Ce que c’est que de séjourner dans l’hôtel le plus créatif du Royaume-Uni

Les clients sont prêts pour une escapade bohème (Photo : Metro.co.uk/ Birch)

Il est trois heures de l’après-midi, j’ai un gros gin tonic à mes côtés et j’essaie laborieusement de transformer comme par magie un morceau d’argile molle en pot.

Malgré quelques heures sous la direction experte du céramiste Bryony Applegate, il est prudent de dire que mon petit ami et moi ne sommes pas susceptibles de donner de si tôt à la scène sexy de Demi Moore et Patrick Swayze au tour de potier dans Ghost.

Nous sortons avec quelques créations difformes, ressemblant à des cendriers et quelque chose que je vais faire passer pour un porte-stylo.

Birch, qui se trouve juste à côté de la M25 à Waltham Cross, n’est pas un hôtel ordinaire. D’une part, il se décrit comme une « communauté » et d’autre part, son mantra est « ressemble à un hôtel, ressemble à un festival ».

À votre arrivée, vous avez en effet l’impression d’être dans le genre de country pad appartenant à un membre d’un groupe Britpop des années 1990 – tout en briques rouges, plusieurs cheminées, des statues de lion, des tipis dans le parc et des guirlandes lumineuses tendues partout.

De l’extérieur, cela ressemble à une demeure seigneuriale chic (Photo : Bouleau)



Il a une magnifique ambiance bohème (Photo: Bouleau)



La « flamboyante » Lady Valerie Meux possédait autrefois le manoir (Photo: Alamy

Birch est en fait un manoir géorgien qui appartenait autrefois à ce que Wikipedia décrit comme une « figure flamboyante et controversée », Lady Valerie Meux, qui sonne comme un tas de plaisir.

Elle gardait des zèbres dans les jardins, possédait une patinoire intérieure et collectionnait d’anciens artefacts égyptiens.

La maison a connu une incarnation en tant qu’hôtel d’entreprise dans les années 1980, mais a récemment été reprise par l’entrepreneur Chris King en partenariat avec l’ancien directeur général de l’hôtel branché Ace de Londres, Chris Penn.

USP : La vision commune du duo Chris est d’un endroit qui allie un séjour élégant avec un espace de travail collaboratif, des événements musicaux et une gamme de cours et d’ateliers, de la fabrication de bougies et de la dégustation de vins aux séances HIIT et au yoga sauvage (les activités disponibles sont publiées quotidiennement sur un conseil à la réception).

Sur 55 hectares, il y a un lido, un espace bien-être, trois bars, deux restaurants, une salle de projection et une salle de jeux.

Les invités peuvent participer à un certain nombre d’ateliers artistiques (Photo : Bouleau)



De plus, il y a beaucoup d’activités de bien-être (Photo : Bouleau)



Les tipis éclairés par des fées donnent une impression d’hôtel à la rencontre d’un festival (Photo : Bouleau/ et votre histoire)

Ils ont également restauré et amélioré les intérieurs d’origine : le hall d’entrée est recouvert d’un carrelage en mosaïque exquis, les murs d’un escalier sont peints d’un bleu profond Yves Klein, et il y a beaucoup de plâtre vieilli et de parquet poli partout.

De plus, vous trouverez sur place des poulets, des agneaux, des cochons et des abeilles, en plus ils cultivent leurs propres fruits et légumes, et aucune des 140 chambres n’a de télévision afin d’encourager les clients à participer à ce qui se passe autour d’eux.

Qui va là? Des créatifs indépendants profitant de l’élégante configuration de travail à distance, des habitants chics du Hertfordshire voisin et d’une multitude de familles bohèmes.

Aventurer: Sérieusement, pourquoi partirais-tu ?

À partir de 120 £, birchcommunity.com

N’oubliez pas votre chance de gagner une croisière de luxe en Méditerranée pour deux !

Inscrivez-vous à une newsletter de voyage géniale The Getaway et vous pourriez gagner le cadeau de Noël nautique ultime – une croisière de luxe pour deux autour de la Méditerranée.

Le prix est pour les traversées sur un navire Celebrity Cruises entre avril et juin 2022, ce qui signifie que vous pourriez passer votre printemps à flotter autour de la magnifique ville fortifiée de Dubrovnik et obtenir votre dose de Game Of Thrones, ou vous imprégner de la beauté à couper le souffle des îles grecques.

Pour en savoir plus et avoir une chance de gagner, visitez metro.co.uk/getawaycomp

Qu’est-ce que tu attends?

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Les meilleurs spots de glamping d’hiver où vous resterez au chaud et confortable quel que soit le temps



PLUS : Qu’est-ce que ça fait d’avoir un Noël à la Dickens – sous le soleil de Floride, États-Unis

Recevez chaque semaine des informations sur les voyages, de l’inspiration et des conseils de Metro.

Inscrivez-vous ici…

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();