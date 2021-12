Ce que 2021 a réservé au droit indien de la concurrence

Conformément aux réformes dans le cadre de la « facilité de faire des affaires », CCI a continuellement rationalisé et réformé son interface avec les parties prenantes, comme l’inclusion de la voie du « canal vert » dans les cas de fusions et acquisitions sur la base d’une auto-évaluation

Par Dhanendra Kumar

La concurrence est la force vitale d’une économie ouverte. Une concurrence loyale maintient l’économie en croissance grâce à l’innovation et à la technologie. Comme l’a déclaré le président américain Biden en notifiant son décret de juillet 2021 pour promouvoir la concurrence dans l’économie américaine, « le capitalisme sans concurrence n’est pas le capitalisme ; c’est de l’exploitation ».

La Commission indienne de la concurrence (CCI), au terme de ses 12 années d’application, a gagné sa place sur la table des principaux régulateurs du marché du monde entier. Bien que jeune, il a jugé plus de 1 100 affaires antitrust, après une analyse de marché approfondie, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, de la structure du marché et de la nature des infractions, dans divers secteurs tels que les compagnies aériennes, l’automobile, la banque, le commerce électronique, le divertissement, produits pharmaceutiques, fabrication, etc. Il a également approuvé près de 900 fusions et acquisitions, avec 45 transactions approuvées dans le cadre de la nouvelle voie du « canal vert ».

Pendant la pandémie, la Commission a été remarquée pour son approche nuancée consistant à ne pas imposer de lourdes sanctions aux MPME et aux entités déficitaires. D’un autre côté, il n’a pas hésité à s’opposer à des entreprises comme Amazon, Facebook, WhatsApp, Google et Apple et d’autres.

En mars 2021, procédant suo motu, la CCI a rendu une ordonnance ordonnant une enquête contre WhatsApp pour abus de position dominante par le biais d’une conduite d’exploitation et d’exclusion sous le couvert de la nouvelle politique de confidentialité. En avril, la Haute Cour de Delhi a confirmé la compétence de la CCI pour enquêter sur la politique de confidentialité de WhatsApp. Dans une ordonnance importante rendue en août, le banc dirigé par le juge en chef de la Cour suprême a refusé d’interférer avec l’ordonnance de la Haute Cour du Karnataka d’arrêter l’enquête de la CCI contre Amazon et Flipkart pour pratiques anticoncurrentielles présumées. En septembre, la Haute Cour de Delhi a rejeté la requête de Google contre CCI pour fuite d’informations confidentielles, car CCI s’est engagée à rappeler l’ordonnance contestée et à accepter ses demandes de confidentialité.

En décembre 2021, CCI a suspendu l’accord de 2019 du géant américain de la vente au détail Amazon avec Future Retail pour avoir supprimé des informations sur la portée et l’objet de l’accord, imposant une lourde amende de 200 crores de roupies. Il s’agit de la toute première révocation d’une combinaison effectuée par CCI avec une pénalité élevée.

CCI a trouvé Carlsberg India, United Breweries et d’autres fabricants de bière coupables de cartellisation (affaire Beer Cartel) et a imposé une amende de 873 crores de roupies. Cependant, l’ordonnance est suspendue par la NCLAT en appel.

CCI a pénalisé Maruti Suzuki pour s’être laissé aller au maintien du prix de revente en restreignant le contrôle des remises des concessionnaires et lui a imposé une pénalité de Rs 200 crore. Pour ne pas abandonner une entreprise gouvernementale, la CCI a infligé une amende de 1 crore de roupies à l’Office de commercialisation des produits agricoles de l’Uttarakhand pour avoir abusé de sa position dominante dans l’achat en gros et la distribution de boissons alcoolisées dans l’Uttarakhand.

Du côté du contrôle des fusions, CCI a facilement approuvé plusieurs transactions importantes, notamment l’acquisition d’une participation minoritaire dans Delhivery par FedEx India ; investissements de Carlyle Group dans PNB Housing Finance ; l’acquisition par Byju d’Aakash Educational Services ; la vente de 64% de la participation de BigBasket à Tata Digital ; la participation minoritaire de Flipkart dans Aditya Birla Fashion and Retail Limited ; acquisition de Yes Mutual Fund par White Oak Group, etc. CCI a également facilement approuvé la restructuration interne de TVS Group, IBM, Motherson Group, Daimler AG Group en 2021.

Les études sectorielles sont des outils importants pour analyser le marché, les acteurs du marché et les pratiques du marché, et le plaidoyer. En janvier, la Commission a présenté son étude de marché sur le secteur des télécommunications, mettant en évidence plusieurs problèmes de concurrence. En avril, CCI a publié un article sur la technologie blockchain, avec plusieurs numéros. En novembre, CCI a présenté son étude de marché sur le secteur pharmaceutique, recommandant la création d’une base de données nationale numérique sur les médicaments pour remédier à l’asymétrie de l’information.

Conformément aux réformes dans le cadre de la « facilité de faire des affaires », CCI a continuellement rationalisé et réformé son interface avec les parties prenantes, comme l’inclusion de la voie du « canal vert » dans les cas de fusions et acquisitions sur la base d’une auto-évaluation. Plusieurs changements sont en marche pour suivre le rythme des défis de la «nouvelle économie» et des tendances émergentes telles que la confidentialité des données, la blockchain, l’IA, les marchés numériques et les facteurs autres que les prix. Parmi les changements proposés dans le projet de loi d’amendement sur la concurrence 2020 en instance devant le Parlement, il existe des caractéristiques telles que des mécanismes de « règlement et des engagements », une concentration mesurée sur la taille des transactions et les données dans les fusions et acquisitions, etc. conçues pour le doter des défis émergents.

La mise à jour régulière de ses outils d’analyse pour suivre le rythme des tendances mondiales et technologiques émergentes, des accords bilatéraux avec les principales juridictions de la concurrence (le dernier étant avec le Japon en 2021), des réformes continues de la réglementation et de l’interface avec les parties prenantes, l’ouverture de nouveaux bureaux à Chennai et une autre proposition à Mumbai, ont été l’une des caractéristiques de l’application du droit de la concurrence en 2021. On peut s’attendre à ce que les nouveaux défis de la nouvelle année affinent et ciselent davantage ses outils, accélérant la croissance économique sur une nouvelle trajectoire pour atteindre notre 5 mille milliards d’économie.

(L’auteur est l’ancien président de la Commission de la concurrence de l’Inde. Avec des contributions de recherche d’Aditya Trivedi, stagiaire, Competition Advisory Services LLP. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

