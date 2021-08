Ce que beaucoup attendaient… Des voitures Lamborghini chez NFT !

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les jetons non fongibles, NFT, du constructeur de voitures de sport de luxe Lamborghini sont lancés sur la plate-forme Elysium Bridge.

De nombreux membres de la communauté crypto sont fans des voitures Lamborghini, mais pour être franc : beaucoup n’ont pas encore le pouvoir d’achat pour acheter une de ces voitures de sport à coût élevé. Eh bien, il leur est désormais possible de les avoir en tant que jetons non fongibles ! La collection de jetons non fongibles (NFT) de Lamborghini sera lancée sur la nouvelle plate-forme Elysium Bridge.

Le 25 septembre est la date de lancement d’une collection de jetons non fongibles (NFT) avec la célèbre marque italienne et constructeur de voitures de sport de luxe, Lamborghini. Les Lamborghini NFT seront vendues sur le pont Elysium et les pièces représenteront la collection conservée au musée Ferruccio Lamborghini en Italie.

Le musée est consacré à la vie de Ferruccio Lamborghini, le créateur de l’entreprise. Le musée Ferruccio Lamborghini a été “conçu et fondé par l’homme d’affaires Tonino Lamborghini pour célébrer son père”, note le site Internet.

Lamborghini NFT

L’annonce de la collection Elysium Bridge Lamborghini NFT révèle que les propriétaires et héritiers du musée, Tonino et Ferruccio Jr., pensent que les NFT affichant les «pièces les plus rares de leur collection privée» sont un événement historique.

Enrico Branchetti et Patrick Jusic, les co-fondateurs d’Elysium Bridge, pensent que les NFT donneront un aperçu de l’héritage de la famille Lamborghini. Branchetti est un entrepreneur en télécommunications et un autre partenaire fondateur, Filippo Sgarbi, est le directeur de l’IUM Motor Club à Monte Carlo.

“[El evento Lamborghini NFT] ce sera un véritable voyage de découverte des pièces uniques présentes dans la vente aux enchères, dans laquelle le contexte et les détails historiques n’ont jamais été rendus publics et jusqu’à présent, seule la famille Lamborghini elle-même les connaissait », a déclaré Branchetti dans un communiqué partagé par Bitcoin.com .

Les Lamborghini NFT ont été conçues par six artistes bien connus, dont Emanuele Dascanio et Giovanni Motta. Le site dédié au prochain Lambo NFT présente un aperçu vidéo de la un événement qui se tiendra le 25 septembre. En ce qui concerne les autres artistes qui ont participé, l’équipe d’Elysium Bridge dit que « d’autres noms [serán] annoncé prochainement ».

TVN des voitures

Rappelez-vous Bitcoin.com que Lamborghini rejoint un certain nombre de marques de voitures et d’équipes de course bien connues qui entrent dans l’écosystème NFT. Récemment, la DeLorean Motor Company (DMC) a lancé NFT, et le collectionneur de supercars Mario Bauer a symbolisé sa Lamborghini Aventador LP720/4 50th Anniversary Edition. Porsche a sauté dans l’industrie des jetons non consommables, la populaire équipe de Formule 1 McLaren est entrée dans le jeu NFT et la célèbre course des 24 Heures du Mans a également lancé NFT.

Comme a compté QuotidienBitcoinLes cryptos sont de grands fans de Lamborghini et de nombreux bitcoiners puissants en ont un. Mais dans une enquête que nous avons réalisée cette année, beaucoup préfèrent posséder Bitcoin à cette voiture.

