Ce que ça fait … de perdre un membre en tant qu’expert en déminage ⋆ .

Alors que je baissais les yeux vers l’endroit où ma main gauche était censée être, j’ai vu des terminaisons nerveuses se tortiller comme de petits morceaux de spaghetti et je saignais abondamment.

Remarquablement, je n’ai ressenti aucune douleur au départ parce que j’étais en état de choc, mais cela allait bientôt changer. Près de 30 ans plus tard, cet accident survenu alors que je faisais mon travail d’expert en déminage, a changé le cours de ma vie de manière irréversible. Mais ça ne m’a jamais retenu.

J’ai rejoint les forces armées en 1983 en tant que technicien en munitions. Dans les premières années qui ont suivi, j’ai travaillé à travers le Royaume-Uni, y compris en Irlande du Nord et aux îles Falkland, rendant les engins explosifs sûrs pour protéger le public et, si possible, recueillir des preuves médico-légales.

Le 31 mars 1993, un épais brouillard s’était abattu sur Belfast, la ville dans laquelle j’étais déployé à l’époque. J’avais en fait terminé ma tournée de quatre mois, donc je n’étais pas censé être au travail, mais à cause du brouillard, mon remplaçant a été retardé et j’ai donc travaillé un jour de plus.

Ce matin-là, notre unité a reçu un message de la police selon lequel un membre du public avait trouvé un engin explosif sous leur voiture.

Lorsque je suis arrivé sur les lieux vers midi, mon équipe – appuyée par la Royal Ulster Constabulary (RUC) – a mis en place un point de contrôle des incidents (ICP) afin d’établir le contrôle et d’assurer la sécurité du public.

J’ai déployé un robot (appelé “ Brouette ”) pour confirmer que l’appareil correspondait à la description de deux précédents qui avaient été rencontrés, et ce fut le cas. En raison de la construction de l’appareil, des instructions avaient été reçues de plus haut qu’il devrait être traité à la main.

J’ai mis ma combinaison et mon casque blindés de neutralisation des bombes, conçus pour vous protéger des explosions et des fragmentations, et j’ai effectué une approche manuelle vers l’appareil.

Ma première action a été d’isoler l’interrupteur de mise à feu en plaçant un isolant entre celui-ci et le corps, de sorte que l’appareil ne détonerait pas si lui ou le véhicule auquel il était attaché bougeait.

C’était probablement la partie la plus dangereuse de la procédure. Heureusement, l’appareil ne fonctionnait pas, je suis donc retourné à mon ICP pour évaluer mes prochaines actions.

La procédure suivante consistait à le retirer du véhicule. J’ai fait une autre approche manuelle pour attacher un crochet et une ligne à l’appareil, je me suis retiré sur mon ICP et je l’ai sorti.

Une fois que l’appareil a été retiré et qu’il a été confirmé qu’il ne contenait pas de pièges, l’étape suivante consistait à effectuer une autre approche manuelle pour effectuer une radiographie afin d’établir sa composition exacte.

Mais lorsque j’ai soulevé l’appareil pour le positionner pour une radiographie, il a explosé dans ma main gauche.

J’ai eu beaucoup de chance d’être en vie (Photo: Colin Whitworth)

J’ai découvert plus tard que l’un des fils était en court-circuit et que le tout était devenu sous tension. Cela était probablement dû au fait que l’appareil était mal fabriqué et que la chance n’était pas de mon côté.

L’impact de l’explosion a été immédiat. Ma main gauche a été complètement arrachée, exposant les nerfs de mon bras.

Bien que la combinaison anti-bombe que je portais ait été touchée par des fragments dans la plaque de poitrine et la visière du casque, elle avait fait son travail et m’a probablement sauvé la vie.

C’était comme un âge pour mes collègues d’arriver dans la zone de danger pour administrer les premiers soins, mais en réalité, il leur a probablement fallu moins d’une minute pour m’aider.

Ils m’ont immédiatement donné des liquides et pansé la plaie, c’est-à-dire lorsque la douleur dans mon bras gauche ressemblait à un choc électrique. Cela ne ressemblait à rien de ce que j’ai ressenti auparavant.

Peu de temps après l’incident, j’ai été transporté d’urgence en ambulance à A&E à l’hôpital de Braid Valley à Ballymena. Ils m’ont donné de la morphine pour la douleur, enlevé des éclats d’obus de ce qui restait de mon bras et pansé la plaie.

Je suis resté à Braid Valley pendant quelques heures avant d’être transféré à l’hôpital Musgrave Park de Belfast vers 19 heures, où j’ai subi une intervention chirurgicale d’urgence pour amputer une partie de mon bras.

Je me suis réveillé tôt le matin avec le visage souriant d’un couple de mes collègues de travail demandant en plaisantant s’ils pouvaient acheter mes clubs de golf.

Au début de l’accident, je n’ai jamais été préoccupé par la perte de ma main. Je craignais seulement d’avoir fait quelque chose de mal professionnellement et de perdre le travail que j’aimais à cause de ma blessure.

Je suis resté à l’hôpital en Irlande du Nord pendant quatre semaines, au cours desquelles j’ai subi deux autres opérations pour retirer des éclats d’obus et amputer une plus grande partie de mon bras en raison d’une infection.

Pendant tout ce temps, j’étais positif et optimiste en sachant que les choses auraient pu être bien pires et même si j’avais eu de la malchance que l’appareil fonctionnait, je me sentais extrêmement chanceux d’être en vie.

Une fois mon traitement en Irlande du Nord terminé, j’ai été transféré à l’hôpital militaire de Woolwich pour un traitement complémentaire et des soins prothétiques. Pendant que j’étais là-bas, on m’a dit que je serais renvoyé de l’armée pour des raisons médicales.

J’étais dévasté et en colère à propos de la nouvelle et j’ai immédiatement décidé de me battre contre cette décision. J’ai passé plusieurs appels téléphoniques à des officiers supérieurs pour contester la décision et en quelques heures, mon commandant de l’époque était à mon chevet en me disant de ne pas m’inquiéter et qu’il m’aiderait à régler quelque chose.

Perdre un membre ne m’a pas retenu, cela a rendu plus déterminé à réussir (Photo: Colin Whitworth)

À la suite de cette visite et de l’excellent soutien de ma profession, on m’a dit que je pouvais rester dans l’armée en tant qu’opérateur de déminage tant que je réussirais mes tests obligatoires de déminage.

Je savais que cela allait être difficile à réaliser d’une seule main, mais j’étais déterminé à le faire parce que j’aimais mon travail.

Dans les six mois suivant l’incident, je suis retourné travailler dans le centre des opérations de déminage, et un an plus tard, j’ai retrouvé ma licence d’opérateur de déminage au Royaume-Uni.

Peu de temps après, j’ai suivi le cours avancé sur l’élimination des bombes que j’ai réussi, ce qui m’a permis de retourner en Irlande du Nord en tant qu’opérateur.

Le premier appareil que j’ai été chargé de rendre était un Under Vehicle Booby Trap. J’ai ri avec les policiers présents et malgré mon appréhension évidente, la tâche s’est bien déroulée et l’appareil a été sécurisé.

Bien que j’aie perdu une main en 1993, j’en ai gagné plusieurs depuis: j’ai des crochets, des pinces, des outils et des mains cosmétiques, que je porte tous dans mon sac à main spécial. Je me considère aussi chanceux car mon faux bras ne tremble pas comme mon vrai bras.

Une superbe formation, des heures de pratique interminables et le soutien de ma profession et de ma famille incroyable m’ont permis de mener une carrière complète et enrichissante dans les forces armées.

J’ai été déployé en Irlande du Nord, en Irak, en Afghanistan, en Afrique et plus récemment au Pakistan dans le cadre d’opérations de déminage. J’ai eu l’honneur de commander un escadron d’élimination des explosifs et de servir en tant qu’instructeur principal de l’escadre de neutralisation des bombes antiterroristes.

J’ai également eu la chance d’être promu lieutenant-colonel, le grade le plus élevé possible dans l’armée britannique pour un soldat qui a gravi les échelons.

Plus: Armée britannique



Le 31 mars 1993, une porte s’est refermée au nez. Du cran, de la détermination, de bonnes mains et une passion pour mon métier ont abouti à l’ouverture de plusieurs autres.

Perdre un membre ne m’a pas retenu; cela rendait plus déterminé à réussir, à être le meilleur et à faire une différence pour quelqu’un ou quelque chose.

J’ai hâte de voir ce qui nous attend, alors que je me prépare à quitter les Forces armées après 39 années de service incroyables plus tard cette année.

Colin partage son histoire dans le cadre du 10e anniversaire du Fonds Felix. L’organisme de bienfaisance a donné plus de 1,5 million de livres sterling pour aider les personnes dans le besoin depuis 2011 et fournit un soutien social et une aide financière au personnel de déminage, aux anciens combattants et aux personnes à leur charge. Pour faire un don à son appel pour son 10e anniversaire, suivez le lien ici.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à James.Besanvalle@metro.co.uk.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.



