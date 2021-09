Ce que c’est que d’être sur le plateau avec une icône comme Angelina Jolie, selon Kumail Nanjiani d’Eternals

Eternals de Marvel Studios est lentement devenu l’un des films les plus attendus de 2021, une partie de cet attrait étant la distribution stellaire de stars. Bien sûr, le plus gros attrait était la capacité de Marvel à recruter Angelina Jolie. Étant la star d’Hollywood qu’elle est, ce film de super-héros aurait pu se transformer en The Angelina Jolie Show. Cependant, cela ne s’est pas produit pendant le tournage du film Phase Four, selon Kumail Nanjiani. L’acteur a expliqué ce que c’était que d’être sur le plateau avec Jolie pour Eternals.