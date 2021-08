Ce que Brandon Leake, gagnant d’America’s Got Talent, ferait différemment pour une saison des champions

Oh, mec, ils n’ont pas gagné, mais ils sont comme mon groupe AGT préféré de tous les temps. Le Chœur des Jeunes de Ndlovu d’Afrique du Sud. Comme, si je pouvais faire une collaboration avec eux sur AGT: Champions à tout moment, je suis là comme un maillot de bain, pour être honnête avec vous. C’est un objectif de vie. Et puis en termes de champions, mon homme Preacher Lawson. Il a déjà participé à la saison des Champions. J’adorerais pouvoir me tenir debout, j’adorerais pouvoir aller l’affronter, car la création orale et la comédie ont tellement de points communs. Et, oui, ce serait donc deux.