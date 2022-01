Ce que 2022 pourrait réserver pour l’Inde

Par Rashesh Shah



Ce qui ferait une année 2022 vraiment heureuse pour l’Inde, c’est l’apparition de nouvelles tendances à long terme et la disparition de certaines tendances existantes. Nous espérons que cette année proche nous apportera la fin de la pandémie, la normalisation de l’inflation après une année 2021 volatile, l’atterrissage en douceur sur l’assouplissement des liquidités sans aucun contretemps, le retour de la croissance du crédit, et la réduction des risques géopolitiques et l’assouplissement des hostilités Clairement, la plus grande inquiétude en 2022 concerne Omicron. Cependant, deux facteurs nous rendent optimistes quant à ce que cela réserve pour l’avenir.

Premièrement, Omicron s’est avéré beaucoup moins grave que les variantes antérieures, comme en témoignent les nombres beaucoup plus faibles d’hospitalisations et de décès. Deuxièmement, étant plus transmissible, Omicron devient rapidement la variante dominante, entraînant des effets globaux plus doux de Covid. Par conséquent, bien qu’il soit difficile de prédire le quand et le comment, il semble probable que cela pourrait être la dernière source de préoccupation.

Nous espérons que la nouvelle année sera également la dernière fois que nous serons confrontés à tant d’incertitude et de souffrance. La transition de Covid vers un problème saisonnier régulier avec des symptômes bénins pourrait être un tournant majeur. En attendant, le gouvernement continue d’être proactif dans la gestion de l’impact de la disponibilité des vaccins pour les enfants ainsi que de l’introduction de rappels pour les sections vulnérables.

Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les spreads. Vient ensuite la question de l’inflation. Il y a eu un large débat sur la question de savoir si elle est transitoire ou durable ; 2022 fournirait une réponse claire : une autre année de tendances inflationnistes soutenues ne peut être qualifiée de simplement transitoire. Il est fort probable que l’inflation soit là pour rester. Cependant, il est également probable que ces tendances inflationnistes soient plus modérées au cours de l’EX22 par rapport à l’EX21.

Le genre de tendances inflationnistes instinctives que nous avons vues en 2021, en particulier pour certaines matières premières mondiales, devrait se rationaliser, même si elles ne disparaissent pas complètement de sitôt. L’inflation mondiale devrait être de l’ordre de 2 à 3 %, contrairement aux niveaux historiques inférieurs à 2 %. La même chose se refléterait également en Inde, avec une inflation supérieure à l’objectif à long terme de 4 %. Ainsi, alors que l’inflation pourrait se poursuivre, nous devrions voir les tendances se stabiliser à un niveau équilibré.

Une conséquence directe de cette inflation plus élevée serait un renversement de la liquidité facile que nous avons vu depuis le début de la pandémie. Nous voyons déjà un certain bellicisme dans le commentaire de la banque centrale. Alors que l’inflation devient encore plus prononcée, nous pouvons nous attendre à un retournement du scénario de taux d’intérêt bas, avec des hausses de taux dans les principales économies. L’Inde est mieux placée pour un tel scénario que de nombreuses autres économies.

Bien qu’il y ait des réactions à court terme, le fait même que notre réponse à la pandémie ait été bien pensée et ne soit pas fondée sur le déclenchement d’un torrent de liquidités par le biais d’emprunts publics signifie qu’une hausse des taux mondiaux aura un impact à long terme comparativement plus modéré. sur notre réussite économique. Un atterrissage en douceur après un retrait de liquidités serait un point de transition clé pour poursuivre notre récente trajectoire de croissance.

Une autre tendance clé à surveiller serait la croissance du crédit. La croissance du crédit, au cours des deux dernières années, a stagné dans la moyenne des chiffres. Cela est dû à de multiples facteurs : apathie générale de l’économie, faiblesse induite par la pandémie, problèmes de qualité des actifs hérités, entre autres. Cependant, alors que la croissance reprend et que les problèmes hérités comme l’ILFS et d’autres problèmes de qualité des actifs sont derrière nous, il est impératif que la croissance du crédit commence également à se redresser. Alors que le soutien du gouvernement et le confort global des liquidités mondiales ont stimulé la croissance au cours des 12 derniers mois, une reprise économique soutenue ne peut s’appuyer que sur un régime de crédit sain.

Nous pensons que l’année prochaine verra une croissance du crédit dans tous les segments, tant au détail qu’aux entreprises. Les banques et les NBFC sont aujourd’hui bien placées pour augmenter leurs portefeuilles de crédit existants. Nous nous attendons à ce que la croissance du crédit atteigne les deux chiffres l’année prochaine et reste dans cette fourchette dans un avenir proche. Les deux dernières années, en particulier avec l’émergence de Covid et le changement de régime dans la plus grande économie du monde, ont indiqué moins que cordial relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Alors que la Chine émerge comme une force mondiale concurrente des États-Unis, le gouvernement américain se méfiera de son influence croissante ainsi que des déclarations de la disparition du dollar en tant que monnaie mondiale. À certains égards, cela pourrait être bénéfique pour l’Inde alors que les économies développées recherchent des alternatives à la Chine, même si la réalisation de cela demandera beaucoup de travail à nos entreprises ainsi qu’au gouvernement. Cependant, tout conflit géopolitique pourrait être préjudiciable à un monde sortant d’une pandémie de longue haleine et nous espérons que les hostilités s’apaiseront progressivement. À tous égards, 2022 apportera des changements clés qui seront positifs pour l’Inde. Les superpositions mondiales et nationales semblent aller dans la bonne direction pour nous et nous prévoyons que les tendances mentionnées ci-dessus évolueront également de la même manière.

Président, Edelweiss Financial Services

