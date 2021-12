Ce que ça fait… de travailler dans l’industrie pour adultes depuis plus de 25 ans

« Comment es-tu arrivé là-dedans ? »

C’est la question qu’on m’a le plus souvent posée lorsque je travaillais dans des clubs de strip-tease.

D’autres requêtes populaires incluaient : « Qu’est-ce que votre petit ami/mère ressent à l’idée que vous soyez une strip-teaseuse ? », « Est-ce que vous faites des extras ? » et « Comment vous débrouillez-vous avec ces talons toute la nuit ? »

Le problème lorsqu’on m’a demandé comment je me suis mis au strip-tease était l’implication qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans mon choix de carrière – je n’aimais pas qu’on me le demande.

Habituellement, je changeais de sujet ou, lorsque j’étais poussé, je leur disais à quel point la méchanceté était innée en moi, que le mot « pute » traversait ma colonne vertébrale, comme Blackpool à travers un bâton de roche.

Mais mon travail de strip-teaseuse a commencé comme la plupart des emplois en 1995 : je répondais à une annonce dans un journal. Il disait : ‘Les danseurs voulaient. Vous gagnerez jusqu’à 600 £ par nuit. Aucune expérience nécessaire.’

Il y a des limites, après tout, à ce qu’une fille de la classe ouvrière peut faire pour gagner de l’argent convenable, plus maintenant qu’autrefois, quoi qu’elle vous dise à l’école.

Alors quand j’ai vu cette annonce, c’était tout. J’aimais danser, j’aimais l’argent et je n’avais aucune expérience du tout, donc cela semblait parfait.

Maintenant, je n’étais pas un idiot total. J’étais raisonnablement confiant que gagner 600 £ impliquerait plus que quelques high kicks sur une scène scintillante. Mais – enfin – pourquoi pas ? Je venais de prendre une année hors de l’université d’Oxford après avoir terminé ma première année, étant devenu un peu fou – ce qui n’est pas rare parmi les étudiants de premier cycle d’Oxford.

Laisser une fille comme moi d’une compétition d’Essex aller à Oxbridge, c’était comme mettre un cochon dans un concours Miss Monde – que ce soit un geste gentil ou une blague, ça ne va pas bien finir pour le cochon.

J’étais timide. Je suis encore timide, mais à 18 ans, face à des tutos où je devais argumenter contre d’éloquents professeurs de 70 ans, je me suis effondré. Il ne suffit pas d’être intelligent. J’avais besoin du vernis et de la confiance qui accompagnent l’élevage.

Je sentais que je n’avais rien à perdre. Je ne savais plus qui j’étais, ni ce que je voulais. Tout mon projet de vie s’était envolé. Qu’est-ce que j’aurais dû faire?

Je me suis présenté à mon audition le jour après avoir vu l’annonce en leggings, chaussures de jazz et justaucorps. J’ai vite compris mon erreur en voyant les autres filles en talons, corsets et mini-jupes. Mais je n’allais pas reculer maintenant, après avoir passé toute la journée à travailler dans une frénésie nerveuse.

J’ai adoré marcher sur cette scène (Photo : Glen London)

Quoi qu’il en soit, les autres filles étaient des amies – trois étudiants, un routard australien et une femme dans la trentaine, qui espéraient faire revivre son fleuriste avec une injection d’argent. Nous nous sommes liés d’être prêts à vendre les droits de visionnage de nos morceaux pour financer nos études, nos entreprises, nos enfants, nos voyages. Nous étions les scories, nous n’avions nulle part où tomber, rien à prouver.

Quand Oscar, le propriétaire, s’est présenté, on nous a dit de monter sur scène depuis les coulisses, d’enlever nos hauts, puis de repartir. Cela permettrait vraisemblablement à Oscar d’évaluer notre capacité d’embarras, notre présence sur scène, ainsi que nos seins.

J’ai adoré marcher sur cette scène. Je me sentais puissante, délirante d’excitation, sachant que tous les yeux étaient braqués sur moi. Mais je savais aussi que je n’avais aucun espoir d’être accepté, après avoir lutté quelques minutes avec mon justaucorps pour produire une paire de heurtoirs plutôt pendants et décevants.

Je savais que je n’avais pas eu le travail. Je savais qu’il ne voulait pas de moi. Et je savais, après avoir goûté à cette vie – du vin, des paillettes, des scènes, des filles avec une conversation craquante et rien du tout à perdre – que je voulais tout pour moi. Je le savais comme si je n’avais jamais rien su avant ou depuis. C’était là où j’appartenais.

Tant de gens perdent des années à essayer de comprendre ce qu’ils sont et où ils appartiennent. J’ai eu beaucoup de chance de le régler avant mes 20 ans.

Heureusement, les auditions sont nocturnes, le roulement des danseurs est si important et l’appétit des hommes pour les nouvelles filles est si insatiable. Alors la nuit suivante, je suis retournée au bar avec des talons et un soutien-gorge push-up, et j’ai bien agité le visage d’Oscar.

D’une manière ou d’une autre, j’ai perdu confiance en moi. Quelque chose dans le fait d’être sur scène, d’avoir des yeux sur moi, a rendu cela possible. Je ne peux pas l’expliquer. Mais c’était vrai à l’époque et ça le reste.

Cette fois, j’ai eu le travail.

J’ai été strip-teaseuse pendant 12 ans. Après le moulin à vent, je suis allé au Sunset Strip Theatre pendant quelques années, puis j’ai commencé à faire le circuit des pubs – le 50p dans une routine de verre de pinte – avant de me lancer dans les strip-teaseuses.

J’ai eu un bébé à 24 ans, et les strip-teaseuses sont parfaites pour les mamans – vous pouvez gagner 70 £ en 10 minutes, laissant souvent bébé derrière le bar pendant que vous êtes occupé, si vous avez un propriétaire obligeant. Vous espérez qu’il ne se réveillera pas, ne se mettra pas à pleurer et que vous ne commencerez pas à allaiter au nez des parieurs.

À 30 ans, j’ai décidé que j’étais trop vieux pour me déshabiller et je me suis lancé dans le porno et la domination. J’avais toujours essayé le porno, mais avoir 30 ans m’a fait commencer à rechercher des opportunités plus obstinément.

Le porno est un travail à vie, en particulier le porno fessée, qui est ma spécialité.

J’ai rencontré des femmes dans des maisons individuelles, des Range Rover flambant neufs sur la route, leurs enfants à l’internat, qui offraient des séances de domination en tête-à-tête, et j’ai pensé – je parie que je peux le faire. Et je pourrais.

Il faut de l’imagination, de l’intelligence et de l’empathie, et tout cela que je possède : c’est un métier qui met à profit toutes mes compétences. Je l’adore absolument et je continuerai tant que je serai physiquement capable de manier une canne. Beaucoup de femmes continuent dans leurs années 80 et au-delà, et gagnent plus d’argent que moi.

Environ 90 % des réalisateurs pour lesquels je travaille sont des femmes (Photo : Mike Richards)

Depuis 26 ans que je travaille, la société est devenue beaucoup plus prude et puritaine. Nous vivons dans un monde pro-sexualité, mais profondément anti-sexe ; vous êtes libre de vous identifier comme vous le souhaitez, mais les représentations de la sexualité sont désormais considérées comme corrompues et honteuses.

Des efforts constants sont déployés pour rendre plus difficile l’accès à la pornographie ; les politiciens hurlent et protestent contre l’idée que les travailleuses du sexe étudiantes devraient être soutenues. J’étais présentateur de nouvelles à la radio locale, mais lorsque j’ai publié mon livre et commencé à parler de ces problèmes, j’ai été suspendu – bien que j’ai parfaitement réussi à être un présentateur de premier plan et une dominatrice pendant deux ans.

Un peu d’acceptation ferait une énorme différence dans la vie des travailleuses du sexe.

Covid-19 m’a vu déplacer beaucoup plus de mon travail en ligne, comme tout le monde. Discipline à distance, via Zoom, définition des tâches, incitation à l’auto-fessée ; J’ai également commencé à consacrer beaucoup plus de temps et d’efforts à OnlyFans, que j’adore.

C’est une chance d’être créatif, de s’habiller et de jouer avec mes amis, et d’être payé pour ça ! De plus en plus, on me propose de travailler à l’étranger, à la fois pour des sessions et pour des tournages, ce qui est vraiment passionnant.

J’ai beaucoup de clientes maintenant. C’est un phénomène nouveau. Je suis assez active sur Twitter, elles voient donc d’autres femmes venir me rendre visite, ce qui les aide à trouver le courage de venir elles-mêmes me donner une fessée. Probablement 10% de ma clientèle sont des femmes. Cela surprend toujours les gens.

De plus, environ 90 % des réalisateurs pour lesquels je travaille sont des femmes. Les personnes qui réalisent les films kink les plus intéressants et les plus réussis semblent actuellement être des femmes.

On me pose souvent des questions sur « l’exploitation » dans l’industrie du sexe et je ne sais jamais comment répondre. Quelle exploitation, pour l’amour du ciel ? Je suis bien payé et adoré pour faire quelque chose que j’aime. Combien d’entre nous peuvent prétendre cela ?

Au cours de mes 26 ans, alors que j’ai rencontré beaucoup de filles qui n’aimaient pas le travail autant que moi, je n’en ai rencontré aucune que je décrirais comme exploitée. Et j’en ai rencontré des milliers.

À l’avenir, je continuerai à frapper et à faire des films, mais j’aimerais aussi écrire plus. En particulier, j’aimerais démystifier certains mythes et stéréotypes entourant le travail du sexe.

Je suis consciente d’être dans une position très privilégiée, dans la mesure où je peux montrer mon visage et parler ouvertement de ma carrière, et je sens que je dois en faire usage. Le secret engendre la honte et la stigmatisation. Il est temps de se battre.

