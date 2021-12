Ce qu’Andreas Christensen pourrait apporter à l’AC Milan

L’AC Milan a approché le défenseur de Chelsea Andreas Christensen, selon Fabrizio Romano. Les Rossoneri restent en désavantage numérique en défense après la blessure de fin de saison de Simon Kjaer. Idéalement, Milan cherche à acquérir Christensen en janvier pour préparer la seconde moitié de la saison.

Romano mentionne que Barcelone montre également de l’intérêt. Ils aimeraient acquérir Christensen l’été prochain lorsqu’il sera agent libre.

Cela étant dit, il est prévu que Christensen signe une prolongation avec Chelsea. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe et il est un titulaire régulier du club. Si quelque chose change, cependant, Christensen est un choix fantastique à Milan.

Un ajustement idéal

Avec Kjaer absent, Milan se démène pour un remplaçant. Ils ont Alessio Romagnoli, mais il est au milieu de ses propres difficultés cette saison. Matteo Gabbia est l’autre option aux côtés de Fikayo Tomori. Gabbia est parfois forte mais reste inexpérimentée.

Compte tenu du fait que Kjaer aura 33 ans la prochaine fois qu’il sera sur le terrain, Milan serait sage d’investir dans un remplaçant pour le reste de la saison et pour l’avenir. C’est là que Christensen prend sa place.

Tout d’abord, il est aussi danois comme Kjaer. Peut-être que la connexion de l’équipe internationale peut influencer Christensen vers le San Siro.

Plus que cela, cependant, Christensen est tout simplement un grand défenseur. Il est bon debout et dans les airs, tout en affrontant régulièrement les meilleurs attaquants de la Premier League et de la Ligue des champions. Il n’a encore que 25 ans, mais avec beaucoup d’expérience à son actif.

Tomori est le titulaire de facto de Milan dans un avenir prévisible. Lui et Christensen ont tous deux des racines à Chelsea, tandis que Milan entretient de bonnes relations avec les Blues après leurs relations passées. Bien qu’il reste probable que Christensen décide de prolonger avec Chelsea, Milan présente une très bonne option si le Danois cherche à changer.

Tomori n’a également que 23 ans. Un partenariat entre lui et Christensen peut durer plusieurs années pour Milan, et ne pas avoir à se soucier de la position de défenseur central enlève un poids énorme aux épaules d’une équipe.

Ce type de partenariat est encore plus important compte tenu de la récente montée en puissance de Milan. Ils siègent actuellement au sommet du classement de la Serie A, ce qui en fait un véritable concurrent du Scudetto. À ce rythme, Milan devrait également redevenir un incontournable de la Ligue des champions.

Connexions Chelsea

Cet accord n’est en aucun cas assuré. Si Christensen a choisi de partir par hasard, l’avantage de Milan dans la course au défenseur est sa relation solide et récente avec Chelsea. L’accord Tomori a très bien fonctionné pour Milan. De plus, Milan a acheté d’autres joueurs solides comme Olivier Giroud et Tiémoué Bakayoko aux Bleus. Légende du football et actuel directeur technique de Milan, Paolo Maldini, a fait un excellent travail pour construire et entretenir cette relation avec les champions d’Europe en titre.

Un autre facteur à considérer est que Christensen joue aux côtés de Thiago Silva. Le Brésilien a connu de nombreuses années fructueuses avec Milan, alors peut-être peut-il dire un bon mot.

