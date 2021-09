Ce que Blake Shelton a fait avant d’être célèbre .

in

Avant de pouvoir le faire, cependant, Blake Shelton a accepté un travail de toiture pendant deux étés dans sa ville natale. “Cela m’a donné envie d’être un chanteur country”, a-t-il rappelé à People. Au moment où Shelton avait 16 ans, il parcourait déjà le circuit des bars et a attiré l’attention de tout l’État de l’Oklahoma après avoir remporté le Denbo Diamond Award, comme le note Biography. Deux semaines après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, il a déménagé à Nashville pour poursuivre une carrière dans l’écriture de chansons.

Mae Boren Axton est devenu une sorte de mentor dans la capitale du Tennessee et l’a présenté à toutes sortes de grands noms de l’industrie. C’était après qu’elle lui ait trouvé un emploi pour peindre des maisons, y compris la sienne (via Aujourd’hui). Il avait également un autre travail en faisant des copies de cassettes pour une maison d’édition de la ville, mais a été licencié pour avoir parlé à des auteurs-compositeurs plutôt que de faire ce pour quoi il était payé. Il préférait de loin le travail de peinture, selon Taste of Country.

Finalement, il a formé une connexion avec l’auteur-compositeur et producteur Bobby Braddock (via Britannica), qui a conduit à un contrat d’enregistrement avec Giant Records en 1997. Quatre ans plus tard, Shelton a fait ses débuts en 2001 avec son premier single “Austin” qui est passé au numéro 1 sur les charts single country de Billboard.

Giant Records s’est effondré la même année, mais Shelton a été sauvé par Warner Brothers qui a sorti son premier album et le reste appartient à l’histoire.

