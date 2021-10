Ce que Brittany Renner a fait dans le vestiaire de Jackson State (vidéo)

Brittany Renner est un modèle Instagram qui a été lié de manière romantique à James Harden, Drake, Lil Uzi Vert, Jamal Murray, Ben Simmons, Trey Songz, Chris Brown et Colin Kaepernick dans le passé.

Plus récemment, elle s’est retrouvée dans les gros titres pour sa relation éclair avec le grand homme de Charlotte Hornets, PJ Washington.

Renner et Washington se sont d’abord liés quand il avait 18 ans et elle 27. Il fréquentait encore l’Université du Kentucky à l’époque. Leur relation a duré tout au long de sa course à l’université, jusqu’à ce qu’il soit enrôlé et jusqu’à ce qu’elle ait son bébé.

À ce stade, les roues sont tombées de la relation.

Elle a porté de graves accusations contre lui. Il a porté de graves accusations contre elle. C’était moche.

Beaucoup ont accusé Renner d’avoir recherché et de s’en prendre à quelqu’un de beaucoup plus jeune qu’elle dans le but de réaliser un gain financier important. Sa réponse à cette allégation était révélatrice.

Cela dit, compte tenu de son histoire, beaucoup ont été pris par surprise ce week-end lorsque Jackson State l’a apparemment invitée à parler au programme de football.

Salut Jackson State ! Cachez vos fils pic.twitter.com/L60kyEnwpN – Brittany Renner (@brittanyrennerr) 16 octobre 2021

Apparemment, elle s’est bien amusée :

J’ai passé un super moment pic.twitter.com/0HeNUHuILp – Brittany Renner (@brittanyrennerr) 17 octobre 2021

Et les joueurs semblaient vraiment apprécier sa compagnie :

Dans l’ensemble, Renner sera toujours une figure de division. C’est juste la nature de sa personnalité et la façon dont elle est.

Mais il est clair qu’elle a toujours entretenu des relations positives dans le monde du sport. Et vu que Washington a évolué avec une nouvelle petite amie modèle Instagram, peut-être que tout le monde devrait le faire aussi.

Renner arrivera-t-il bientôt dans les vestiaires de votre équipe préférée ? Le temps nous le dira.

