Ce que ça fait … de devenir aveugle avant 25 ⋆ .

J’avais 13 ans lorsque ma vision a commencé à faiblir radicalement après avoir remarqué pour la première fois à l’école que j’avais du mal à lire le tableau interactif.

Au cours de mes années d’adolescence, j’ai cessé de voir parfaitement bien, au monde qui m’entoure devenant soudainement une brume: les gens sont devenus des taches floues déformées, les lampadaires sont devenus invisibles et mon reflet a disparu.

À l’époque, cela me dérangeait, mais avec les autres troubles dans ma vie personnelle – comme ma santé mentale qui commençait à se détériorer considérablement et l’intimidation au lycée – je n’avais pas l’espace pour comprendre ce qui se préparait vraiment derrière ma vue qui se détériorait.

Ce n’est que mes GCSE environ trois ans plus tard que mon état oculaire a commencé à me terrifier.

Je ne pouvais pas voir les tableaux blancs à l’école même si j’étais assis tout à l’avant. Je ne pouvais même pas voir les mots et les chiffres sur les morceaux de papier qui détaillaient le contenu requis pour les examens que j’allais passer.

Même si j’avais des lunettes de vue – que j’ai eues quand j’avais 15 ans – elles ne m’ont pas aidé. Je marchais continuellement dans les lampadaires, montais dans les mauvais bus et luttais contre des migraines extrêmes.

Donc, dans un effort pour m’en sortir chaque jour, je me fatiguais et plissais les yeux juste pour pouvoir voir, même si ce n’était qu’un petit peu. J’ai même dû me fier à mes autres sens pour m’aider à naviguer dans la vie.

J’ai utilisé mon audition pour m’alerter quand quelqu’un ou quelque chose était près de moi; J’ai dû éviter de nombreuses motos.

Non seulement ma vie universitaire a été affectée, mais mes relations ont également été touchées.

Au fur et à mesure que ma vue se détériorait au fil des ans, les gens ont commencé à être de plus en plus frustrés et en colère contre moi de ne pas les reconnaître lorsqu’ils étaient dehors, ou même de pouvoir les regarder en parlant – même ma propre famille.

En raison du fait que tout était si flou, je trouvais très désorientant de regarder tout le temps comme de la lumière, et les couleurs se brouillaient les unes dans les autres et me rendaient très angoissée et anxieuse.

Si seulement ils avaient compris que je ne les ignorais pas ou que je ne les «diffusais» pas, je ne pouvais vraiment pas les voir.

Ce n’est qu’à l’été 2019 – quand j’avais 16 ans et environ trois ans après avoir commencé à perdre la vue – que mon état a été correctement identifié.

Finalement, j’ai été référé non pas à un mais à trois hôpitaux – l’un étant le Moorfields Eye Hospital de Londres.

Cette urgence a été provoquée par la disparité choquante entre la vision de mes deux yeux.

Mon œil droit est bien pire que mon œil gauche, une découverte qui a déconcerté mes opticiens. Ce n’est qu’après avoir été vu par de vrais ophtalmologistes que j’ai appris la vraie nature de la perte de la vue.

J’aimerais pouvoir dire à mon jeune moi que cela deviendrait plus facile, mais ce ne sera pas le cas (Photo: Olivia Opara)

J’ai un kératocône bilatéral sévère: une affection oculaire dans laquelle la fenêtre transparente normalement ronde en forme de dôme de l’œil (cornée) s’amincit progressivement et se gonfle vers l’extérieur en forme de cône, provoquant ma mauvaise vision.

Dans mon cas, mes cornées se sont tellement amincies qu’elles ne sont pas en forme de dôme mais triangulaires (d’où pourquoi les lunettes de vue ne fonctionnent pas pour moi car elles ne peuvent pas aider mes cornées à se concentrer), avec l’amincissement de mon œil gauche et droit oeil se produisant à des rythmes différents.

Mon œil droit s’est tellement éclairci qu’on m’a dit qu’à 25 ans, je perdrai tout de vue.

En d’autres termes: je deviens lentement mais dramatiquement aveugle.

Obtenir le diagnostic, c’est quand j’ai commencé à comprendre ce qui m’arrivait vraiment et ce que cela signifiait. Cette perspective m’a totalement écrasée et alors même que j’écris ceci, je pleure.

C’est tellement déprimant et douloureux d’avoir 18 ans et de savoir que dans moins de sept ans, je ne pourrai plus voir de mon œil droit.

En raison de mon état, on m’a donné des lentilles de contact rigides à porter – toutes les heures de chaque jour, sauf lorsque je dors. Eux aussi viennent avec leur propre part injuste de torture.

De devoir les mettre – ce qui peut être douloureux – à l’anxiété qui accompagne leur chute fréquente, l’horreur qu’ils provoquent lorsqu’ils se déplacent et la douleur qu’ils infligent lorsqu’ils me grattent les yeux. C’est beaucoup à endurer et il y a plus que je ne peux pas me résoudre à partager.

L’été dernier, j’ai subi une chirurgie de réticulation – un traitement qui permet aux fibres de la cornée de se lier plus étroitement. C’était une tentative de mes médecins pour empêcher mon œil gauche de devenir aussi mauvais que mon œil droit.

Cependant, l’opération m’a laissé dans une agonie complète pendant un peu plus d’un mois et j’ai dû porter un cache-œil pour empêcher la lumière de brûler mon œil gauche – le tout dans le but d’arrêter la détérioration, mais il n’est même pas possible de l’inverser.

Quand je mettais les nombreux médicaments pour aider à la guérison, j’avais l’impression de verser un feu liquide brûlant dans mon œil.

Les larmes n’ont jamais cessé de couler, même à ce jour.

Chaque jour, ma vue s’aggrave et ma résilience – comme mes cornées – s’amincit. Il a été si difficile d’être un jeune avec non seulement un mais de nombreux handicaps invisibles.

Ma santé mentale est dans une impasse paralysante et j’ai tellement de cicatrices émotionnelles que cela m’a épuisé physiquement.

J’aimerais pouvoir dire à mon jeune moi que cela deviendrait plus facile, mais ce ne sera pas le cas – et c’est la dure réalité de ma condition. Mais j’aurais aussi aimé que les gens aient été plus compatissants et attentionnés lorsque je leur ai parlé de ce dont je souffre.

En général, les gens autour de moi comprennent un peu plus mon état oculaire, en particulier ceux qui ont vu comment cela m’a affecté mentalement.

Je souhaite que les gens comprennent que les handicaps invisibles sont réels et sont tout aussi débilitants que ceux qui sont visibles.

