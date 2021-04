Ce que cela signifie pour votre technologie

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Si vous avez essayé d’acheter la dernière génération de cartes graphiques AMD ou Nvidia, de processeurs AMD Ryzen ou de consoles de jeux comme la PS5 ou la Xbox Series X / S, vous avez peut-être remarqué qu’une crise boursière frappe certains secteurs de l’industrie de la technologie grand public en ce moment.

Le principal coupable – en plus de l’impact de la pandémie COVID-19 en cours – est une pénurie mondiale de puces qui limite considérablement la disponibilité des derniers produits technologiques. La pénurie de composants de traitement a également des répercussions sur d’autres marchés, notamment l’automobile, la crypto-monnaie et maintenant les smartphones.

Les smartphones semblaient éviter la crise à la fin de 2020 et au début de 2021, mais on craint de plus en plus que des pénuries similaires soient en cours. En mars 2021, le président de Xiaomi, Wang Xiang, a laissé entendre qu’une pénurie de puces faisait grimper les prix des SoC et que cela pourrait entraîner des smartphones plus chers cette année. Le même mois, le PDG de Samsung, DJ Koh, a mis en garde contre «un grave déséquilibre entre l’offre et la demande de puces».

Heureusement, nous n’avons pas encore vu les mêmes messages redoutés de «rupture de stock» pour les smartphones qui affligent actuellement les pièces d’ordinateurs et les magasins de jeux à travers le monde. Mais la perspective que la pénurie de puces se propage aux principales versions de téléphones plus tard en 2021 devient rapidement une réalité.

La grande pénurie mondiale de puces informatiques: ce que vous devez savoir

La pénurie actuelle de puces est le résultat d’une tempête parfaite de demande énorme et d’offre limitée. Le désir sans précédent de divertissement à domicile à la suite de la pandémie de COVID-19 a entraîné des problèmes de stock pour les dernières consoles de jeux et cartes graphiques qui ont duré bien au-delà de la précipitation habituelle de la fenêtre de lancement. Le passage nécessaire au travail à domicile a également vu la croissance des ordinateurs portables atteindre des sommets de dix ans. Dans le même temps, la montée en flèche de la valeur des crypto-monnaies a relancé la rentabilité minière, augmentant la demande pour divers composants de traitement haut de gamme.

La pénurie de puces est le résultat d’une tempête parfaite de demande énorme et d’offre limitée.

Alors que les consommateurs peuvent remarquer la pénurie de puces de la manière la plus aiguë en ce qui concerne les gadgets, les origines de la pénurie actuelle remontent à l’industrie automobile. Dans les premiers stades de la pandémie, les constructeurs automobiles ont considérablement réduit la demande de transformateurs en prévision d’une baisse des ventes. Cela s’est avéré prématuré. Les ventes ont rebondi rapidement et le marché automobile s’est empressé de racheter des capacités de fabrication de pointe. Bien que la majeure partie de cette somme ait déjà été cédée à d’autres secteurs de transformation connaissant leur propre demande. Le résultat final est que deux marchés énormes ont tous deux besoin de plus de puces, mais avec une capacité de production déjà maximale.

Un certain nombre de facteurs moins importants ont également contribué à la fois à l’offre et à la demande de la pénurie. Les pannes de courant causées par le froid en février ont interrompu les opérations de fabrication de semi-conducteurs de Samsung à Austin au Texas jusqu’à la mi-mars. Taiwan connaît également une grave sécheresse qui menace les principales opérations de fabrication de semi-conducteurs dans le pays. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a également vu des entreprises chinoises, telles que Huawei, stocker des chipsets et d’autres composants tout au long de 2020 et jusqu’en 2021.

Il n’y a qu’un nombre limité de jetons à faire

Il est important de noter que Microsoft, Sony, Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm et d’autres ne fabriquent pas leurs propres processeurs. La plupart des semi-conducteurs de pointe dans le monde sont fabriqués par Samsung et TSMC. Bien que la production d’autres opérations de fabrication dans le monde, telles que NXP et Texas Instruments, soit également importante et en quantité tout aussi limitée. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les composants automobiles.

L’essentiel de la demande de l’industrie pour toutes sortes de chipsets repose sur une poignée de fonderies.

Les chipsets destinés aux marchés de l’informatique haut de gamme se disputent principalement la production 10 nm et 7 nm de Samsung et TSMC. Les chipsets de smartphone utilisent également ces usines de fabrication. Les puces mobiles de premier plan sont en concurrence avec les commandes automobiles sur les lignes de fabrication 5 nm de TSMC et, dans une moindre mesure, de Samsung.

Pourquoi ne pas ajouter plus de capacité?

Intel est une valeur aberrante. Elle fabrique ses propres transformateurs et ne connaît pas de pénurie comme les fonderies concurrentes. L’entreprise vise à capitaliser sur la pénurie actuelle en développant ses opérations en Arizona et en ouvrant ses fonderies pour prendre à nouveau les commandes de tiers. Y compris les processeurs construits sur les architectures Arm et RISC-V rivales. Bien que cela prenne des mois à se concrétiser à mesure que l’industrie se familiarise et évalue les outils et les processus d’Intel.

Alors, pourquoi ne pas augmenter la production pour répondre à la demande?

Malheureusement, la situation n’est pas aussi simple. Les Fab sont des opérations complexes en capital et en temps qui nécessitent une expertise et une propriété intellectuelle coûteuses pour être construites. L’extension de lignes de production existantes peut prendre des mois, la construction de nouvelles chaînes à partir de zéro peut prendre des années et coûter des dizaines de milliards de dollars. En tant que tel, l’examen de la fabrication américaine par l’administration Biden ne peut pas espérer contribuer à atténuer la pénurie à court ou à moyen terme.

Que signifie la pénurie de puces informatiques pour les produits?

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Nous avons déjà vu la pénurie de puces se matérialiser par des retards, des pénuries et des augmentations de prix pour les produits dans diverses industries.

Les constructeurs automobiles ont été les premiers à être les premiers, avec un approvisionnement en copeaux insuffisant pour terminer la construction des véhicules. La société de recherche IHS Markit (via CNBC) prévoit 672 000 véhicules de moins sortant des chaînes de production au premier trimestre 2021. Les grandes marques comme GM, Ford et Tesla sont toutes concernées et auront moins de stock disponible à l’achat cette année. Les estimations des analystes suggèrent que cela pourrait coûter 60 milliards de dollars au marché automobile cette année. Toyota résiste beaucoup mieux à la tempête, grâce à un stock de puces au quatrième mois.

Sur les marchés des jeux, les dernières consoles PlayStation et Xbox ont été constamment en stock et en rupture de stock à mesure que l’offre se fraye un chemin sur le marché, bien que cela se soit progressivement amélioré. La situation dans le domaine des PC est encore pire, avec les dernières cartes graphiques et processeurs AMD pratiquement impossibles à obtenir. Il y a peu de signes de cette amélioration jusqu’à la fin de 2021 ou même 2022. Les détaillants réputés proposent des produits PC bien au-dessus du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), en raison d’une combinaison de coûts de composants plus élevés, de pénuries et de la fin des exceptions tarifaires aux États-Unis. .

Les produits se vendent bien au-dessus du PDSF en raison d’une combinaison de coûts des composants, de scalping et de la fin des exceptions tarifaires aux États-Unis.

Le fléau scalpeur vient aggraver les malheurs. Les consoles de jeux et les cartes graphiques ont été les plus touchées par l’utilisation de bots pour récupérer des stocks limités qui sont revendus avec une majoration majeure. La PlayStation 5 de Sony continue de se vendre sur eBay pour près du double de son PDSF, et des cartes graphiques comme le RTX 3070 de Nvidia peuvent être trouvées pour trois fois le prix catalogue ou plus. Heureusement, nous n’avons pas encore vu le même profit pour d’autres gadgets, mais c’est une possibilité distincte si la pénurie se resserre.

La rentabilité renouvelée des crypto-monnaies est un contributeur majeur à la demande de cartes graphiques et au scalping ultérieur. Cela a vu Nvidia annoncer des GPU miniers dédiés et réduire les performances minières d’Etherum sur sa nouvelle série RTX 3060. Cependant, le coût croissant et la disponibilité limitée du matériel poussent les petits mineurs hors du marché, consolidant les récompenses dans des opérations à plus grande échelle telles que celles en Chine. La pénurie de puces a même des répercussions sur la «démocratie» du minage de crypto-monnaie.

Et les smartphones?

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Avec seulement une poignée de nouveaux smartphones sur le marché jusqu’à présent en 2021, il est plus difficile d’évaluer l’impact de la pénurie de puces sur le marché des téléphones portables que sur les marchés de l’automobile et des jeux. Mais il y a déjà des signes que des pénuries similaires pourraient être en cours.

Cette année, les SoC mobiles de pointe de 5 nm, 7 nm et 10 nm se disputent l’espace sur les mêmes lignes de fabrication que l’automobile, les consoles de jeux et les cartes graphiques. Certains rapports indiquent déjà une pénurie de chipsets Qualcomm Snapdragon 888, ce qui aura un effet d’entraînement sur les niveaux de stock. Les rumeurs suggèrent que cela pourrait être en partie à l’origine de la décision de Samsung de sauter le lancement du Galaxy Note 2021.

Même s’il existe un approvisionnement raisonnable en processeurs 5 nm, d’autres composants peuvent finir par être le goulot d’étranglement de l’approvisionnement. Les composants audio, d’alimentation, de radiofréquence et autres composants de circuits intégrés provenant d’usines moins chères sont toujours en concurrence pour le temps de fabrication contre une vaste gamme d’autres composants. Les rapports suggèrent que Samsung est aux prises avec les fournitures nécessaires pour la production de milieu et bas de gamme. D’autres sources citant Realme (traduit), signalent des composants d’alimentation et radio en rupture de stock pour leurs smartphones.

En plus d’avoir un impact sur la disponibilité des produits, de petites pénuries de composants pourraient faire grimper les prix des produits finis. Les microcontrôleurs auparavant bon marché se vendent déjà pour des multiples de leurs prix historiques et c’est probablement un cas similaire pour les composants courants que l’on trouve également dans les smartphones.

Il faudra peut-être jusqu’à la fin de 2021 pour que l’offre et la demande de smartphones se rééquilibrent. Jusque-là, nous pourrions voir des stocks limités et / ou des prix plus élevés.

Qualcomm reconnaît qu’il y a un problème avec l’approvisionnement du chipset. Lors de la conférence téléphonique de Qualcomm sur les résultats du deuxième trimestre, Cristiano Amon, PDG élu, a noté que «nous avons constaté, probablement, une pénurie dans l’ensemble du secteur. Il a été large dans l’industrie, pas uniquement pour les combinés. » Amon prédit que le déséquilibre entre l’offre et la demande devrait «se normaliser vers la fin de 2021 à mesure que la capacité sera mise en place».

Bien que les fabricants de smartphones respectent jusqu’à présent les calendriers de sortie de leurs téléphones, l’offre de processeurs et d’autres composants est insuffisante pour augmenter les stocks mondiaux. C’est un problème plus important pour les petits fabricants qui ne possèdent pas le pouvoir de négociation d’Apple et de Samsung. En lisant entre les lignes des propos d’Amon, les lancements de smartphones tout au long de 2021 seront perturbés par les contraintes d’approvisionnement. Même si l’offre et la demande s’alignent d’ici la fin de l’année, il faudra peut-être des mois jusqu’en 2022 pour que les niveaux des stocks mondiaux rattrapent leur retard.

Les fabricants peuvent finir par diriger une offre limitée avec des lancements régionaux plus restrictifs. Des prix plus élevés sur certains sinon tous les marchés sont également une possibilité distincte, surtout si les coûts des composants augmentent. Quoi qu’il en soit, les perspectives pour les expéditions mondiales de smartphones devraient être aussi précaires que les cartes graphiques et les consoles de jeux tout au long de 2021 et peut-être jusqu’en 2022.