voir en intégralité, ici : https://t.co/LfbNSouNj0 #LEGOIdeas pic.twitter.com/nkNAHx5nZ9 – LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) 13 août 2021

Au moment d’écrire ces lignes, ce projet a reçu un peu plus de 1 000 partisans, avec plus de 111 jours restants. S’il atteint 10 000, Lego étudiera et examinera plus avant le modèle et envisagera peut-être même un produit plus officiel à l’avenir.

Pour aller droit au but, aimeriez-vous voir des modèles Lego basés sur Mii ou la série Wii Sports ? que penses-tu de celle-ci? Et vous aimeriez retourner sur l’île de Wuhu ? Nous avons eu une étrange envie ces derniers temps.