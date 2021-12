Ce que ces graphiques nous disent sur le marché boursier en 2022

Les mesures de relance budgétaire ont propulsé les marchés boursiers à des sommets records et dans les titres à revenu fixe, les banques centrales ont maintenu leurs programmes d’assouplissement quantitatif, laissant les rendements obligataires apaisés mais 2022 s’annonce beaucoup plus délicat.

Avis Bloomberg : par Mark Gilbert et Marcus Ashworth

Sur les marchés financiers, la tendance était sans aucun doute votre amie en 2021. Les vaccinations ont permis aux économies de sortir des blocages induits par la pandémie tandis que les mesures de relance budgétaire ont produit un rebond rapide de l’emploi, propulsant les marchés boursiers à des niveaux record. Sur les obligations, les banques centrales ont maintenu leurs programmes d’assouplissement quantitatif, laissant les rendements obligataires apaisés. L’année prochaine s’annonce beaucoup plus délicate.

L’inflation s’accélère partout et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont contribué à la hausse des prix à la consommation ne sont pas fixes. La dislocation du marché du travail a donné aux employés un pouvoir de négociation pour la première fois depuis des années. Les actions commencent à paraître surchauffées, en particulier si les banques centrales doivent réagir aux pressions sur les prix en durcissant les conditions monétaires dans les prochains mois. Et la variante omicron montre que le coronavirus reste un danger clair et présent. La peur pourrait remplacer la cupidité en tant que moteur dominant du marché en 2022.

119 717 895 834 140 Raisons de se méfier

C’est la valeur totale des marchés boursiers mondiaux, qui a atteint un record de 120 000 milliards de dollars et a doublé par rapport au point bas atteint au début de la pandémie en mars 2019. La hausse a été implacable.

Les entreprises technologiques américaines ont joué un grand rôle dans l’accélération des gains ; Apple Inc. contribue à lui seul à près de 3 000 milliards de dollars au total mondial, tandis que Microsoft Corp. et Amazon.com Inc. ajoutent à eux deux 4,1 milliards de dollars supplémentaires. Mais la perspective que la Réserve fédérale désactive le robinet monétaire a divisé les stratèges ; leurs estimations pour l’indice S&P 500 à la fin de l’année prochaine vont de 4 400 à 5 300, un écart de 20 % qui, selon Bloomberg News, est le deuxième plus important en une décennie. Alors que le nombre le plus élevé signifierait une avance de 14% par rapport aux niveaux actuels, les prévisions basses prédisent un recul de 6%.

Temps de compétition

Les obligations d’État n’ont offert qu’une faible concurrence aux actions. Mais cela commence à changer. Bien que les bons du Trésor américain soient restés calmes au milieu du pivot belliciste de la Fed, il y a eu une augmentation constante par rapport aux faibles rendements observés au début de la pandémie.

Les obligations rapportant plus que les actions ont été le statu quo historique, mais dans la nouvelle norme de relance ginormous, c’est assez rare. Les actions ne sont plus l’endroit évident pour parquer de l’argent maintenant que les rendements des titres à revenu fixe commencent à bouger.

Criez si vous voulez aller plus vite

La hausse des prix à la consommation a secoué les décideurs politiques. Ce qui ressemblait à un saut temporaire en réaction aux chocs d’offre coïncidant avec des rebonds des dépenses après le verrouillage et une crise énergétique s’est transformé en une tendance plus inquiétante.

Les anticipations d’inflation importent autant que le taux réel de variation des prix à la consommation. Si ces attentes commencent à se détacher du rythme de 2 % largement visé par les banques centrales, les décideurs pourraient mettre en danger la reprise naissante de la croissance en augmentant les taux d’intérêt avant que l’économie ne soit suffisamment robuste pour supporter des coûts d’emprunt plus élevés.

Mot vers le haut

Le président de la Fed, Jerome Powell, a mené la charge des banquiers centraux de rejeter la flambée des prix à la consommation comme « transitoire ». La fonction News Trends de Bloomberg, qui comptabilise les occurrences de mots-clés dans des articles provenant de plus de 1 500 sources, montre qu’il a au moins déclenché un débat sur la question de savoir si les hausses de prix se révéleraient persistantes ou non.

Plus tôt ce mois-ci, Powell a déclaré aux législateurs qu’il était temps de « retirer » le terme. Une question clé pour l’année prochaine sera de savoir si les inflationnistes, qui prédisent à tort depuis une décennie que la relance monétaire alimenterait la hausse des prix, auront enfin raison.

Le crédit n’est pas favorable à l’inflation

Les écarts de crédit – les primes que les émetteurs d’entreprises offrent au-dessus des rendements gouvernementaux de référence – s’étaient rétablis dans leur sillon d’avant la pandémie de se resserrer progressivement, mais la peur de l’inflation après l’été a causé un hoquet majeur. Néanmoins, le contexte économique s’est considérablement amélioré – aidé par d’énormes mesures de relance, la hausse des bénéfices améliore la solvabilité – de sorte que les spreads de crédit sont fixés équitablement pour 2022. Les spreads américains ont généralement mieux performé qu’en Europe, où ils terminent l’année plus haut qu’ils ne l’avaient commencé.

Le marché des nouvelles émissions d’entreprises s’est arrêté plus tôt que d’habitude en décembre grâce à la variante omicron. Cette année, il était possible de battre le record de 480 milliards d’euros (542 milliards de dollars) en 2020 pour les transactions d’entreprises hors d’Europe dans toutes les devises, mais il a manqué de 20 %. Les émissions d’entreprises américaines sont également en baisse d’un cinquième par rapport à l’année record de 2020 avec 1,75 billion de dollars. Néanmoins, la demande refoulée devrait signifier que 2022 démarre avec un élan supplémentaire.

Non conventionnel, c’est le moins qu’on puisse dire

La plus grosse victime des marchés émergents cette année a été la Turquie, qui change de l’Argentine. Le président Recep Tayyip Erdogan montre peu de signes d’abandon de sa bataille avec l’orthodoxie économique, se déclarant «l’ennemi des taux d’intérêt» dans la croyance non conventionnelle qu’une inflation plus rapide est causée par le maintien des coûts d’emprunt officiels trop élevés.

Même si l’inflation turque a grimpé au-dessus de 21%, sa banque centrale a réduit son taux de référence quatre fois en autant de mois à 14%, laissant le pays avec l’un des différentiels de taux d’intérêt réels négatifs les plus importants au monde. La lire est prête pour une autre mauvaise année.

Pas si grand

China Evergrande Group, un énorme promoteur immobilier avec plus de 300 milliards de dollars de passif, s’est dirigé vers un défaut de paiement pendant la majeure partie de 2021 et a maintenant franchi le Rubicon de ne pas avoir payé les coupons sur une partie de sa dette libellée en dollars, ainsi que ses emprunts intérieurs. Il s’agit désormais d’une crise externe et interne à la Chine qui mettra des années à se dénouer et à se restructurer, avec des résultats différents pour ses nombreux créanciers.

Un exercice de limitation des dégâts est en cours par les autorités pour empêcher la contagion de se propager à l’ensemble du secteur immobilier, qui est un élément fondamental de l’économie chinoise. Un renflouement interne des investisseurs institutionnels, similaire aux précédents effondrements bancaires, semble inévitable pour répartir la charge à travers le système.

Montagnes russes crypto

Parfois, le voyage est aussi important que la destination. Bitcoin est actuellement en ligne avec sa moyenne de 2020 d’environ 47 000 $. Mais il a été aussi élevé que 68 000 $ et aussi bas que 29 000 $. Un stablecoin ce n’est pas.

La réglementation pourrait faire ou défaire les crypto-monnaies. Paradis des escrocs ou or numérique ? Les stratagèmes de Ponzi ou l’avenir de l’argent ? L’année à venir décidera.

