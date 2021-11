Ce puissant ordinateur portable LG avec processeur i5 et 16 Go de RAM pèse moins d’1 Kilo, et bénéficie d’une remise de 180 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous cherchez un PC qui va comme un coup, mais en même temps vous le remarquez à peine lorsque vous le transportez, ce LG Gram en vente peut vous intéresser.

Les ordinateurs portables, comme les mobiles, sont limités par leur taille et leur poids. Faire un notebook puissant et ultraléger Il n’est pas accessible à tout le monde, mais LG a réussi.

Tu peux recevoir l’ordinateur portable LG Gram 14Z90P avec 16 Go de RAM et une remise de 182 euros. Son prix est de 1 116,45 euros, vendu et expédié par Amazon.

C’est un ordinateur portable à jour avec plus de surface d’écran, Processeur Intel i5 de 11 génération, plus d’autonomie, format d’écran 16:10, certifié par Intel Evo, et un poids de seulement 999 grammes.

Pesant à peine 1 kg, ce portable ultraléger est parfait pour le travail. Equipez-vous d’un Intel Core i7 et de 16 Go de RAM, en plus de Windows 10.

Ne vous laissez pas tromper par sa légèreté, car son châssis en magnésium et nanocarbone très résistant peut tout supporter : a passé 7 tests de la norme militaire (MIL-810G).

A un écran IPS de 14 pouces 1080p avec un processeur Intel Core i5 de 11 génération, avec 4 cœurs à 4,2 Ghz. Il n’a rien de moins que 16 Go de RAM, et un Disque SSD M.2 NVMe de 512 Go.

Sa puce graphique Intel Iris Xe offre une sortie d’image à une résolution 4K UHD et dispose de deux connecteurs USB 3.2, 2 connecteurs USB Type C avec Coup de foudre 4 intégré qui permet une charge ultra-rapide.

La batterie atteint jusqu’à 18,5 heures d’autonomie.

Dans son boîtier, nous pouvons également trouver une sortie HDMI, une entrée casque et un emplacement pour carte UFS / Micro-SD 3.0.

Vient avec Windows 10 Famille installé, prêt à passer à Windows 11, si vous le souhaitez.

Parmi les extras premium, il a lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation, et des haut-parleurs avec 3D DTS: X Ultra sound.

Obtenez l'ordinateur portable LG Gram 14Z90P avec 16 Go de RAM et une remise de 182 euros. Son prix est de 1 116,45 euros

