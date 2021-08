Ce que Ben Simmons est prêt à faire pour forcer le commerce des 76ers

in

Ben Simmons ne veut pas disputer un autre match en tant que membre des Philadelphia 76ers.

Après une course désastreuse en séries éliminatoires où il est devenu une responsabilité complète en attaque et a été appelé pour cela par ses coéquipiers et entraîneurs, Simmons a décidé qu’il avait épuisé son accueil à Philly. Les Sixers semblaient de même sur la relation.

Malheureusement, au cours des mois qui ont suivi, peu de progrès ont été réalisés pour conclure un accord.

Les Sixers ont clairement indiqué le prix demandé pour Simmons, mais à ce jour, personne ne s’est réellement efforcé de l’atteindre. En conséquence, beaucoup ont commencé à se demander si Simmons commençant la saison 2021-22 sur la liste était soudainement une possibilité viable.

Pas si Simmons a quelque chose à dire à ce sujet, apparemment.

“Un éclaireur à qui j’ai parlé a dit qu’il ne serait pas surpris si Simmons envisageait de ne pas se présenter au camp d’entraînement s’il n’avait pas été échangé”, a rapporté Paolo Uggetti de The Ringer cette semaine.

Ce n’est pas la première fois que des rapports font surface sur la volonté de Simmons d’aller très loin pour forcer son départ de Philly, mais cela renforce à quel point il est sérieux à ce sujet.

Il y a quelques jours, Simmons a publié un post cryptique sur Instagram exprimant essentiellement son désir de prendre un nouveau départ. Il est clair qu’il le veut, mal, et il le veut maintenant. Reste à savoir si les circonstances lui permettront ou non d’obtenir ce qu’il veut.

