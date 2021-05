Ce que c’est que de prendre du kambo (oui, les trucs des grenouilles) ⋆ .

J’ai pris du kambo et la principale chose que j’ai eue était du vomi (Photo: Miranda Larbi / Metro.co.uk)

Nous avons tous passé un dimanche la tête au-dessus d’un seau à un moment ou à un autre. Le cœur qui bat, les mains moites, le hurlement de tout le corps – tout est dans le travail d’un week-end.

Peu d’entre nous, cependant, choisissent de passer par là volontairement, ayant à peine touché une goutte d’alcool dans les semaines qui ont précédé… surtout quand c’est le résultat d’avoir été brûlé et enduit de sécrétion de grenouille.

J’ai toujours eu une affinité avec les grenouilles, qui s’est déroulée lors d’un voyage ayahuasca dans lequel je suis devenu un petit coassin vert piégé dans un vitrail (est-il étrange de dire que ce “ souvenir ” est devenu une sorte de “ joyeux endroit’?). Ce n’était qu’une question de temps avant que Kambo n’appelle.

Le kambo est un médicament purgatif légal qui provient, vous l’avez deviné, des grenouilles.

C’est un peu dans la même famille que l’ayahuasca et le San Pedro mais avec des effets nettement différents.

Pour les visions et les révélations, buvez de l’ayahuasca. Pour des explications et des conseils, sirotez du jus de cactus.

Mais le kambo n’est pas du tout hallucinogène. En fait, il est surtout connu comme un médicament qui vous rend malade – et c’est par la purge que vous êtes censé faire l’expérience de la clarté mentale, de la force physique et du courage émotionnel.

Mon “ appel ” kambo est venu en mai – 18 mois complets après mon moment de grenouille de vitrail – et malgré le fait de me sentir obligé de le faire, j’étais nerveux. Après tout, personne ne veut activement se sentir malade, même si vous savez que cela ne dure que peu de temps et que les résultats pourraient être transformationnels.

Cela n’a peut-être pas aidé que ma sœur ait fait sa première cérémonie quelques semaines auparavant et m’ait dit que non seulement elle était convaincue qu’elle était destinée à mourir avant que cela ne commence, mais qu’elle se sentait vraiment mal dans les jours qui ont suivi.

Pourtant, j’ai décidé d’y aller.

Comme pour toutes ces choses, l’intention est importante. Ce ne sont pas des drogues récréatives dont nous parlons; Le kambo est une médecine traditionnelle utilisée depuis des générations en Amérique du Sud.

La légende raconte qu’une tribu est tombée malade et les anciens ont consulté divers esprits végétaux qui leur ont finalement dit de rechercher la sécrétion de grenouilles.

Kambo, qui est fabriqué à partir de la sécrétion de la grenouille singe géante, aurait aidé à guérir la tribu et lui aurait donné des avantages supplémentaires pour la santé.

Kambo est fabriqué à partir de la sécrétion de la grenouille singe géante (Photo: . / iStockphoto)

Alors, pourquoi les Londoniens ont-ils besoin de faire du kambo, s’il était à l’origine frappé dans un décor de jungle pour les chasseurs et les tribus écoeurants? Eh bien, les pratiquants et les fidèles affirment que le processus de prise de kambo et de purge ultérieure peut entraîner une augmentation de l’énergie et des performances sportives, une amélioration des sens, une vigilance mentale, un meilleur sommeil et une humeur plus brillante. Pour ce qui équivaut à environ 30 minutes d’inconfort, vous pouvez vous attendre à une rémanence mentale et physique qui durerait des jours, voire des semaines.

Cela vaut la peine de signaler qu’une fois débarrassées de leur jus de guérison, les grenouilles sont relâchées dans la nature – sans apparemment de mal à long terme. Il est également important de noter que bien qu’il existe de nombreuses preuves anecdotiques suggérant que le kambo a beaucoup de bons résultats, il y a très peu de recherches scientifiques pour le soutenir (un article dit que la prise de kambo peut entraîner une sorte de “ choc anaphylactique transitoire ”, tout en reconnaissant que le médicament regorge de neuropeptides bioactifs pouvant avoir un effet antibiotique).

Je suis venu au kambo pour deux choses: la confiance et l’énergie. Je cours un ultramarathon en juillet et après des mois de problèmes de tendons, je me sens plutôt dubitatif quant à ma capacité à me rendre sur la ligne de départ, et encore moins à parcourir les 55 km.

Et après l’année que nous avons tous traversée, je ne suis pas la seule à me sentir épuisée mentalement et sans inspiration. J’espérais que Kambo me fonderait et me donnerait l’inspiration et l’énergie qui me manquent actuellement.

La cérémonie du kambo

La configuration comprend un seau à vomi, de l’eau et un tapis de yoga

Jon, le fondateur de Planet Kambo, a envoyé des instructions la veille de la cérémonie du kambo, nous disant de nous présenter avec des vêtements de yoga ou de gym, d’éviter de manger pendant au moins huit heures et de boire une boisson électrolytique (de marque ou de noix de coco) eau avec une pincée de sel) une heure avant le coup d’envoi.

Jusqu’ici, tellement normal – je passe ma vie dans des leggings et je n’ai pas tendance à prendre le petit déjeuner.

Le matin de la cérémonie a éclaté ensoleillé et lumineux et en me rendant sur le site, j’ai trouvé que la configuration était très similaire à celle de l’ayahuasca.

Tout le monde avait un tapis aménagé pour eux avec un oreiller (pour s’allonger), un seau (pour être malade) et une cruche d’eau (pour gluger).

Nous avons commencé avec le rapé, un autre médicament végétal (comme une sorte de tabac à priser) qui se fait exploser le nez à travers une pipe et qui donne un peu l’impression de faire tremper votre cerveau dans un bain de bouche à la menthe.

Nous avons commencé avec un médicament végétal qui nous a fait sauter le nez

Si je me sentais un peu fatigué ou aéré au préalable, le rapé me ramenait fermement dans mon corps. Cela a mis la cérémonie en mouvement.

Kambo est administré très différemment des autres médicaments. Vous êtes brûlé avec un bâton d’encens, normalement sur les bras, les chevilles ou le dos – et c’est sur ces petites marques de brûlure que le kambo est appliqué.

Il est emballé sur des bâtons, que l’animateur gratte avec un couteau et sur lesquels il faut cracher; votre broche se mélange aux peptides de la sécrétion pour la rendre plus puissante.

Lorsqu’il est appliqué sur votre peau, il brûle à nouveau, puis vous vous asseyez avant qu’une brève nausée (espérons-le) vous fasse vomir beaucoup de crasse et de bile. Plus vous sortez de bile, plus les avantages sont importants – disent-ils.

Kambo est emballé sur des bâtons



Vous êtes brûlé avec un bâton d’encens, puis le kambo est appliqué sur ces endroits



Les débutants ont généralement trois points

J’avais trois points brûlés dans mon épaule et trois boules de kambo mises. Les débutants commencent généralement par trois (pour les femmes) ou cinq (pour les hommes), les purgeurs plus expérimentés étant capables de gérer sept, neuf, 11 points.

Comme Jon nous l’avait prévenu, la sensation initiale était une sensation de chaleur et de brûlure qui s’est glissée dans le corps et n’était pas totalement désagréable.

Asseyez-vous et respirez, j’ai continué à chanter dans ma tête, alors que mon cœur commençait à battre furieusement. J’ai commencé à transpirer, à trembler, à avoir l’impression que mon cœur était sur le point de sortir de mes côtes mais curieusement, la nausée n’est pas venue.

Tout autour de moi, des gens vomissaient des litres de liquides verts et jaunes brillants; le type à côté de moi avait l’air aussi malade que quelqu’un qui avait bu deux litres de Frosty Jacks. Même mon ami commençait à se purger (une belle couleur vert foncé), en courant vers les toilettes entre les folies. Mais moi? Rien.

Laissez-le faire, m’a dit l’un des brillants animateurs de Planet Kambo. J’essayais – je voulais purger mais je ne pouvais pas. Peut-être que je n’aurais pas dû être totalement surpris; J’avais eu du mal à y aller la première fois que j’ai bu de l’ayahuasca et j’ai une hernie hiatale qui me voit redescendre malade presque tous les jours.

Mais j’étais là, me permettant de ramener cette saleté et rien ne se passait – après avoir passé une semaine profondément stressée à l’idée d’essayer le kambo.

Pour faire avancer le processus, Jon a suggéré de réappliquer le kambo et quand cela ne faisait aucune différence, j’ai fait retourner les points. Presque aussitôt, j’ai vomi une grande gorgée de liquide qui, j’en suis sûr, n’était que de l’eau et de la noix de coco. Et c’était tout.

Enfin, le vomissement est venu

Parce que je n’ai pas purgé le montant que je visais, de manière réaliste, je n’ai pas pu ressentir la rémanence que j’espérais.

Le fait est, cependant, que je me suis senti bien dans les jours qui ont suivi. Je me sentais plein d’énergie et motivé, ce que je attribue au fait d’avoir survécu à la promenade dans la vallée de l’ombre de la mort.

La peur du kambo et la peur de me sentir mal m’ont tellement stressé avant la cérémonie que la cérémonie proprement dite était relativement facile.

Plus: Santé mentale



En fin de compte, ce genre d’expériences consiste à affronter l’inconnu. Je ne cherchais pas de réponses cette fois, mais je voulais essayer une médecine alternative de bien-être pour voir si cela en valait la peine.

Peut-être ma peur m’a-t-elle empêché de le vivre pleinement, mais le fait de me présenter et de me mettre à la merci des autres était une sorte de percée de confiance en soi.

Le dicton dit: les plantes vous donnent ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Peut-être que le message était d’être plus intrépide – d’essayer une dose plus grande et plus efficace – ou peut-être qu’il s’agissait simplement de vivre de nouvelles expériences sans attendre de résultats.

Quoi qu’il en soit, je pense que je dois réessayer le kambo. Après tout, je vais essayer n’importe quoi deux fois.

Vous pouvez en savoir plus sur le kambo sur Planet Kambo.

Avez-vous une histoire à partager? Nous voulons de vos nouvelles.

Contactez-nous: metrolifestyleteam@metro.co.uk.



