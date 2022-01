Ce que cela signifiait pour cette PME d’énergie renouvelable de migrer de la plate-forme Emerge vers la carte mère NSE

Facilité de faire des affaires pour les MPME : les PME doivent être sur la plate-forme Emerge pendant au moins deux ans avant de postuler pour la carte mère.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Zodiac Energy, basée à Ahmedabad, est active dans le domaine de l’énergie solaire depuis 1992. Fondée par Kunj Shah, la société a installé des centrales solaires pour des entreprises de tous les secteurs, notamment Adani Group, Torrent Power, Gujarat Energy Development Agency, Reserve Bank of India, Indian Oil et d’autres jusqu’à présent. Après 25 ans d’exploitation, Zodiac Energy a été cotée en 2017 sur la plate-forme NSE Emerge de la Bourse nationale pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les startups avant de migrer vers le conseil principal NSE en décembre 2021. Shah a estimé que l’inscription serait la référence route en particulier pour les petites entreprises qui souffrent souvent du manque de crédibilité et de confiance des clients et des investisseurs.

« La croissance de notre marque était le principal motif de l’inscription en 2017. Depuis lors, nous avons constaté une acceptation accrue de notre travail dans tous les segments d’activité par nos parties prenantes, qu’il s’agisse d’investisseurs, de fournisseurs, de clients ou d’employés. Le passage au tableau principal devrait encore améliorer cela, car la visibilité de notre entreprise est appelée à se multiplier auprès des investisseurs et des clients. Bien que l’inscription sur la plate-forme des PME lance un processus de transparence pour votre entreprise, la migration vers le tableau principal vous place dans la ligue des entreprises de toutes tailles et cela vous rend beaucoup plus crédible en tant qu’entité », a déclaré Shah à Financial Express Online.

Alors que la migration s’est déroulée sans heurts pour Shah après quatre ans chez NSE Emerge, il a mis en garde les PME contre les niveaux de conformité stricts du conseil principal. Pour de nombreuses entités avec une taille et une bande passante limitées, cela peut être écrasant. Les PME doivent être sur la plate-forme Emerge pendant au moins deux ans avant de postuler pour le conseil principal. « Deux ans offrent aux entreprises le délai nécessaire pour s’habituer aux conformités réglementaires et tester la croissance, la discipline financière, le respect des normes de gouvernance d’entreprise, etc. a déclaré plus tôt à Financial Express Online.

Les entreprises sont également tenues d’avoir des capitaux propres libérés d’au moins 10 crores de Rs et la capitalisation des capitaux propres doit être inférieure à 25 crores de Rs. De plus, les entités Emerge doivent être inscrites sur la plateforme de croissance des innovateurs de SEBI depuis au moins un an. En outre, il doit avoir un minimum de 200 actionnaires, une rentabilité pendant trois ans, ou avoir 75 % de son capital détenu par des acheteurs institutionnels qualifiés à la date de la demande de migration, une contribution minimale des promoteurs de 20 % bloquée pendant trois ans , entre autres. Cependant, il est facultatif pour les PME de rester sur Emerge ou de migrer.

« Le niveau de conformité est beaucoup plus strict sur la carte principale par rapport à la plate-forme Emerge. Donc, l’état d’esprit doit être là si vous voulez migrer. Nous avons passé quatre ans sur Emerge pour nous familiariser avec les pratiques et la façon de rester en conformité ainsi que les processus nécessaires pour nous assurer que nos investisseurs nous font confiance, car l’investissement n’est pas la seule chose que vous regardez avec vos finances dans le domaine public. Nous avons été en mesure d’attirer plus de talents, de clients et de fournisseurs et nous sommes certains que cela augmentera encore après notre passage au conseil principal. C’est une situation gagnant-gagnant et cela contribuerait à renforcer la marque », a ajouté Shah.

NSE Emerge et BSE SME ont été lancés en 2012. Selon les données disponibles des plateformes respectives, 93 PME ont migré de NSE Emerge vers NSE tandis que 127 PME sont passées de BSE SME à son conseil principal jusqu’à présent. Zodiac Energy avait déclaré un bénéfice de Rs 2,33 crore pour le semestre clos le 30 septembre 2021, contre Rs 3,25 crore pour le semestre clos le 31 mars 2021. Son bénéfice pour l’exercice 21 s’élevait à Rs 4,41 crore.

