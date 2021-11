Ce que cet accord de chaîne YouTube de 3 milliards de dollars signifie pour votre richesse

Trois milliards de dollars pour des vidéos YouTube avec des comptines et une animation basique ?

Source : PixieMe / Shutterstock.com

Oui.

C’est à quel point il peut être précieux de capter l’attention des enfants – et des parents.

Vous voudrez peut-être vous asseoir pour cela…

Non seulement l’accord de divertissement en streaming pour enfants dont je suis sur le point de vous parler est un indicateur incroyable pour l’industrie des médias au sens large, mais c’est aussi une histoire incroyable sur la façon dont les investisseurs de tous les jours peuvent utiliser l’investissement privé pour créer une richesse durable.

Dans aujourd’hui Recueil de capital-risque, je vais vous raconter cette histoire.

Mieux encore, j’ai deux histoires de ce genre aujourd’hui.

Comme nous en avons discuté ici à VC Digest, l’investissement privé est l’un des meilleurs moyens de créer un patrimoine générationnel pour vous et votre famille. Mais jusqu’aux récentes modifications apportées à la réglementation fédérale, la possibilité d’investir dans des entreprises privées était réservée aux ultrariches.

Désormais, les investisseurs ordinaires peuvent saisir leur part de la richesse.

Dans la première des deux histoires d’aujourd’hui sur ce sujet, tout a commencé avec des dessins animés amateurs et des chansons pour enfants…

YouTube frappe les magnats du divertissement pour enfants

Tout a commencé en 2006, lorsqu’une petite entreprise a commencé à produire des vidéos pour enfants et à les publier sur YouTube. Utilisant une animation de faible qualité et de simples chansons de pépinière, ces vidéos gratuites ont été conçues pour tout le monde.

Après des années de création et de publication de vidéos, cette petite entreprise s’est rebaptisée « Cocomelon » en 2018. Si vous êtes parent ou avez côtoyé de jeunes enfants ces dernières années, vous avez probablement vu ces vidéos.

Même si vous ne l’êtes pas… vous avez peut-être quand même vu Cocomelon.

C’est parce que c’est la deuxième plus grande chaîne YouTube, avec plus de 120 millions d’abonnés et plus de 100 MILLIARDS de vues.

Pour mettre ce nombre en perspective, voici le nombre d’abonnés YouTube pour les plus grands médias du monde :

BBC : 11 millions d’abonnés CNN : 12,9 millions d’abonnés Fox News : 8,3 millions d’abonnés ABC News : 12 millions d’abonnés Al Jazeera : 8,3 millions d’abonnés

Cocomelon a plus d’abonnés et de vues sur YouTube que les 5 principaux médias réunis.

Ces dizaines de millions d’abonnés sont pourquoi, en juillet 2020, Moonbug Entertainment Ltd. a acquis Cocomelon, ainsi qu’une autre chaîne pour enfants populaire, Blippi, pour 120 millions de dollars.

Depuis l’année dernière, Moonbug a pu créer des partenariats avec de grandes plateformes de streaming telles que Netflix (NASDAQ :NFLX), Hulu et Roku (NASDAQ :ROKU). À l’échelle internationale, Cocomelon est désormais présent sur différentes plateformes en plusieurs langues, dont le mandarin, l’allemand, l’espagnol, le portugais et l’arabe.

Voici la partie où vous devriez vous asseoir :

La semaine dernière, Moonbug Entertainment a accepté un accord selon lequel il serait acquis par deux anciens de Disney (NYSE :DIS) dirigeants dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars.

Rappelez-vous, Cocomelon et Blippi ont été achetés par Moonbug il y a tout juste un an pour 120 millions de dollars. Bien que Moonbug possède déjà plusieurs autres marques, Cocomelon est de loin la vedette du portefeuille de l’entreprise.

Si cet accord est conclu et que Moonbug est acquis, le retour sur capital pour les investisseurs privés qui ont soutenu Moonbug sera énorme.

Savez-vous quelle entreprise possède le plus de résidences unifamiliales aux États-Unis ? Avec plus de 80 000 logements dans sa fiducie de placement immobilier résidentiel (FPI), Pierre noire (NYSE :BX) remporte ce prix.

Et Blackstone a soutenu l’accord de 3 milliards de dollars pour acheter Moonbug.

Ce qui m’amène à notre prochaine histoire sur le potentiel de profit des entreprises privées en phase de démarrage…

Le pari de Blackstone sur les camions électriques

Fabricant privé de camions électriques Rivien prévoit de faire ses débuts sur les marchés publics dès cette semaine avec une valorisation proche de celle de General Motors (NYSE :DG) et Gué (NYSE :F).

Fondée en 2009 par le PDG RJ Scaringe, Rivian a déjà levé plus de 10 milliards de dollars auprès de certains des plus grands investisseurs en capital-investissement au monde. Cette liste comprend… Blackstone.

Blackstone a accepté d’acheter 5 milliards de dollars supplémentaires d’actions d’offre publique initiale (IPO), ainsi que Amazon (NASDAQ :AMZN), Prix ​​T. Rowe (NASDAQ :TROW) et Gestion du manteau.

Si l’introduction en bourse de Rivian se déroule comme prévu, la société vaudrait environ 70 milliards de dollars. À titre de comparaison, Ford et GM ont tous deux des capitalisations boursières d’environ 80 milliards de dollars.

Avec un camion électrique légitimement construit aux États-Unis, Rivian pourrait perturber l’industrie automobile.

Bien que Rivian soit un concurrent à la fois pour GM et Ford, un seul de ces constructeurs automobiles historiques doit vraiment s’inquiéter…

C’est parce que Ford a déjà investi environ 1,3 milliard de dollars dans Rivian, faisant de Ford et d’Amazon les plus gros investisseurs dans la start-up. On estime qu’Amazon détient jusqu’à un quart de l’entreprise à ce stade.

Soyons clairs. Cela ne signifie pas que Ford ou Amazon possède Rivian. Cela signifie qu’ils auront une influence significative et très probablement les premiers droits d’acquérir ou de s’associer à Rivian à l’avenir.

Mais les vrais gagnants ?

Les vrais gagnants ici sont les premiers investisseurs de Rivian. Faisons quelques calculs ici pour voir ce qu’un investisseur d’amorçage à Rivian pourrait repartir avec…

Soyons prudents et disons que le tour de table de Rivian était évalué à moins de 70 millions de dollars (la plupart des tours de table de l’entreprise sont évalués à bien moins de 10 millions de dollars). Si cela est vrai, les investisseurs de départ de Rivian seraient éligibles jusqu’à 1 000 fois leur investissement initial.

Un simple investissement de 10 000 $ dans le tour de table de Rivian pourrait maintenant valoir plus de 10 millions de dollars.

Cependant, comme cela va avec les startups en phase de levée de fonds, les investisseurs en phase de démarrage subissent une dilution à chaque tour de financement. Cela signifie que les capitaux propres d’un investisseur diminuent à chaque fois que l’entreprise lève des fonds.

La meilleure façon de penser à cela est si vous imaginez une tarte géante. Chaque tour de financement diminue la part du gâteau d’un investisseur. Mais… chaque tour de table augmente la taille totale du gâteau. Ainsi, même si votre part de tarte devient plus maigre, la taille totale devient plus grande.

Je couvrirai l’investissement privé de manière plus approfondie ici à Venture Capital Digest dans les semaines et les mois à venir, y compris comment vous pouvez trouver le prochain Moonbug ou Rivian par vous-même.

(De plus, vous pouvez trouver trois investissements privés sur lesquels vous pouvez agir dès maintenant dans votre rapport spécial gratuit : Top 3 des investissements de sociétés privées pour 2022.)

Pour aujourd’hui, je pense que vous obtenez l’image:

Les premiers investisseurs dans des entreprises révolutionnaires peuvent réaliser des gains qui changent leur vie.

Et ici à Venture Capital Digest, c’est ce que nous visons à faire.

Salutations,

Cody Shirk

Éditeur, Recueil de capital-risque

À la date de publication, Cody Shirk n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

En se concentrant sur les mégatendances qui façonneront l’avenir, Cody Shirk découvre la richesse générationnelle dans l’espace d’investissement privé. Pour vous assurer de ne jamais manquer Venture Capital Digest, cliquez ici pour vous abonner.