Ce qu’Aretha Franklin a fait qui a rendu la vie de Cynthia Erivo ⋆ .

La représentation d’Aretha Franklin par l’actrice et chanteuse d’origine britannique Cynthia Erivo dans “Genius: Aretha” de NatGeo n’est pas seulement celle d’une icône de la musique de catégorie 5, mais aussi d’une ambitieuse femme alpha adulte dans ce qu’un critique a appelé un jour ” Chemin de Croix ».

Aretha Franklin est devenue la reine de la soul à la fois malgré et à cause de traumatismes et de douleurs profonds, “sa musique est ancrée dans l’histoire de la musique mondiale”, déclare Erivo (qui a remporté un Tony, un Emmy et un Grammy Award et a été nominée pour deux Oscars). « Je voulais montrer son humanité, sa vulnérabilité et le fait qu’elle n’était pas parfaite. Elle était humaine mais encore capable de devenir ce qu’elle est devenue à travers son travail, sa musique, et elle l’a maintenu longtemps.

Au cours de l’année pandémique, Erivo a filmé la série télévisée en huit parties en semaine et le week-end a enregistré son premier album, qui devrait sortir cet automne. Elle a également terminé un livre pour enfants (également sorti cet automne), a joué le rôle de la fée bleue dans le prochain “Pinocchio” de Robert Zemeckis, chante cet été au Hollywood Bowl et a lancé sa société de production, Edith’s Daughter, avec des productions au programme.

Et elle participera au marathon de New York en novembre, sa deuxième fois. Elle rit longuement lorsqu’on lui demande si elle pourrait être une bourreau de travail. “Je crois que je suis. Mais j’aime ce que je fais.

La capacité d’Aretha à transformer continuellement son image sur une période de cinq décennies dans la musique contemporaine était en elle-même presque une compétence de génie.

Je pense qu’il lui a fallu une minute pour découvrir en quoi cette image allait changer, mais elle était très consciente et spécifique de son image. Et ce que j’aime chez Aretha, c’est quand elle l’a trouvé, elle s’y est accrochée. C’était « C’est moi ; c’est ce que je fais.” En tant qu’acteur, c’était une chose spéciale de jouer avec ce cadeau – de le parcourir, de l’explorer et de le manipuler.

Je comprends que vous avez obtenu le poste en chantant un extrait de “Ain’t No Way” d’Aretha sur le tapis rouge. Est-ce vrai?

(Rires) J’étais sur le tapis rouge des Tonys, et quelqu’un m’a demandé de chanter ma chanson coupable préférée, alors j’ai chanté « Ain’t No Way ». Honnêtement, je ne savais pas que quelqu’un faisait attention. J’ai reçu un appel juste après pour dire que Clive Davis l’avait vu et estimait que j’étais un bon candidat pour la série. Je n’en avais aucune idée [the project] se passait jusqu’à ce que je reçoive cet appel. C’était sauvage.

Parce qu’Aretha était une personne si privée tout au long de sa vie, peut-être que de nombreux fans n’ont pas réalisé les véritables profondeurs de ses traumatismes d’enfance. Étiez-vous au courant des détails troublants de son passé, ou avez-vous également été surpris ?

Je savais qu’elle avait eu un enfant à 12 ans et aussi à 14 ans. Je ne pense pas que je savais… tu sais, c’est différent quand on met tout ça en contexte. Je veux dire, c’est une chose d’avoir des enfants à 12 ans, ce qui est traumatisant en soi ; mais cette personne a eu ces expériences, et pourtant elle était toujours elle-même – elle est toujours devenue l’Aretha Franklin. Ce qui, je crois, est profondément pertinent. C’était la chose qui m’a été très claire : comment cette femme a pu traverser les circonstances les plus impossibles et devenir la personne et l’artiste que nous connaissons et aimons. Pour moi, c’est étonnant.

La série présente également les hauts et les bas, les festins et les famines d’une carrière musicale de 50 ans. Lorsque je l’ai interviewée il y a des années, elle a dit que ce qui la gardait soutenue à travers tout était «l’amour de la musique. Pur et simple. Il ne m’a jamais quitté. Cela ne m’a jamais laissé tomber.

On le sent dans sa musique. Elle voulait juste continuer à faire de la musique. Elle a fait des tours : elle est allée à Las Vegas, puis a continué d’avancer. Elle décide, je vais chanter avec des artistes contemporains comme George Michael, Annie Lennox, Lauryn Hill, et la liste s’allonge jusqu’à ce qu’elle fasse une version de “Rolling in the Deep” d’Adele, et tu dis : Attends, quoi ? C’était fabuleux. Elle n’a jamais perdu le plaisir de la musique ; elle n’a jamais perdu cette passion. Mais dans tout cela, elle a dit: “Je vais le faire à ma façon.”

N’étant pas un chanteur, je ne peux que supposer que les chansons de l’épisode “Amazing Grace” étaient les plus difficiles à chanter, car elles n’étaient pas une performance en soi, mais de véritables louanges et adorations. Ces chansons ont-elles été tournées rapidement ou ont-elles pris beaucoup de temps de tournage ?

Ils étaient les plus durs. Au début, j’avais peur de la chanson “Never Grow Old”. Quand vous l’apprenez, vous voyez qu’il n’y a pas de temps de signe. C’est presque comme une recette personnelle. Elle chante juste. Nous avons tourné l’épisode “Amazing Grace” sur environ une semaine, mais l’interprétation des chansons à l’église a été tournée en une journée.

Vous vous êtes probablement senti plutôt bien à la fin de cette journée.

J’ai fait. Je l’ai vraiment fait. C’était l’un de ceux-là, vous avez peur, vous êtes intimidé, puis vous commencez et ça fait du bien.

Vous êtes diplômé de la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. En quoi cela vous a-t-il aidé à assumer ce rôle ?

Cela m’a donné une nouvelle perspective. Quand je suis arrivé, je me suis dit : « Combien de rôles forts puis-je jouer ? Quelle force puis-je mettre sur scène ? Mais j’ai eu la chance d’avoir un professeur de théâtre incroyable qui a dit: “Non. Ce n’est pas votre travail. Votre travail consiste à exploiter la vulnérabilité. Lorsque vous êtes ouvert et vulnérable, c’est lorsque nous voulons vous observer, voir ce que vous ferez ensuite ; c’est à ce moment-là que vous pouvez vous connecter aux personnes avec lesquelles vous jouez. Et elle avait raison. C’est la chose que j’apporte avec moi à chaque personnage que je joue. Parce qu’ils peuvent être forts, mais ce qui ressort le plus, c’est leur vulnérabilité ; cela vient de leurs yeux et c’est ce que le public veut regarder.

Alors, quand les acteurs vont à l’intérieur d’eux-mêmes pour trouver leur propre endroit vulnérable, qu’est-ce qui vous a aidé à habiter Aretha ?

Elle avait tellement de choses à jongler. Ce n’était pas seulement d’être maman. C’était être une fille, une artiste, une sœur, une épouse, une chanteuse, une icône ; parfois elle se trompait. Comme je n’avais pas peur d’être vulnérable, il était plus facile de ne pas avoir peur de ne pas toujours montrer la perfection d’Aretha. Elle est humaine. Humain. Je pense que la chose la plus importante à son sujet était qu’elle n’était pas parfaite et qu’elle essayait juste de tout régler une grande partie de sa vie. Mais elle a pu le faire d’une manière qui lui a permis d’être importée dans les maisons et les foyers de tout le monde et de vivre partout dans le monde. Et ce que nous avons vu le plus, c’est son amour de la musique.

Vous l’avez rencontrée en personne, n’est-ce pas ?

C’était après un spectacle de “The Color Purple”, et je ne savais pas qu’elle était dans le public. Elle est venue dans les coulisses et était drôle et plaisantait et riait. Quand je suis descendu pour la rencontrer, elle m’a chanté la dernière ligne de ma chanson. C’était fou. La deuxième fois, c’était quand j’ai joué au Kennedy Center Honors. Je me souviens qu’elle portait une robe rouge vraiment cool. Je ne savais pas jusqu’à ce que j’aie vu la lecture, mais pendant que je chantais « The Impossible Dream », elle était dans le public, chantant avec la tête en arrière et les yeux fermés. Quand j’ai vu ça, j’ai juste dit: “OK, ma vie est faite.”

