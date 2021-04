Un détail inconnu dans la vie du soi-disant “Dog Whisperer” est que lorsqu’il est arrivé aux États-Unis, il ne pouvait pas parler anglais … et une femme célèbre l’a aidé. Millán a déclaré qu’il avait trouvé du travail en dressant le chien de l’actrice Jada Pinkett Smith, à qui il avait dit qu’il voulait avoir sa propre émission de télévision et de radio. Elle a embauché un professeur pour lui apprendre la langue et il l’a maîtrisée en un an.