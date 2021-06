Ce qu’Antonio Conte a dit à propos du transfert de Harry Kane en 2017 pourrait donner à Tottenham l’espoir de garder l’attaquant italien prêt à devenir le nouveau manager des Spurs

La nomination d’Antonio Conte donnera non seulement aux fans de Tottenham un nouvel espoir de mettre fin à leur pénurie de trophées, mais cela pourrait également être une énorme nouvelle pour l’avenir de Harry Kane.

talkSPORT comprend que les Spurs sont sur le point de nommer Conte comme nouveau manager après son récent départ des champions italiens de l’Inter Milan, avec l’ancien chef de la Juventus Fabio Paratici à suivre en tant que directeur sportif.

.

Conte a été un vainqueur en série dans des sorts avec la Juventus, Chelsea et plus récemment l’Inter Milan – et devrait maintenant rejoindre les Spurs

Après 48 heures de négociations avec Conte, il semble qu’une annonce soit proche d’un développement qui excitera les supporters des Spurs après une autre campagne décevante.

L’acquisition de l’Italien – l’un des meilleurs managers du monde – a été décrite comme une “très grande déclaration” par le spécialiste de talkSPORT Simon Jordan, qui pense que cette décision est un énorme coup pour le club du nord de Londres et montre son intention de se battre pour les trophées. .

Et cela pourrait également être un énorme coup de pouce aux espoirs de Tottenham de garder l’homme vedette Kane au club, compte tenu des commentaires précédents de Conte sur l’attaquant anglais.

Avec Conte presque signé, des questions suivront bientôt sur l’avenir de Kane après des informations selon lesquelles il a demandé à partir cet été et le leader lui-même faisant fortement allusion à une sortie alors qu’il vise les meilleurs trophées.

.

Kane a remporté le Golden Boot et le prix Playmaker en Premier League la saison dernière, mais veut soulever les gros trophées

Mais il semble que Conte soit un grand fan, ayant parlé du capitaine anglais lorsqu’il était en charge de Chelsea, dans des citations qui feront une lecture agréable pour les fans nerveux.

“Tottenham est une très bonne équipe s’ils sont capables de garder tous les joueurs”, a déclaré Conte en 2017.

«Pour moi, Kane, maintenant, est l’un des meilleurs attaquants du monde. Si je devais acheter un attaquant, j’irais à Kane. C’est un attaquant complet.

«Il est fort physiquement, avec le ballon, sans ballon, il se bat et il est fort dans les airs et acrobatique à droite et à gauche. C’est un joueur complet.

« C’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Si vous achetez Kane maintenant, ce serait au moins 100 millions de livres sterling.

“Pour moi, si je vois ce prix pour un attaquant, je sais avec certitude que c’est un grand attaquant.”

Darren Bent admet que Harry Kane devrait jouer pour un club en compétition pour des trophées majeurs, mais insiste sur le fait qu’il aura plus de mal à quitter les Spurs que Keane, Modric, Berbatov et Bale.

Ainsi, la nomination de Conte pourrait être un coup de maître pour tenter Kane de rester dans son club d’enfance.

Mais, bien plus que cela, le spécialiste de talkSPORT Jordan affirme que cela pourrait marquer une nouvelle ère pour le club, avec un manager qui possède un incroyable record de succès de reproduction grâce à la médiocrité à la barre.

“Les fans devraient être massivement encouragés – si vous allez chercher Conte à Tottenham Hotspur, vous dites quelque chose d’assez important”, a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace.

« Le fait qu’il vienne à Tottenham est en fait plus important, car Conte ne vient pas pour rien.

«Il ne vient pas parce qu’il veut faire partie du« projet », il ne vient pas parce qu’il veut gagner un gros sac d’argent, car il pourrait l’obtenir dans la plupart des endroits.

.

Conte a remporté trois titres de Serie A avec la Juventus, la Premier League avec Chelsea et un autre Scudetto avec l’Inter Milan en tant que manager

«Il vient parce qu’il est prêt à partir, et cela signifie que Tottenham est en mode affaires et cela signifie, je suppose, que Tottenham va tenter sa chance.

«Je ne mettrais pas Tottenham parmi les favoris pour le titre s’il y va, regardez leur équipe. Comparer l’Inter Milan et la Serie A à l’état actuel de Man City et à un Liverpool redémarré… c’est exagéré.

«Je pense que cela vous dit vraiment quelque chose sur l’endroit où Tottenham essaie d’aller. S’ils peuvent faire franchir la ligne à Conte, il doit dire aux fans de Tottenham que c’est à nouveau le «mode aller» pour Tottenham.

«Cela envoie une très grosse déclaration. Je ne peux pas imaginer pourquoi Conte ira à Tottenham à moins qu’il ne soit absolument sûr qu’il sera soutenu. Sinon pourquoi va-t-il là-bas ? Il vient de remporter le titre de Serie A !

