Ce qu’Andy Cohen a à dire sur le retour potentiel de Nene Leakes à « RHOA »

Nene Leakes est peut-être prête à envisager de retourner dans The Real Housewives of Atlanta, mais que pense l’honcho de Bravo Andy Cohen de cette possibilité? La sortie de Leake est intervenue après quelques saisons difficiles pour elle. Après la réunion virtuelle de la saison 12, qu’elle a quittée tôt, Leakes a lancé une sorte de campagne de diffamation sur son réseau de longue date et les dirigeants du réseau.

Elle a accusé les producteurs de l’avoir fait disparaître de la série au fil du temps. Per Leakes, elle a été victime de discrimination et de préjugés. Elle a également tiré sur Cohen, affirmant que personne ne saurait ni ne se soucierait de Cohen si ce n’était de son aide à mettre la franchise sur la carte.

Mais il semble que Leakes soit prêt à laisser le passé se passer. Lors d’une récente apparition dans le talk-show de jour de FOX, The Real, « Oui, bien sûr, je reviendrai dans l’émission. Je suis d’accord pour revenir à l’émission tant que nous pouvons résoudre certaines choses », a déclaré Leakes au hôtes. « Je suis heureux de revenir dans l’émission. De plus, j’ai beaucoup de choses en suspens avec quelques-uns d’entre eux qu’ils ont confirmés dans l’émission. »

Mais Leakes dit qu’elle a une condition : elle doit d’abord parler à Cohen. « Andy et moi étions très proches pendant très, très longtemps », a-t-elle ajouté. « Je pense qu’Andy et moi avons besoin de nous asseoir et de parler, puis nous partons pour les courses. »

Cohen a révélé dans son émission Sirius XM Andy Cohen Live ce qu’il pensait de la récente déclaration de Leakes. « Ce que je ne veux pas faire, c’est entrer dans une affaire publique avec elle », a-t-il déclaré. « Je pense qu’elle préférerait probablement que je garde son nom hors de ma bouche et c’est ce que je vais honorer. » Il a également révélé dans une autre émission qu’il se concentrait actuellement sur le tournage de la 14e saison à venir de RHOA.