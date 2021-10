Ce que cela signifie pour les détaillants et les acheteurs

Un champ de coton

Scott Olson | .

La dernière fois que les prix du coton ont été aussi élevés, c’était en juillet 2011.

« En 2011, nous avions besoin d’une réunion de prière », a déclaré le directeur général de Levi Strauss, Chip Bergh, aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique mercredi.

Bergh s’est souvenu qu’il venait de rejoindre le détaillant de denim et qu’il apprenait son chemin dans l’entreprise Levi’s. Mais il observait également une flambée historique des prix du coton. Le coton avait grimpé au-dessus de 2 $ la livre, alors que la demande de textiles rebondissait après une crise financière mondiale, tandis que l’Inde – un exportateur majeur de coton – restreignait ses expéditions pour aider ses partenaires nationaux.

Le prix d’un t-shirt en coton a augmenté d’environ 1,50 $ à 2 $ en moyenne, a déclaré Jack Kleinhenz, économiste en chef de la National Retail Federation. Les consommateurs ont ressenti l’impact. Et cela a également grignoté les bénéfices des entreprises.

Bergh est assis dans le camp avec des analystes et des experts qui disent que l’inflation actuelle des prix du coton sera moins dommageable pour l’industrie. Les fabricants et les détaillants ont un pouvoir de fixation des prix. Les entreprises pourront répercuter les coûts plus élevés sans détruire la demande des consommateurs.

« C’est une situation très différente aujourd’hui », a expliqué Bergh. « Nous avons été en mesure de prendre les prix au cours des 12 derniers mois et cela tient. … Nous avons établi des prix avant certaines de ces pressions inflationnistes qui nous frappent. »

Vendredi, les prix du coton ont atteint un sommet de 10 ans, atteignant 1,16 $ la livre et atteignant des niveaux jamais vus depuis le 7 juillet 2011. Le prix de la matière première a augmenté d’environ 6 % cette semaine et est en hausse de 47 % depuis le début de l’année. Les analystes notent que les gains sont encore intensifiés par les traders qui se précipitent pour couvrir leurs positions courtes.

La montée en puissance découle d’un certain nombre de facteurs. En décembre dernier, l’administration Trump a empêché les entreprises américaines d’importer du coton et d’autres produits en coton originaires de la région chinoise du Xinjiang occidental, craignant qu’il ne soit produit à l’aide de travail forcé par le groupe ethnique ouïghour. La décision, qui est restée en vigueur pendant l’administration Biden, a maintenant obligé les entreprises chinoises à acheter du coton aux États-Unis, à fabriquer des produits avec ce coton en Chine, puis à le revendre aux États-Unis.

Les conditions météorologiques extrêmes, y compris les sécheresses et les vagues de chaleur, ont également anéanti les récoltes de coton aux États-Unis, qui est le plus grand exportateur de cette matière première au monde. En Inde, des pluies de mousson insuffisantes menacent de nuire à la production de coton du pays.

La dynamique a déjà fait pression sur les actions de HanesBrands, un fabricant de vêtements connu pour ses sous-vêtements et ses t-shirts en coton. Historiquement, les actions de HanesBrands chutent à mesure que les prix du coton augmentent. Le titre a chuté de 7% au cours de la semaine dernière. Vendredi seulement, les actions ont perdu 5% pour clôturer à 16,23 $.

« Véritable pouvoir de tarification »

L’analyste du Credit Suisse, Michael Binetti, a déclaré qu’il considérait comme exagéré toute inquiétude ou recul des stocks de détail en raison de la hausse des prix du coton.

Il a déclaré que seulement 2% du coût des marchandises vendues par HanesBrands provenaient d’achats directs de coton. En 2012, ce chiffre était plus élevé, à 6 %.

Après la flambée des prix du coton en 2011, HanesBrands a augmenté les prix de divers produits en coton d’un pourcentage à deux chiffres à trois reprises, jusqu’en 2012, pour compenser l’inflation, a déclaré Binetti. Les bénéfices de HanesBrands ont encore diminué par rapport à tous les coûts auxquels elle était confrontée. Mais finalement, la société a maintenu certaines de ces augmentations de prix. Aujourd’hui, il est dans une position plus saine avec des marges bénéficiaires plus solides, a déclaré l’analyste du Credit Suisse.

« Nous pensons que les actions sous-estiment la dynamique la plus puissante que ce secteur n’a pas connue depuis plus d’une décennie. Un véritable pouvoir de fixation des prix », a déclaré Binetti.

Les détaillants ont atteint ce pouvoir de tarification en s’éloignant de manière proactive des canaux de remise et en éliminant les stocks excédentaires. La pandémie de Covid a servi de « couverture » aux entreprises pour accélérer ce changement. Les goulots d’étranglement persistants de la chaîne d’approvisionnement ont également joué un rôle dans le resserrement des stocks. Cette dynamique a tellement fait grimper les coûts que les entreprises augmentent les prix et les consommateurs continuent d’acheter.

« Nous pensons que les stocks resteront rationnels, que les marges resteront fortes et que les détaillants seront en mesure de pousser des augmentations de prix plus importantes et plus cohérentes qu’ils n’ont pu le faire depuis plus d’une décennie », a déclaré Binetti. Il s’attend à ce que l’inflation du coton soit transitoire.

L’analyste d’UBS, Robert Samuels, a déclaré que les détaillants qu’il s’attend à être les plus durement touchés par la hausse des prix des matières premières sont ceux qui se spécialisent dans le denim. Le coton représente plus de 90 % des matières premières utilisées pour fabriquer des jeans et autres articles en denim.

« Comme si les détaillants n’avaient pas assez de choses à craindre avec les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre », a déclaré Samuels dans une note aux clients.

Un pic plus sévère

Mais Levi a déjà tenté d’apaiser les craintes concernant son activité denim.

Dans son appel aux résultats, Levi a déclaré qu’il avait déjà négocié la plupart des coûts de ses produits au cours du premier semestre de l’année prochaine, à un taux d’inflation très bas à un chiffre. Pour le second semestre, il s’attend à une augmentation moyenne à un chiffre. Et Levi a déclaré qu’il prévoyait de compenser cette hausse par les mesures de tarification qu’il avait déjà prises.

Levi a déplacé ses activités d’une activité principalement en gros vers une base mixte qui a une part croissante des ventes directes aux consommateurs. Et avec une forte demande des consommateurs et des stocks resserrés, il a été en mesure de vendre plus de produits au prix fort.

Le coton représente environ 20% du coût de fabrication d’une paire de jeans Levi’s, a déclaré le directeur financier Harmit Singh, chaque paire de jeans contenant environ deux livres de coton.

En raison du calendrier de son appel de résultats, Levi a été l’un des premiers détaillants de vêtements à commenter publiquement la flambée des prix du coton. D’autres publieront leurs résultats financiers du troisième trimestre dans les semaines à venir.

Selon les analystes de Goldman Sachs, il faudra un certain temps avant que la hausse des coûts du coton ne commence même à apparaître sur les comptes de résultat des détaillants, étant donné le calendrier des achats de coton sous contrat. Et il convient de noter qu’en 2011, les prix du coton ont grimpé à plus de 2 $ la livre, ce qui est bien au-dessus du niveau où la matière première se négocie aujourd’hui.

Néanmoins, les stocks de vêtements pourraient subir une certaine pression alors que les prix plus élevés persistent. À titre d’exemples, les analystes ont signalé des sociétés telles que Ralph Lauren, Gap Inc., Kontoor Brands et PVH, propriétaire de Calvin Klein. Les actions de Kontoor Brands, propriétaire des jeans Wrangler et Lee, ont chuté de près de 6 % la semaine dernière, tandis que PVH, Gap et Ralph Lauren ont chacun terminé la semaine en baisse de moins de 2 %.

—Michael Bloom de CNBC a contribué à ce reportage.