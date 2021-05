Ce que Chicago Med perd Natalie et April signifie pour la saison 7 après le dernier épisode

Mais à moins que cela n’arrive “plus tôt” – comme dans les deux prochaines semaines – Natalie et April ne se remettront pas avec leurs plus grands intérêts amoureux. Chicago Med a créé une certaine tension Manstead dans la saison 6, bien que plus dans l’esprit de Crockett qu’autre chose, et April et Ethan sont revenus à de bons termes malgré des circonstances difficiles. De toute évidence, cependant, rien de tout cela ne se préparait à une réunion romantique, et Natalie / Will et April / Ethan sont presque certainement rompues pour de bon. RIP, Manstead et Chexton!