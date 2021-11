Ce purificateur d’air Levoit est silencieux, parfait pour améliorer l’air en période de chaleur, et est en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec plus de 3 millions de clients, Levoit est l’une des principales marques de purificateurs et d’humidificateurs. Et ce modèle est en promotion.

Les radiateurs, mais aussi le tabac, la poussière, les acariens, les odeurs et les animaux domestiques, contribuent à détériorer la qualité de l’air intérieur, ce qui est jusqu’à cinq fois pire qu’à l’extérieur.

C’est le bon moment pour acquérir le purificateur Levoit VeSync Core 200S, qui filtre 99,97 % des particules en suspension dans l’air. Il a baissé de prix sur Amazon et ne coûte que 84,99 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Ils ont trois filtres différents, un pré-filtre, un véritable filtre HEPA et un filtre à charbon actif. Il a un CADR de 170m³/h et est capable d’éliminer 99,97 % des contaminants d’une taille de 0,3 micron.

Ce purificateur d’air est idéal aussi bien pour les personnes allergiques que pour les fumeurs, car en plus d’éliminer les particules en suspension et les allergènes, il élimine également les mauvaises odeurs.

Avec ce purificateur, vous serez protégé des allergies, pollen, poussière, acariens, squames et poils d’animaux, fumée, COV, spores de moisissures, etc.

Sa conception cylindrique lui permet de capter l’air pollué et d’expulser l’air frais à un angle de 360 ​​degrés, alors nettoyez l’environnement d’une zone de 35 mètres carrés de manière plus efficace, rapide et homogène.

Selon Levoit, c’est l’un des purificateurs les plus silencieux qui existent. Alors que d’autres modèles fonctionnent à une moyenne de 35 décibels, le purificateur Levoit VeSync Core 200S le fait à seulement 24 décibels.

Ceci permet le porter la nuit, pendant que nous dormons. C’est pourquoi il intègre une lumière, afin que nous puissions l’utiliser comme Lampe de nuit.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

De plus, le ventilateur peut être réglé manuellement à des niveaux bas, moyens et élevés. Il a une minuterie qui peut être réglée sur 2/4/8 heures.

Ce purificateur Levoit a 9 certifications mondiales, dont celui de l’ECARF (European Allergy Research Foundation) comme adapté aux personnes allergiques.

Il est contrôlé depuis une application mobile, mais vous pouvez le contrôler avec votre voix si vous le reliez à un appareil Amazon Echo, avec Alexa.

Vous pouvez le combiner avec le moniteur de qualité de l’air qu’Amazon a lancé aujourd’hui, pour le démarrer lorsque la qualité de l’air est faible.

Vous pouvez déjà obtenir le purificateur Levoit VeSync Core 200S qui filtre 99,97 % des particules en suspension dans l’air. Il a baissé de prix sur Amazon et ne coûte que 84,99 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.