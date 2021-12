Ce que Bridget Moynahan a dit lorsqu’on lui a posé des questions sur les allégations de Chris Noth, la mort de M. Big dans « Et juste comme ça »

La star de Blue Bloods Bridget Moynahan pensait que la mort de John « Mr. Big » Preston dans le premier épisode de And Just Like That… « avait du sens » dans une nouvelle interview publiée après son retour dans le monde de Sex and the City. Bien avant de jouer dans Blue Bloods, Moynahan a joué le rôle de Natasha Naginsky dans la troisième saison de Sex and the City. Moynahan a également été interrogé sur les allégations d’agression sexuelle auxquelles l’acteur Chris Noth est confronté, mais a refusé de commenter.

« Je ne sais rien à propos de … il serait inapproprié pour moi de commenter des choses dont je n’ai aucune connaissance », a déclaré Moynahan à Elle lorsqu’on lui a posé des questions sur les allégations auxquelles Noth fait face. Le 16 décembre, The Hollywood Reporter a publié des entretiens avec deux femmes qui ont accusé Noth de les avoir agressées sexuellement en 2004 et 2015. Zoe Lister-Jones a ensuite qualifié Noth de « prédateur sexuel » et l’a accusé d’être ivre sur le tournage de Law & Order. . Après qu’une autre allégation d’agression sexuelle ait fait surface, CBS a licencié Noth de The Equalizer.

Noth a nié les allégations et a qualifié les incidents publiés dans THR de rencontres « consensuelles ». « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses », a-t-il déclaré. « Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. »

Les stars de Sex and the City Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont publié une déclaration conjointe mardi. « Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth », ont commencé les actrices. « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. »

Noth est apparu dans la première de And Just Like That… et était toujours marié à Carrie Bradshaw de Parker. Le personnage est décédé étonnamment après avoir subi une crise cardiaque causée par une séance intense sur un vélo Peloton. (Peloton a ensuite présenté Noth dans une publicité qui a depuis été supprimée des pages de médias sociaux de l’entreprise.) Natasha de Moynahan était la deuxième épouse de Big et est apparue dans le troisième épisode, « Quand à Rome ».

« Je pensais que ça allait. C’était logique », a déclaré Moynahan à Elle à propos de la mort de Big. « Cela fait partie de la vie, cela fait partie de la vie des femmes et des hommes d’un certain âge. C’est ce qui se passe. Pour moi, c’était comme: » D’accord, c’est la façon dont ils se lancent dedans, arrachent le groupe -Aide.’ Bien pour eux [for] être audacieux et être réel. »

Moynahan a déclaré plus tard que certains de ses amis avaient « de vraies réponses émotionnelles et de deuil » aux deux premiers épisodes de la série. « Ces personnages font partie de la vie des gens depuis si longtemps et ils se sont vraiment investis dans la vie des personnages; ils pleurent quelqu’un qu’ils ont l’impression d’avoir connu », a-t-elle déclaré.

De nouveaux épisodes de And Just Like That… sont diffusés sur HBO Max le jeudi. Blue Bloods revient avec de nouveaux épisodes sur CBS le vendredi 7 janvier à 22 h HE.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.