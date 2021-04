Ce purificateur d’air Xiaomi coûte 99 € sur Amazon et mettra fin à vos allergies, du moins à la maison | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec le printemps viennent les allergies redoutées, dont vous pouvez être presque complètement en sécurité à la maison avec des purificateurs d’air, parmi lesquels certains modèles Xiaomi se distinguent.

Vous avez peut-être déjà remarqué: Les allergies printanières se multiplient en 2021Les pluies de ces derniers mois ont été aggravées par une augmentation générale des températures, tout ce qui est nécessaire pour que de nombreuses personnes commencent à souffrir.

Cela dit, les masques aident lorsque vous êtes en déplacement, mais qu’en est-il à l’intérieur? À la maison, vous pouvez utiliser un purificateur d’air, et il y en a à très bon prix. L’un des plus importants est sur Amazon et est le Xiaomi Mi Air Purifier 2H, qui coûte 99 euros.

Ce purificateur d’air est recommandé pour les pièces jusqu’à 31 mètres carrés. Il est utilisé pour éliminer les particules en suspension, ce qui est utile pour les personnes souffrant d’allergies sévères.

C’est un modèle de purificateur d’air avec filtre HEPA, qui non seulement élimine les particules telles que la poussière ou les acariens, mais peut également neutraliser certains types de virus, ce qui est particulièrement intéressant en ce moment.

Il n’a pas d’écran, bien qu’il le fasse Il dispose d’une connexion WiFi afin que vous puissiez le contrôler à distance avec l’application Xiaomi Mi Home. Vous pouvez y allumer et éteindre l’appareil à distance, le programmer ou même voir la qualité de l’air à la maison en temps réel.

Il est parfait pour les pièces jusqu’à 30 m2, donc si vous vivez dans un appartement pas très grand, c’est sûrement plus que suffisant si vous avez des pièces fermées, au moins pour atteindre un niveau de purification tout à fait acceptable.

Si vous envisagez d’acheter un purificateur d’air domestique, nous vous disons dans ce guide d’achat tout ce que vous devez prendre en compte avant de le faire.

Il dispose de plusieurs modes, chacun avec une intensité spécifique, y compris un mode nuit plus silencieux à utiliser pendant le sommeil.

Ces purificateurs ne sont pas seulement utiles pour les allergies printanières, mais pour toute l’année. En hiver comme en été, nous passons de nombreuses heures les fenêtres fermées, à cause du froid ou de la chaleur, et ces appareils améliorent considérablement la qualité de l’air.

De plus, au-delà des particules génératrices d’allergies, il y a la pollution générée par les moteurs thermiques, qui sont également filtrés.

