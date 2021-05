Ce qu’Angelina Jolie a appris à sa jeune co-star à propos des cascades pour ceux qui me souhaitent la mort

Dans le nouveau film de Taylor Sheridan, Angelina Jolie joue un pompier du Montana qui a des squelettes dans son placard à la suite d’un accident passé. Mais elle doit mettre ces craintes derrière lui quand un jeune garçon (Finn Little) se retrouve dans sa forêt, ensanglanté et effrayé, parce que les assassins sont sur sa queue – pour des raisons que je n’expliquerai pas dans cette histoire. Les cascades sont difficiles et impliquent des balles, des chutes massives et des incendies. Beaucoup de feu. Lorsque CinemaBlend a eu la chance d’interviewer Jolie et sa jeune co-star, nous avons parlé des cascades et de l’expérience de l’actrice. La conversation est au-dessus.