Ce que cela signifie pour Plymouth Argyle après le départ de Ryan Lowe pour Preston North End

Tout était rose sur la côte sud il y a quelques semaines à peine. Plymouth Argyle volait haut au sommet du classement de League One avec Ryan Lowe commençant à déployer pleinement son projet. Cependant, une clé a été jetée dans les travaux après le départ de Lowe après avoir échangé Argyle contre Preston North End of the Championship.

Plymouth Argyle sans Ryan Lowe

Grand retournement avec les pèlerins

Lowe a quitté Bury en difficulté pour Argyle avant la saison 2019/20. Il a guidé les pèlerins vers un retour immédiat au troisième niveau du football anglais, où ils résident bien sûr actuellement. Compte tenu de la stature du club : ils disposent d’une superbe base de fans et d’un stade digne d’aller au-delà de leur statut actuel, les choses sont certainement à la hausse. Sous la direction du jeune et passionnant Lowe, Argyle était sur la voie de la promotion. Alors pourquoi a-t-il quitté le navire ?

Les raisons du départ de Ryan Lowe

Le départ de Lowe a suscité la fureur des fidèles de Home Park en raison du moment choisi pour la décision. Argyle le mélangeait avec les gros canons au sommet malgré le fait que beaucoup l’aient pressenti pour faire face à la baisse ce trimestre. C’est arrivé juste la veille d’un affrontement en milieu de semaine avec MK Dons, un match qui a été diffusé sur Sky Sports, et au milieu d’une course difficile en général.

Lowe a laissé son personnel derrière lui et n’a pas réussi à maintenir des relations positives, grâce à ses premiers commentaires en tant que directeur de Preston North End. « Plymouth Argyle n’avait pas d’identité jusqu’à ce que nous nous présentions là-bas » était la déclaration déconcertante de Lowe à son arrivée dans le Lancashire.

Une récente baisse des résultats a vu Argyle perdre sa première place. Cela étant dit, une victoire 2-1 sur Rochdale devant les caméras d’ITV les a menés au troisième tour de la FA Cup. Un voyage à St Andrew’s pour affronter Birmingham City vous attend dans cette compétition. Lowe’s Preston, quant à lui, traversera la frontière pour affronter Cardiff City. En ce qui concerne leur saison de championnat, les Lilywhites occupent actuellement la 14e place du championnat, la médiocrité de milieu de table étant le thème pour eux récemment en toute honnêteté.

Il n’y a aucun argument à avoir en matière de finances, Argyle est très probablement éclipsé par rapport à ce que Preston peut offrir à Lowe. Rien qu’en League One, avec Sunderland, Wigan Athletic et Bolton Wanderers, les Pilgrims ne sont pas sur un pied d’égalité dans ce sens. Sonny Bradley rejoignant Luton Town vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on pense aux joueurs qui partent en raison de la rémunération. En plus de cela et du simple fait qu’ils soient dans une division supérieure, le départ de Lowe a fait sourciller dans le sud.

Avec tout le respect que je vous dois, Preston n’a guère montré l’ambition de passer à l’étape suivante alors qu’Argyle s’est engagé dans cette voie depuis que l’administration a frappé il y a dix ans maintenant. Lowe était adoré par les fans et il y avait une véritable aura positive autour du club. Il est maintenant temps de passer à l’Armée verte et alors, où ensuite ?

La vie après Lowe

Le conseil d’administration d’Argyle a été rapide dans sa prise de décision, remplaçant Ryan Lowe par son assistant Steven Schumacher. Il était souvent perçu que si Lowe était le visage des opérations et un parleur avisé, Schumacher avait le sens tactique. La relation entre Lowe et son personnel en coulisses a toujours semblé solide comme un roc et donc pour lui, se séparer d’eux à l’improviste est l’un des domaines les plus déroutants de cette saga.

Schumacher est passé par l’académie des jeunes d’Everton au début des années 2000, mais n’a pas fait une seule apparition senior pour les Toffees. Il a ensuite couru pour des joueurs comme Bradford City, Bury et Fleetwood Town. Lowe et Schumacher sont tous deux originaires de Liverpool et étaient côte à côte à la tête de Bury. Outre les rôles avec les Everton U11 et un passage à Southport en tant que gardien, c’est la première fois que Schumacher prendra les rênes lui-même. Les enjeux sont certainement aussi élevés qu’ils ne l’ont jamais été pour le joueur de 37 ans.

Cela pourrait surprendre certains que les pouvoirs en place chez Argyle aient été accompagnés d’une embauche interne lors du remplacement de Lowe. Paul Cook a récemment fait face à la côtelette à Ipswich Town et d’autres gaffers réalisables sur le marché incluent Chris Coleman et Neil Warnock. Simon Hallett et consorts ont confié à Schumacher, qui a bien sûr déjà le vestiaire et les supporters de son côté, la clé du bureau du manager.

Argyle est au milieu d’une baisse de forme, surtout par rapport à sa séquence chaude de début de saison. Lowe s’est imposé lors de son premier match à la tête de Preston, s’imposant 2-1 à domicile contre Middlesbrough. Pendant ce temps, Schumacher a mené Argyle à un match nul 1-1 contre MK Dons avant de quitter le Stadium of Light les mains vides ce week-end. Il sera fascinant de voir comment les deux parties se débrouillent pour le reste de la saison, quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez.

