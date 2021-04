Ce que Chicago Med dit adieu à un autre personnage signifie pour la saison 6

Spoilers à venir pour l’épisode du 7 avril de Chicago Med sur NBC, appelé « Lâcher prise seulement pour se réunir. «

Chicago Med livré un grand développement pour Natalie et Crockett comme ils ont laissé tomber leurs premières déclarations « Je t’aime » et ont épaissi l’intrigue entre Ethan, Sera, et Sabeena Virani avec le dernier épisode, mais le véritable changement de jeu s’est produit pour Sharon Goodwin grâce au départ d’un personnage auquel elle s’habitue: son fils, Michael. Il n’était pas le personnage le plus important à avoir marché dans les couloirs de Med, mais son départ a des implications pour la saison 6.