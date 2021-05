ce que c’est, les symptômes et les conseils pour la maladie que la série House nous a appris

11/05/2021 à 09:38 CEST

Il y a plus de dix ans, l’une des séries télévisées les plus suivies, “House”, a été créée en Espagne et avec elle est également apparue le nom d’une maladie très inconnue de nombreux téléspectateurs, le lupus. Tellement inconnu que la plupart pensaient que c’était une invention des scénaristes.

Mais au-delà de l’anecdote, cette maladie immunitaire constitue un réel problème pour les 75000 Espagnols qui en souffrent, surtout des très jeunes.

Son nom complet est le lupus érythémateux systémique. Et si les enfants de moins de 16 ans en souffrent, le mot «juvénile» est ajouté.

Le terme “lupus”, qui signifie loup en latin, fait référence au fait que la maladie produit une éruption cutanée dans les ailes de papillon sur le visage qui évoque le visage du loup.

“Erythematosus”, qui signifie rouge en grec, fait référence à la rougeur des lésions cutanées.

“Systémique” C’est parce que le lupus peut affecter diverses parties du corps, en particulier la peau, les articulations, le sang, le cœur et les reins.

Mais pour la plupart, comme l’explique la Société espagnole de rhumatologie (SER), la moitié des patients atteints de lupus ont une atteinte presque exclusive de la peau et des articulations.

C’est également une maladie inflammatoire chronique, c’est-à-dire qu’elle provoque une inflammation des organes ou des articulations affectés.

Et bien qu’il n’y ait pas de remède, les spécialistes insistent sur le fait que le détection précoce et traitements existants ils permettent à un pourcentage très élevé de personnes touchées de mener une vie pratiquement normale.

Pendant l’enfance, l’âge adulte ou la vieillesse, le le lupus érythémateux disséminé peut apparaître à tout moment de la vie.

Mais les professionnels soulignent que Cette pathologie touche principalement la population jeune, majoritairement des femmes, dont 40% ont entre 15 et 40 ans.

Virus, facteurs génétiques et hormonaux

La science n’a pas encore été en mesure de déterminer les causes du lupus, bien qu’il existe certaines théories. Comme l’explique la Society of Rheumatology, “il est probable que l’agent qui déclenche la maladie soit un virus, mais en même temps une combinaison de facteurs est nécessaire pour que la maladie apparaisse”.

Des facteurs génétiques sont pris en compte parmi ces facteurs, mais aussi des facteurs hormonaux car il s’agit d’une maladie beaucoup plus fréquente chez les femmes. La proportion est de 1 cas chez les hommes pour 9 chez les femmes, selon le SER.

Symptômes non spécifiques

Le diagnostic précoce de ces maladies est essentiel pour la qualité de vie des personnes qui en souffrent. «Au début, la plupart des maladies rhumatismales auto-immunes systémiques présentent des symptômes très non spécifiques, donc ils sont difficiles à identifier si vous ne les connaissez pas», explique le président de la Société espagnole de rhumatologie (SER) et chef du service de rhumatologie de la Hôpital général universitaire Gregorio Marañón, le Dr José María Álvaro-Gracia.

En conséquence, «le diagnostic peut être retardé en détectant la maladie à un stade avancé. Quand cela a déjà causé des dégâts organiques difficiles à inverser », explique le médecin.

De plus, les premiers symptômes, «souvent subtils», ils affectent généralement le système locomoteur et la capacité fonctionnelle motrice du patient, ainsi que des signes d’altération de l’état général tels que fatigue ou même fièvre légère, associés à d’éventuelles anomalies biologiques.

Ces particularités symptomatiques obligent à connaître les signes les plus courants de cette maladie et ainsi faire un diagnostic précoce. Parmi ces signes, les rhumatologues soulignent:

h2> Symptômes généraux:

• Fatigue facile.

• Perte de poids inexpliquée.

• Fièvre prolongée qui n’est due à aucun processus infectieux.

Symptômes articulaires et musculaires:

• 90% des patients atteints de lupus présentent des douleurs articulaires et un gonflement, en particulier au niveau des doigts, des poignets, des coudes, des genoux et des orteils.

• Raideur des articulations après une nuit de repos.

• Difficulté à bouger les articulations et cela n’est atteint qu’après un certain temps et après avoir effectué plusieurs exercices.

• Déformation des joints.

• Douleurs musculaires dans les bras, les jambes, etc.

Symptômes cutanés:

• Bien qu’il ne soit pas très fréquent, le symptôme le plus connu au niveau de la peau est le soi-disant «érythème des ailes de papillon», ou rougeur et éruption cutanée sur les joues et le nez.

• Chute de cheveux.

• Haute sensibilité sur la peau. Les patients sont très sensibles aux rayons ultraviolets (photosensibilité).

Symptômes dans les organes:

• Lorsque le lupus affecte le cœur et les poumons, il enflamme la muqueuse du cœur et des poumons, provoquant des douleurs thoraciques et de la fièvre.

• Dans le rein, le lupus provoque une néphrite (inflammation des reins) entraînant un gonflement du visage et des jambes ou une hypertension.

Le traitement à suivre lorsque la maladie apparaîtra dépendra des besoins et des symptômes spécifiques de chaque patient. En fonction de ces deux variables, les spécialistes choisiront l’utilisation d’anti-inflammatoires, de corticostéroïdes, d’antipaludiques, d’immunosuppresseurs, entre autres.

Décalogue pour les patients atteints de lupus

Afin d’aider à améliorer la qualité de vie de ces patients et à réduire les poussées de lupus, la Société espagnole de rhumatologie propose un décalogue de recommandations:

1. Soyez informé correctement à propos de la maladie. A l’heure où l’information est à la portée d’un clic, les experts en rhumatologie recommandent que le médecin spécialiste du cas soit le point de référence pour obtenir des informations liées à la maladie, ou qu’il aide à filtrer correctement les informations obtenues sur d’autres supports.

deux. Apprenez à vivre avec la maladie: Partant du principe qu’il s’agit d’une maladie chronique, le SER insiste sur le fait que «le patient doit savoir comment évaluer son état clinique et gérer son traitement, mais ne pas devenir obsédé par ce problème».

3. Suivez correctement le traitement: Une bonne adhérence est essentielle pour un bon contrôle de la maladie et pour éviter des séquelles irréversibles.

Quatre. Faites de l’exercice physique: Il améliore l’humeur et a un impact direct sur l’amélioration du système cardiovasculaire et osseux.

5. Ne pas fumer: Le tabac est connu pour avoir des effets délétères sur diverses manifestations du lupus, en particulier sur la peau. Et il a également été démontré que c’est un facteur de risque pour les patients, car il pourrait les conduire à souffrir d’événements cardiovasculaires ischémiques, une complication qui a acquis une importance particulière au cours des dernières décennies dans cette maladie.

6. Protégez-vous du soleil: Les lésions cutanées causées par le lupus peuvent être induites ou aggravées par l’exposition au soleil.

7. Planifier les grossesses: Chez les patientes atteintes de lupus, la grossesse peut affecter l’évolution de la maladie et la pathologie elle-même peut compliquer la grossesse et l’accouchement. Ainsi, une planification correcte de la grossesse, selon l’avis médical et son suivi selon des protocoles spécifiques à cette maladie, sont indispensables pour la grossesse.

8. Méfiez-vous des infections!: Les patients lupiques ont un risque beaucoup plus élevé de souffrir de certaines infections, qui sont l’une des causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité chez ces patients, et par conséquent, une attention et une vigilance particulières doivent être prises à leur encontre.

Les vaccins jouent ici un rôle fondamental, les patients doivent donc suivre les indications d’administration des vaccins qui leur sont recommandées.

9. Soyez prudent avec les facteurs de risque cardiovasculaires: De multiples études ont montré que les patients atteints de lupus présentent une athérosclérose précoce et une incidence plus élevée d’événements cardiovasculaires que dans la population générale.

dix. Promouvoir les soins personnels: Connaître et identifier les symptômes, suivre les traitements prescrits par des spécialistes et maintenir des habitudes saines est essentiel pour contrôler la maladie.