Ce que cela signifie pour l’USMNT

Depuis des années, depuis le départ à la retraite de Landon Donovan et Clint Dempsey, l’USMNT se débat en l’absence d’un numéro neuf. De nos jours cependant, avec seulement quelques jours dans la fenêtre de janvier 2022, deux attaquants de la MLS ont fait de gros transferts d’argent vers l’Europe. L’ancien prêteur de Barnsley, Daryl Dike, renouera avec le manager Valerien Ismael, mais cette fois à West Bromwich Albion, tandis que la sensation adolescente Ricardo Pepi est sur le point de battre le record des frais de transfert d’Augsbourg.

En se concentrant sur le mouvement Dike, il est fascinant à tous points de vue en vérité. En commençant d’abord par la destination. West Brom a certainement eu du mal devant le but récemment. Aux côtés de Fulham, les Baggies ont été pressentis par la plupart pour faire un retour imminent en Premier League. Ils occupent actuellement la quatrième place et sont en mesure de faire payer les places automatiques. Cela étant dit, ils sont systématiquement sous-performants sur xG et ont vraiment manqué d’objectifs au cours des deux derniers mois, un taux de conversation de seulement 7% en dit long.

Daryl Dike rejoint West Bromwich Albion

Qui Dike défiera-t-il ?

Dike était lié à un déménagement aux Hawthorns cet été, mais Ismael a fini par faire venir l’ancien attaquant de West Ham Jordan Hugill en prêt de Norwich. Hugill n’a réussi qu’un seul but en 1003 minutes en championnat jusqu’à présent, avec beaucoup de ses apparitions sur le banc.

Les deux hommes principaux dans ce rôle d’attaquant central pour West Brom sont Karl Ahearne-Grant et Callum Robinson. Grant a été très productif avec neuf buts et trois passes décisives en un peu moins de 1 800 minutes et Robinson a contribué à dix autres buts. Il y a toujours l’absence d’un avantage clinique bien nécessaire. Entrez, Daryl Dike.

Qu’est-ce que Dike peut apporter à la table?

Comme mentionné précédemment, c’est une excellente signature pour West Brom, mais cela ne s’arrête pas là. C’est l’occasion pour Dike de poursuivre sa carrière et de passer à l’étape suivante, ainsi que la ville d’Orlando d’obtenir les honoraires d’une taille décente qu’ils recherchaient. Dike a prospéré sous Ismael à Barnsley, tandis que le duo de l’USMNT Jordan Morris et Paul Arriola ont dû retourner aux États-Unis tôt après avoir tous deux subi des blessures avec Swansea City.

Dike a déjà prouvé, bien qu’il n’ait que 21 ans, qu’il est un attaquant très dynamique. À Barnsley, il était un point focal. Il y avait beaucoup de longs ballons joués contre lui, dont certains qu’il a retenus et d’autres qu’il a dirigés vers le fond du filet.

Ensuite, avec Orlando City et l’USMNT, Dike a montré un côté complètement différent de son jeu. Le ballon est venu dans ses pieds le plus souvent et avec et sans le ballon, il s’est avéré être une poignée. Sa dominance physique dans la surface de réparation, sa vitesse à l’arrière, sa frappe de balle puissante – tous ces atouts font un attaquant très compétent.

Daryl Dike en chiffres

Dike est passé par le système collégial aux États-Unis où il a marqué un grand nombre de buts pour l’Université de Virginie. Cette forme a vu Orlando le rédiger au premier tour du MLS SuperDraft. Cette riche veine de forme devant le but s’est poursuivie en Floride sous Oscar Pareja alors que les Lions se qualifiaient pour les séries éliminatoires pour la première (et par la suite, la deuxième) fois. Au cours de deux campagnes, Dike a marqué 18 fois en 35 apparitions en MLS.

Dans et parmi ces matchs de MLS, il y avait bien sûr le transfert de prêt à Barnsley. Dike s’est rapidement fait aimer des fidèles d’Oakwell avec son travail acharné et les buts ont suivi de près. À un rythme similaire à celui de son époque avec Orlando, Dike a marqué neuf buts sur 19, jouant un rôle déterminant alors que l’équipe d’Ismael a fait une marche remarquable et tout aussi surprenante vers les éliminatoires.

L’attaquant faisait partie de l’équipe de l’USMNT qui a régné en maître sur la région de la CONCACAF en 2021 – les hommes de Gregg Berhalter ont remporté à la fois la Ligue des Nations et la Gold Cup, cette dernière dans laquelle Dike a joué.

La révolution américaine qui voit de nombreux collègues internationaux rejoindre Christian Pulisic se poursuit. Dike et Pepi ont été arrachés pour des frais importants. Tajon Buchanan et Caden Clark ont ​​également rejoint respectivement le Club de Bruges et le RB Leipzig. Dike peut-il reproduire sa forme de Barnsley avec les Baggies ?

