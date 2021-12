Ce que 2021 peut nous apprendre sur l’investissement en 2022

Aujourd’hui, nous avons une note spéciale du PDG d’InvestorPlace, Brian Hunt. 2021 n’a pas été sans son lot d’adversités, et afin de se préparer au mieux à ce que 2022 apportera, nous organisons un événement spécial le mardi 7 décembre prochain à 19h00. Cliquez ici pour réserver votre place, et continuez à lire ci-dessous.

Source : Bro Crock / Shutterstock.com

Salut. Brian Hunt ici, PDG d’InvestorPlace.

Au moment où j’écris, la variante Omicron du coronavirus a secoué les marchés. Et en ce moment, il y a beaucoup plus de questions que de réponses sur ce qui va se passer.

C’est juste une autre tournure après deux ans qui ont été remplis de surprises.

L’année dernière, nous avons été confrontés au COVID-19, à des ralentissements économiques mondiaux et à l’une des baisses les plus importantes et les plus rapides de l’histoire du marché. Au début de 2021, le monde semblait prêt à revenir à la normale, puis la variante Delta a dressé sa vilaine tête. À la suite de cette incertitude, de nombreux investisseurs ont couru vers les collines, déclenchant de graves épisodes de volatilité sur le marché boursier.

Mais il est important de se rappeler qu’après sa chute initiale en 2020, le marché s’est redressé pour atteindre des sommets historiques. Les investisseurs qui n’ont pas pu supporter la volatilité et qui sont sortis du marché boursier ont raté un rebond massif.

Louis, Luke et Eric, en revanche, sont restés calmes et ont cherché des opportunités. Parce que la réalité est que vous pouvez réussir quelle que soit l’orientation du marché, il vous suffit de trouver les bonnes actions.

Voici ce que nous voulons dire…

Rien qu’en 2021, Louis a réservé de grands gagnants, comme 155% de Fiducie immobilière Arbour (NYSE :ABR)… 123% de Safehold, Inc. (NYSE :EN SÉCURITÉ)… et 396% de AppFolio (NASDAQ :APPF). En 2020, Luke a été nommé premier sélectionneur d’actions par TipRanks. En quelques années à peine, Luke a réussi à découvrir 17 actions qui ont grimpé de plus de 1000%. Et cette année, Eric a clôturé un autre gagnant 10X dans un échange sur Freeport-McMoRan (NYSE :FCX). Connu sous le nom de « M. 1000% », Eric a maintenant quarante-quatre gagnants de plus de 1000% à son actif.

Désormais, les trois analystes adoptent des approches d’investissement très différentes ; Luke et Eric sont plutôt des investisseurs « top down » ou « macro », identifiant les grandes tendances qui façonnent l’économie et plongeant dans les spécificités de l’entreprise pour trouver les gagnants. Louis adopte davantage une approche « de bas en haut », en se concentrant sur les chiffres détaillés qui signalent si les actions d’une entreprise sont sur le point de décoller, bien qu’il fasse également attention à la situation dans son ensemble.

Comme vous pouvez le voir, les deux stratégies fonctionnent.

Et ils sont tous sur la même longueur d’onde sur les opportunités de croissance de la richesse en 2022.

Ainsi, le mardi 7 décembre, à 19 h HNE, Louis, Luke et Eric se réunissent pour le Sommet d’Alerte Précoce.

Cliquez ici pour réserver votre place pour cet événement dès maintenant!

Lors de cet événement, les trois analystes dévoileront les tendances qui auront l’impact le plus important et le plus immédiat sur l’année à venir… et comment en tirer parti.

C’est un événement pas comme les autres, et nous avons hâte que vous voyiez ce qui vous attend.

Inscrivez-vous au Sommet aujourd’hui — parce que c’est un événement à ne pas manquer.

Salutations,

Brian Hunt

PS Au Mardi 7 décembre à 19 h HNE pendant le Sommet d’Alerte Précoce, Louis, Eric et Luke dévoileront quatre sélections d’actions qui pourraient monter en flèche en 2022. Les trois légendes de l’investissement voient des événements majeurs secouer les marchés l’année prochaine, et ces quatre actions sont les meilleures à posséder. Cliquez ici pour enregistrer votre place.

L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le essai présenté ci-dessous: