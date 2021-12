Ce que Apple et Google apprennent sur notre santé

Des clients essaient des appareils Apple Watch dans la boutique Apple Marunouchi le 7 septembre 2019 à Tokyo, au Japon.

Tomohiro Ohsumi | .

Les trackers de fitness d’entreprises comme Apple, Amazon et Google sont en train de changer considérablement d’appareils à faible technologie qui comptaient les étapes pour devenir maintenant ce qui est à la mode en matière de santé personnelle.

Le suivi des données de remise en forme et d’entraînement pour un usage personnel ou le partage avec des amis peut être utile et amusant. Mais il existe un intérêt croissant pour l’intégration d’un plus large éventail de données médicales dans l’écosystème de la santé numérique – en s’appuyant sur l’augmentation spectaculaire des services de télésanté à distance nécessaires pendant la pandémie de Covid-19 – en rendant les informations des individus accessibles aux médecins et aux hôpitaux dans le cadre de la médecine électronique. dossiers de santé.

Le marché des appareils portables a évolué il y a plus de dix ans avec des appareils de suivi de base pour la condition physique, l’entraînement et les activités sportives. Aujourd’hui, près de 30 % des Américains utilisent désormais un appareil de santé portable, dont beaucoup ont désormais la capacité de suivre, surveiller et transmettre des données sur la fréquence cardiaque et le rythme, la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie, la qualité du sommeil et même signes avant-coureurs d’une infection au Covid-19.

Fitbit a aidé à lancer la tendance en 2009 avec un gadget à clipser qui enregistrait les mouvements, le sommeil et les calories du porteur. Ce modèle s’est transformé en un bracelet qui, au fil des ans, a ajouté plus de biocapteurs et une connectivité Bluetooth pour télécharger des données sur des smartphones. La société mère de Google, Alphabet, a acquis Fitbit pour 2,1 milliards de dollars en janvier.

Apple est entré dans l’espace en 2015 avec le lancement de sa montre, depuis l’ajout d’une multitude de fonctions et d’applications liées à la santé et la création d’une plate-forme permettant aux développeurs tiers de créer des outils utilisés non seulement par les consommateurs, mais également par les organisations de soins de santé et les chercheurs pour accéder et analyser les données capturées sur leurs montres intelligentes. Il s’est également aligné avec des sociétés de fitness comme Nike, Strava et Adidas pour leur permettre de synchroniser leurs applications d’activité avec la montre. En 2020, l’Apple Watch a généré près de 13 milliards de dollars de ventes, capturant 65% du marché mondial des montres intelligentes en termes de chiffre d’affaires, estime le cabinet d’études Strategy Analytics.

Ce marché en plein essor a attiré d’autres acteurs de la Big Tech, dont Amazon, fabricant du smart band Halo, et Huawei, qui a dévoilé cette année sa Watch 3. Il existe également une variété d’autres montres connectées du domaine de l’électronique grand public, parmi lesquelles Samsung, Garmin et Withings.

Dans la catégorie pure play, la startup finlandaise Oura a conçu un anneau intégré à des biocapteurs pour surveiller le sommeil, la fréquence cardiaque et la température corporelle. En mai, la société a annoncé un tour d’investissement de série C de 100 millions de dollars, portant son financement total à plus de 148 millions de dollars. Et Peloton aurait prévu un brassard de fréquence cardiaque numérique.

Le marché mondial des appareils portables de santé et de fitness – y compris les montres, bracelets, bagues, patchs cutanés, lunettes et vêtements chargés de capteurs – a atteint plus de 36 milliards de dollars en 2020, selon Fortune Business Insights, et devrait dépasser 114 milliards de dollars d’ici 2028 à un TCAC de 15,4 %. Deloitte Global prévoit que le segment de marché réservé aux montres intelligentes et aux patchs intelligents expédiera 320 millions d’unités dans le monde en 2022, un chiffre susceptible d’atteindre 440 millions d’ici 2024.

« Il y a beaucoup d’argent dans ce domaine en provenance de sources de capital-risque et d’investissement privé », a déclaré Paul Silverglate, vice-président et leader américain du secteur technologique chez Deloitte.

Plusieurs sociétés de technologie médicale ont introduit des patchs intelligents, des bandes de la taille d’un sou qui adhèrent à la peau et utilisent des aiguilles microscopiques qui agissent comme des biocapteurs et délivrent des médicaments. BioIntelliSense, basé à Redwood City, en Californie, a créé le BioSticker, porté sur la partie supérieure gauche de la poitrine pour une surveillance continue et une capture de données de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque au repos et de la température de la peau. Insulet, une société publique basée à Acton, dans le Massachusetts, a développé OmniPod, un patch qui sert de pompe à insuline.

Les vêtements sensoriels sont également apparus. Hexoskin, de Montréal, a développé une gamme de chemises intelligentes qui recueillent des données cardiaques, respiratoires et d’activité, et les transmet à un appareil compatible iOS ou Android. L’entreprise s’est associée à l’Agence spatiale canadienne sur une version extraterrestre, Astroskin, pour suivre les signes vitaux des astronautes lors de leur sortie de ce monde.

Fournir des données et des informations exactes

Au-delà des capacités technologiques, il y a maintenant le problème critique de l’efficacité – des appareils, des applications qui y sont liées et des pétaoctets de données générées – qui conduit les fabricants de wearables à se coordonner avec des chercheurs indépendants pour voir s’ils fonctionnent comme annoncé.

Joshua Hagen, professeur agrégé de recherche au département d’ingénierie des systèmes intégrés de l’Ohio State University, étudiait les biocapteurs il y a plus de dix ans dans les laboratoires de recherche de l’Air Force « avant que les appareils portables n’explosent vraiment sur la scène », a-t-il déclaré. Hagen a ensuite commencé à tester des appareils sur des athlètes d’élite, en surveillant leurs données de performance. « Il existe une tonne d’appareils, mais nous devons avant tout faire confiance aux données qui en proviennent », a-t-il déclaré.

Hagen a découvert que la partie du corps où un appareil est porté est importante. La ceinture thoracique du moniteur cardiaque Polar, par exemple, utilisée depuis le début des années 1980, « a été validée de mille manières différentes ». Et le poignet est bon pour mesurer la fréquence cardiaque au repos. « Mais les doigts sont un endroit très intéressant », a-t-il déclaré, se référant à ses études sur la bague Oura. Dans l’un, il avait la deuxième précision la plus élevée parmi les appareils, les ceintures pectorales se classant au premier rang.

Une autre étude, lancée après le coup de Covid, a révélé qu’en appliquant un algorithme aux données des utilisateurs d’Oura, l’équipe de Hagen pouvait identifier les signes avant-coureurs trois jours avant l’infection par le coronavirus. Une étude de preuve de concept distincte, examinant l’efficacité de divers appareils portables, a montré qu’ils pouvaient détecter l’apparition de fièvre, un symptôme omniprésent de Covid et d’autres infections.

En novembre 2019, Apple s’est associé à des groupes de recherche pour lancer trois études sur la santé utilisant l’Apple Watch. Un projet sur la santé des femmes, en collaboration avec la Harvard School of Public Health et les National Institutes of Health, vise à faire progresser la compréhension des cycles menstruels et leur relation avec divers problèmes de santé, notamment l’infertilité, l’ostéoporose et la transition ménopausique. L’étude d’Apple sur le cœur et le mouvement, avec le Brigham and Women’s Hospital et l’American Heart Association, explore comment certains signaux de mobilité et détails sur la fréquence et le rythme cardiaques pourraient servir de signes précurseurs potentiels de fibrillation auriculaire, ou d’Afib, de maladie cardiaque ou de déclin de la mobilité.

Comment les médecins pourraient-ils utiliser les données

Le scénario ultime pour les appareils portables de santé envisage que le grand public porte des appareils intelligents, dont l’efficacité a été prouvée, qui téléchargent en permanence des données vitales aux prestataires de soins primaires qui suivent les patients en temps réel, surveillent leur état de santé général et répondent à toute urgence. Pour faire ce saut, cependant, les médecins doivent être convaincus que les appareils fonctionnent, que les patients les utilisent correctement et que les données sont fiables.

Pour atteindre cet objectif, l’American Medical Association (AMA) a mené une enquête auprès des médecins pour évaluer leurs opinions sur une variété d’outils de santé numériques, y compris les appareils portables. Plus de 87 % des personnes interrogées voient au moins un certain avantage dans leur utilisation globale, en particulier les appareils portables et les appareils de télésanté. Pourtant, les médecins ont également déclaré qu’il existe des « incontournables » dont les outils numériques ont besoin pour transformer leur enthousiasme en adoption, notamment une efficacité améliorée et une protection accrue de la confidentialité et de la sécurité des données des patients. « L’enthousiasme des médecins pour la technologie est directement lié à la capacité d’une solution à les aider à mieux prendre soin des patients », a déclaré Meg Barron, vice-présidente de la stratégie de santé numérique de l’AMA.

Pour les spécialistes du marketing, le facteur le plus critique sera de savoir si les gens achètent et utilisent réellement des vêtements. « La santé est une catégorie d’applications qui tue pour les consommateurs », d’autant plus que l’Internet des objets émerge, a déclaré Lauren Martin, analyste senior Internet et médias chez Needham & Company. Il sera de plus en plus utile si les utilisateurs peuvent être surveillés lorsqu’ils sont hors de la maison, a-t-elle déclaré, puis que leurs données sont téléchargées dans leur dossier médical électronique.

Et s’il est encore trop tôt pour choisir les gagnants et les perdants, Martin a déclaré : » Apple a un jeu parce qu’ils ont ce grand réseau de distribution à travers ses magasins physiques. Ils peuvent donc pousser la montre lorsque vous entrez dans le magasin pour acheter un iPhone Amazon peut lier ses appareils de santé à Alexa [smart speakers]. »

Martin ne compte cependant pas sur les joueurs autonomes et est impatient de voir ce qui se passera au Consumer Electronics Show de janvier à Las Vegas (si les variantes de Covid le permettent). « Il sera intéressant de découvrir ce que font les nouvelles entreprises par rapport à ce qui existe déjà sur le marché », a-t-elle déclaré.

En effet, « Qui portez-vous ? » pourrait devenir le prochain axiome de la mode appliqué aux soins de santé.

Restez connecté avec Healthy Returns

Pour une place au premier rang à CNBC Events, vous pouvez entendre directement les dirigeants visionnaires, les innovateurs, les dirigeants et les influenceurs qui prennent la scène dans « The Keynote Podcast ». Écoutez maintenant, quelle que soit la manière dont vous obtenez vos podcasts.

Pour plus d’informations exclusives de nos journalistes et conférenciers, inscrivez-vous à notre newsletter Healthy Returns pour recevoir les dernières informations directement dans votre boîte de réception chaque semaine.

Google est toujours à fond dans les soins de santé : Karen DeSalvo, médecin hygiéniste en chef