Ce propriétaire de CryptoPunk refuse d’accepter une offre de 9,5 millions de dollars pour son rare NFT

Posséder un morceau de jeton non consommable (NFT) aujourd’hui n’est pas seulement un moyen de posséder des droits de vantardise aujourd’hui, c’est devenu un moyen important de stocker des actifs pour de nombreuses personnes. Cela a incité un utilisateur de Twitter avec l’identifiant @richerd à décliner une offre de 2 500 ETH (environ 9,5 millions de dollars) pour CryptoPunk # 6046.

Les NFT offrent une nouvelle façon de stocker une œuvre d’art sur la blockchain d’une manière qui prouve son authenticité et est vérifiable. Les NFT sont devenus l’un des cas d’utilisation les plus importants de la technologie blockchain aujourd’hui, et l’innovation a libéré la créativité des artistes numériques du monde entier aujourd’hui, profitant des opportunités offertes par NFT.

Parmi les collections pionnières de NFT, citons CryptoPunks, une collection de 10 000 images générées aléatoirement créées par la startup Larva Labs. CryptoPunks est actuellement la meilleure collection NFT de tous les temps sur le marché NFT OpenSea, avec plus de 551 000 ETH (~ 2,1 milliards de dollars) en volume de ventes total .

Une grande collection NFT comme CryptoPunks est souvent étiquetée pour ses raretés, et l’une des plus rares était Punk # 6046, qui, selon Richerd, n’est « pas à vendre », quelle que soit l’offre proposée.

En justifiant le rejet de l’offre faite par poap.eth comme vu sur la page LarvaLabs pour Punk, Richerd a déclaré que son rejet était basé en partie sur le fait qu’une grande partie de son identité unique a été construite autour du CryptoPunk.

«Mon identité, ainsi que l’identité d’autres punks et singes emblématiques, a une valeur au-delà de la NFT elle-même. Nous avons nos propres marques similaires à toutes les autres marques et qui ont de la valeur. Parce que j’apprécie ma marque et mon identité personnelle, cela a été un recul facile pour moi », a tweeté Richard,« J’ai une forte conviction dans l’espace NFT et dans les Punks. En ce qui concerne l’espace NFT, je pense à très long terme. Pour moi, ma marque, mon identité et ce que je construis dans l’espace NFT auront beaucoup plus de valeur à long terme. »

Alors que Punk # 6046 aurait été le plus précieux de tous les CryptoPunks vendus à ce jour si l’offre avait été acceptée, « Everydays » de Beeple reste le morceau NFT le plus rentable de tous les temps avec une valorisation de 69,3 millions de dollars lorsqu’il a été vendu aux enchères en Mars.

Source de l’image : Shutterstock